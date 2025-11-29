F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
'Mago da engenharia' assumirá posição a partir de 2026; Andy Cowell será chefe de estratégia
A escolha da Aston Martin de promover Adrian Newey a chefe de equipe resultou na mudança de Andy Cowell para a posição de chefe de estratégia a partir do ano que vem. Embora essa decisão traga um conjunto de novas responsabilidades, o 'mago da engenharia' está empenhado em não diluir seu foco no projeto e desenvolvimento do carro de 2026 da Fórmula 1.
Em entrevista ao site da Sky Sports, Newey explicou como ocorreu a mudança de função.
"Para ser totalmente honesto, ficou muito evidente que, com o desafio da unidade de potência de 26, o conjunto de habilidades de Andy em termos de ajudar o tríplice relacionamento entre a Honda, a Aramco [patrocinadora master] e nós mesmos é absolutamente seu conjunto de habilidades. Portanto, ele se ofereceu de forma muito magnânima para se envolver intensamente nisso durante a primeira parte de 26. Isso deixou uma espécie de dúvida: Quem será o chefe de equipe?", disse.
Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente da Aston Martin F1, caminha pelo Paddock
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Ele foi a resposta lógica. "Como vou participar de todas as primeiras corridas de qualquer maneira, isso não altera muito minha carga de trabalho, porque já estou lá. Então posso muito bem assumir essa parte, além, é claro, de ter que falar com você", continuou, brincando com o repórter.
Apesar de ser a pessoa mais bem-sucedida da categoria, Newey nunca ocupou o cargo de chefe de equipe, mas garantiu que sua principal motivação continua sendo o projeto e o desenvolvimento do carro: "Isso é realmente o que eu quero e preciso fazer. É isso que me faz levantar da cama de manhã. Portanto, estou determinado a não parar com isso", afirmou.
Cowell gerenciou com sucesso o programa de unidade de potência híbrida incrivelmente dominante da Mercedes e confirmou sua mudança para a Aston Martin em 2024. Mas, embora tenha se tornado rapidamente o chefe da equipe no início de 2025, substituindo Mike Krack, essa mudança teve vida curta.
Sua experiência em gerenciamento de unidade de potências, no entanto, ajudará a facilitar o relacionamento entre a equipe e a Honda.
"Newey estava gerenciando muito internamente e Andy também estava administrando muito o lado do motor e a integração do motor ao chassi", disse Fernando Alonso após a notícia. "Foi talvez um passo lógico normal para 2026".
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin
F1: Por que reorganização da Aston Martin pode ser apenas temporária
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados
F1: Aston Martin deve demitir engenheiros de renome em nova reformulação da equipe; entenda
F1: Aston Martin contrata ex-engenheiro de Schumacher na Ferrari
Últimas notícias
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários