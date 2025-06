Max Verstappen se envolveu em uma polêmica batida com George Russell no GP da Espanha de Fórmula 1 e, por isso, foi punido em dez segundos na corrida de Barcelona, terminando a prova na 10ª colocação. No entanto, outra sanção pode suspender o holandês da Red Bull de uma corrida.

Pelo incidente com o britânico da Mercedes, além da penalidade no resultado final da prova, Verstappen também recebeu mais três pontos em sua superlicença da FIA, totalizando 11 nos últimos 12 meses. Se o tetracampeão for punido mais uma vez na sua 'carteira', ele pode ser suspenso de uma etapa da F1.

Confira o documento da FIA sobre punição na íntegra:

"Os Comissários analisaram os dados do sistema de posicionamento/marshalling, vídeo, cronometragem, telemetria e imagens da câmera onboard.

A partir das comunicações por rádio, ficou claro que o piloto do Carro 1 foi instruído por sua equipe a 'devolver a posição' para o Carro 63 [de George Russell], devido ao que eles interpretaram como uma infração anterior do Carro 1 por ter saído da pista e obtido uma vantagem duradoura (de fato, posteriormente determinamos que não tomaríamos nenhuma medida adicional em relação a esse incidente).

O piloto do Carro 1 demonstrou claramente estar descontente com o pedido de sua equipe para devolver a posição. Na aproximação da Curva 5, o Carro 1 reduziu significativamente sua velocidade, aparentemente permitindo que o Carro 63 o ultrapassasse. No entanto, após o Carro 63 ter assumido a dianteira na entrada da Curva 5, o Carro 1 acelerou repentinamente e colidiu com o Carro 63.

A colisão foi, sem dúvida, causada pelas ações do Carro 1. Portanto, impusemos uma penalidade de 10 segundos ao Carro 1.

Lembramos aos competidores que têm o direito de apelar de determinadas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 do Regulamento Judicial e Disciplinar da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.

As decisões dos Comissários são tomadas de forma independente da FIA e baseiam-se unicamente nos regulamentos, diretrizes e evidências apresentadas".

