F1: "Por enquanto", Wheatley não será chefe de equipe, revela embaixador da Aston Martin
Pedro de La Rosa falou sobre o assunto nesta sexta-feira e não negou que ida do ex-Audi para Silverstone é uma possibilidade para o futuro
Quando Jonathan Wheatley vai para a Aston Martin? A transferência do britânico para Silverstone ainda não é oficial, mas os sinais são claros na Fórmula 1. Logo após relatos de que Adrian Newey deixaria o cargo de chefe de equipe na Aston Martin, veio o anúncio oficial de que Wheatley saiu da mesma função na Audi.
Ele deseja voltar para o Reino Unido por motivos familiares, enquanto a Aston Martin precisa de alguém que assuma novamente o cargo de chefe, para que Newey possa se concentrar em sua principal competência: a engenharia.
O time de Lawrence Stroll, no entanto, está se esforçando para conter as especulações. “Estamos satisfeitos com o que temos e com a forma como organizamos a equipe”, enfatiza o embaixador da marca, Pedro de la Rosa, à Sky. “Adrian é o chefe de equipe, mas é mais do que isso. Ele é, na verdade, o parceiro técnico executivo".
De la Rosa ainda acrescenta que o cenário "vai continuar assim", mas a principal questão é por quanto tempo. O que está claro é que Wheatley provavelmente só poderá começar em outra equipe após um período de afastamento — a “licença de jardinagem” —, pois é dificilmente a Audi o deixaria ir diretamente para outro time, especialmente em uma posição como essa.
“Jonathan se foi, mas não devemos comentar sobre o que acontece em outros lugares. Não sabemos por que ele se foi nem como é realmente a situação lá”, diz De la Rosa, evitando se comprometer. “O que sabemos é que temos um chefe de equipe, Adrian Newey”.
E, no entanto, o espanhol dá a entender que Wheatley poderá se juntar à equipe mais cedo ou mais tarde. Questionado se o ex-Audi irá para a Aston Martin, De la Rosa responde: "Por enquanto, não".
Claro, o britânico ainda está de licença e não pode se juntar à equipe neste momento. Mas e em breve? “Não devemos comentar rumores e especulações, também por respeito ao que Jonathan deseja fazer no futuro”, finaliza.
Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais
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