Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

'Mago da engenharia' assumirá posição a partir de 2026; Andy Cowell será chefe de estratégia

Alex Harrington
Publicado:

A escolha da Aston Martin de promover Adrian Newey a chefe de equipe resultou na mudança de Andy Cowell para a posição de chefe de estratégia a partir do ano que vem. Embora essa decisão traga um conjunto de novas responsabilidades, o 'mago da engenharia' está empenhado em não diluir seu foco no projeto e desenvolvimento do carro de 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

Em entrevista ao site da Sky Sports, Newey explicou como ocorreu a mudança de função. 

"Para ser totalmente honesto, ficou muito evidente que, com o desafio da unidade de potência de 26, o conjunto de habilidades de Andy em termos de ajudar o tríplice relacionamento entre a Honda, a Aramco [patrocinadora master] e nós mesmos é absolutamente seu conjunto de habilidades. Portanto, ele se ofereceu de forma muito magnânima para se envolver intensamente nisso durante a primeira parte de 26. Isso deixou uma espécie de dúvida: Quem será o chefe de equipe?", disse. 

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1 walks in the Paddock

Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente da Aston Martin F1, caminha pelo Paddock

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Ele foi a resposta lógica. "Como vou participar de todas as primeiras corridas de qualquer maneira, isso não altera muito minha carga de trabalho, porque já estou lá. Então posso muito bem assumir essa parte, além, é claro, de ter que falar com você", continuou, brincando com o repórter. 

Apesar de ser a pessoa mais bem-sucedida da categoria, Newey nunca ocupou o cargo de chefe de equipe, mas garantiu que sua principal motivação continua sendo o projeto e o desenvolvimento do carro: "Isso é realmente o que eu quero e preciso fazer. É isso que me faz levantar da cama de manhã. Portanto, estou determinado a não parar com isso", afirmou. 

Cowell gerenciou com sucesso o programa de unidade de potência híbrida incrivelmente dominante da Mercedes e confirmou sua mudança para a Aston Martin em 2024. Mas, embora tenha se tornado rapidamente o chefe da equipe no início de 2025, substituindo Mike Krack, essa mudança teve vida curta. 

Sua experiência em gerenciamento de unidade de potências, no entanto, ajudará a facilitar o relacionamento entre a equipe e a Honda.

"Newey estava gerenciando muito internamente e Andy também estava administrando muito o lado do motor e a integração do motor ao chassi", disse Fernando Alonso após a notícia. "Foi talvez um passo lógico normal para 2026".

Ouça versão áudio do Podcast:

 

Filtros