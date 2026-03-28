F1: Pontos-chave do sábado de treinos classificatórios no Japão

O GP do Japão sedia a terceira etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, e Kimi Antonelli largará da pole position após uma sessão de classificação agitada em Suzuka.

Aqui estão cinco destaques do sábado em Suzuka.

Mudança na classificação é um passo na direção certa para o regulamento de 2026

A mudança no regulamento de 2026 tem sido, no mínimo, controversa. Basta olhar para os pilotos: Max Verstappen e Lando Norris têm sido críticos ferrenhos, enquanto George Russell e Lewis Hamilton têm se mostrado a favor do novo livro de regras.

Devido à maior dependência da energia elétrica, o lift and coast e o super clipping passaram a desempenhar um papel mais importante na ação em pista. E embora as corridas tenham se tornado mais emocionantes com as disputas no estilo “ioiô”, as classificações em Melbourne e Xangai foram uma decepção.

Os pilotos estavam fazendo superclipping bem antes da zona de frenagem e revelaram que eram penalizados quanto mais tentavam arriscar. Assim, efetivamente, o desafio emocionante de aumentar todas as configurações e acelerar a fundo na qualificação foi tirado nas duas primeiras etapas.

Isso levou a uma mudança para o GP do Japão, já que a recarga máxima de energia permitida foi reduzida de 9,0 MJ para 8,0 MJ para diminuir a quantidade de superclipping.

É justo dizer que a mudança foi positiva já que, em Suzuka, os pilotos realmente tiraram o pé do acelerador muito mais perto da entrada da curva, com a Curva Degner — a sequência no final do setor 1 — sendo uma parte realmente emocionante da volta rápida.

Essas regras estão em constante evolução; a forma como as corridas se apresentaram em Melbourne será muito diferente, digamos, do que será no final do próximo ano, e essa mudança na classificação indicou como as coisas irão melhorar gradualmente.

A Williams regrediu

Alexander Albon, Williams Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

A falta de competitividade da Cadillac e da Aston Martin já é bem documentada e era amplamente esperada para a temporada de 2026. Mas o que talvez tenha sido um choque, ou uma decepção, foi o retrocesso da Williams — especialmente após seu forte desempenho em 2025.

No ano passado, a equipe de Grove saltou da nona para a quinta posição no campeonato, com sua primeira temporada com vários pódios desde 2015. Isso veio com a dupla formada por Alex Albon e o recém-contratado Carlos Sainz; assim, pela primeira vez em muito tempo, a Williams tinha dois pilotos fortes em seu elenco, o que significava que tudo parecia positivo à medida que se aproximavam os novos regulamentos.

Mas a equipe voltou à realidade com um baque, apesar do chefe de equipe James Vowles ter afirmado repetidamente na preparação que todo o trabalho estava sendo feito para um 2026 forte.

Em Melbourne, a equipe não conseguiu marcar nenhum ponto, com Sainz nem mesmo completando uma volta na classificação; em Xangai, sofreu uma dupla eliminação na SQ1 e na Q1; e, mais uma vez, a Williams foi eliminada na primeira sessão em Suzuka.

Albon se classificou em 17º depois de ser eliminado pelo ex-piloto da Williams, Franco Colapinto, no final, e reagiu com uma declaração enigmática: “Reclamo há três corridas seguidas que há algo errado, mas tenho certeza de que é meu estilo de pilotagem”.

Sainz, por sua vez, passou por pouco para a Q2 e acabou ficando em 16º no grid de domingo. Inicialmente, acreditava-se que a Williams estaria na vanguarda do pelotão do meio, com todas as ferramentas necessárias, em teoria, para avançar para a frente — especialmente por ter um motor Mercedes —, mas o oposto é o que tem acontecido.

A Red Bull é uma equipe do meio do pelotão

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen simplesmente não deve estar curtindo a vida na F1 no momento. O piloto de 28 anos é amplamente considerado um dos melhores do campeonato, com quatro títulos mundiais, que facilmente poderiam ter se tornado cinco na temporada passada. Mas, em 2022, ele parece destinado a lutar apenas para chegar ao Q3.

