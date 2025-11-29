A escolha da Aston Martin de promover Adrian Newey a chefe de equipe resultou na mudança de Andy Cowell para a posição de chefe de estratégia a partir do ano que vem. Embora essa decisão traga um conjunto de novas responsabilidades, o 'mago da engenharia' está empenhado em não diluir seu foco no projeto e desenvolvimento do carro de 2026 da Fórmula 1.

Em entrevista ao site da Sky Sports, Newey explicou como ocorreu a mudança de função.

"Para ser totalmente honesto, ficou muito evidente que, com o desafio da unidade de potência de 26, o conjunto de habilidades de Andy em termos de ajudar o tríplice relacionamento entre a Honda, a Aramco [patrocinadora master] e nós mesmos é absolutamente seu conjunto de habilidades. Portanto, ele se ofereceu de forma muito magnânima para se envolver intensamente nisso durante a primeira parte de 26. Isso deixou uma espécie de dúvida: Quem será o chefe de equipe?", disse.

Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente da Aston Martin F1, caminha pelo Paddock Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Ele foi a resposta lógica. "Como vou participar de todas as primeiras corridas de qualquer maneira, isso não altera muito minha carga de trabalho, porque já estou lá. Então posso muito bem assumir essa parte, além, é claro, de ter que falar com você", continuou, brincando com o repórter.

Apesar de ser a pessoa mais bem-sucedida da categoria, Newey nunca ocupou o cargo de chefe de equipe, mas garantiu que sua principal motivação continua sendo o projeto e o desenvolvimento do carro: "Isso é realmente o que eu quero e preciso fazer. É isso que me faz levantar da cama de manhã. Portanto, estou determinado a não parar com isso", afirmou.

Cowell gerenciou com sucesso o programa de unidade de potência híbrida incrivelmente dominante da Mercedes e confirmou sua mudança para a Aston Martin em 2024. Mas, embora tenha se tornado rapidamente o chefe da equipe no início de 2025, substituindo Mike Krack, essa mudança teve vida curta.

Sua experiência em gerenciamento de unidade de potências, no entanto, ajudará a facilitar o relacionamento entre a equipe e a Honda.

"Newey estava gerenciando muito internamente e Andy também estava administrando muito o lado do motor e a integração do motor ao chassi", disse Fernando Alonso após a notícia. "Foi talvez um passo lógico normal para 2026".