Isso começou de fato em Xangai, quando o holandês se classificou em oitavo para a de sprint antes de ficar fora da zona de pontuação. Ele então largou em oitavo no GP da China, mas abandonou a corrida devido a um problema mecânico.

Esperava-se que isso fosse apenas uma anomalia e que a Red Bull pudesse retornar ao seu ritmo forte de Melbourne, onde Verstappen disputava a quinta posição com Norris no final da corrida, mas parece que a etapa de abertura na Austrália foi, na verdade, a exceção.

Isso porque ele sofreu uma eliminação na Q2 no Japão após se classificar em 11º, então Verstappen não apenas odeia profundamente essas novas regras — aparentemente, se alguém gosta delas, “não entende de corrida” —, mas também tem que se contentar com uma disputa no meio do pelotão. “Completamente impossível de pilotar”, foi sua reação à eliminação precoce — que encerrou sua sequência de quatro poles consecutivas no Japão.

A Red Bull deveria estar disputando com equipes como a Ferrari e a Mercedes, e não com sua chamada “equipe B”, a Racing Bulls, que chegou ao Q3. Pelo menos a presença de Isack Hadjar é uma melhoria em relação aos antigos companheiros de equipe de Verstappen, tendo superado o campeão mundial na classificação para o GP com um oitavo lugar...

Arvid Lindblad é um novato sólido

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Havia dúvidas sobre Arvid Lindblad rumo a 2026, pois ele estava prestes a fazer sua estreia na F1 com apenas 18 anos, após uma campanha um tanto decepcionante na F2, onde terminou em sexto.

Muitos comentavam que a Red Bull deveria ter dado a ele mais um ano na categoria de base para acumular experiência e garantir que ele estivesse realmente pronto para a F1, considerando que ele havia sido promovido rapidamente na hierarquia dos monopostos.

Mas essa conversa já não existe mais. Lindblad tem seu lugar na F1 com uma segunda participação no Q3 em três finais de semana. Assim, ele está mostrando todos os sinais de um piloto de ponta porque, em primeiro lugar, eles precisam demonstrar esse ritmo bruto, com o resto de suas habilidades, como experiência e habilidade de corrida, surgindo em um estágio posterior.

O que torna isso ainda mais impressionante é que não é como se o carro da Racing Bulls fosse uma certeza para o Q3, não. Ele estava lá graças a Lindblad, cujo companheiro de equipe, Liam Lawson, foi eliminado no Q2. Portanto, já estar superando um companheiro de equipe tão cedo em uma campanha de estreia é uma conquista notável.

É improvável que George Russell domine a disputa pelo título

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quando a Mercedes emergiu como a equipe que acertou em cheio nessa mudança de regulamento, Russell instantaneamente se tornou o grande favorito ao título mundial.

E havia um bom motivo para isso, já que ele está agora em sua oitava temporada no campeonato, teve sua melhor campanha até então em 2025 e demonstrou possuir todas as ferramentas necessárias para disputar o título.

Olhando para o outro lado da garagem, a situação era bem o oposto com Antonelli, ainda um adolescente cujo desempenho no ano passado como novato foi compreensivelmente inconsistente, então ele não deveria realmente ser páreo para seu companheiro de equipe veterano no longo prazo.

Todas essas suposições se confirmaram na estreia em Melbourne, onde Russell venceu largando da pole, com Antonelli não chegando nem perto, apesar de completar uma dobradinha das 'Flechas de Prata'.

O roteiro então se inverteu uma semana depois em Xangai, quando o piloto de 19 anos se tornou o mais jovem pole position da história da F1 antes de conquistar sua primeira vitória em um GP em outra dobradinha da Mercedes.

A questão era: ele consegue agora manter esse desempenho de forma consistente? Se o Japão servir de referência, a resposta é sim, pois Antonelli conquistou mais uma pole e tem levado vantagem sobre seu companheiro de equipe desde o segundo treino livre deste fim de semana.

Portanto, neste momento, parece improvável que Russell — embora ainda seja o favorito ao título — conquiste seu primeiro campeonato com facilidade, pois Antonelli representa uma ameaça real. Ele sempre teve esse ritmo, mas agora está começando a aplicar a consistência tão necessária, tendo aprendido com seus muitos erros do ano passado.

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