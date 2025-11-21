Em uma época em que o presidente da Ferrari ganhou as manchetes por seu comentário sobre os pilotos de Fórmula 1 da Scuderia após o desastroso GP de São Paulo, tudo parece muito mais positivo após os treinos de quinta-feira em Las Vegas.

Charles Leclerc liderou a sessão de abertura antes de terminar em terceiro no TL2, enquanto Lewis Hamilton conseguiu apenas o 10º e o 11º lugares, mas foi surpreendido por várias interrupções nas tentativas de volta. Isso marca um forte contraste em relação a São Paulo, onde a equipe italiana ficou fora do ritmo imediatamente, tendo dificuldades com a altura da pista no circuito sul-americano quente e acidentado.

Mas nas condições frias e noturnas de Las Vegas, a equipe claramente encontrou algo, apesar do fim precoce do dia de Leclerc. O monegasco sofreu um problema na caixa de câmbio quando faltavam cerca de cinco minutos para o fim do TL2, o que significou que ele estacionou atrás da barreira da Curva 5 depois de ser instruído a não usar o câmbio.

Leclerc claramente não estava muito preocupado em sua sessão de mídia pós-treino, no entanto, rotulando-o como "um pouco de mal-entendido em tudo o que aconteceu". Em seguida, ele confirmou que "tudo ficará bem", antes de apresentar suas expectativas para a classificação na noite de sexta-feira.

"Honestamente, não estamos em uma situação ruim", disse o oito vezes vencedor de GPs. "Mas precisamos esperar para ver. Acho que a Mercedes é muito forte e, obviamente, a McLaren e a Red Bull também estão na briga, então acho que vai ser apertado".

"Só espero que possamos construir a partir de agora e estar na briga pela pole amanhã, mas tem sido positivo. Acho que o ritmo foi forte hoje".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O otimismo não tem sido o tema da campanha da Ferrari em 2025, considerando que ela não conseguiu dar o pontapé inicial após o vice-campeonato de construtores do ano passado, quando estava lutando pelo título na final de Abu Dhabi contra a McLaren, que acabou sendo campeã.

A Scuderia está em quarto lugar na classificação de 2025, faltando três GPs, e sua única vitória foi na sprint da China, em meio a uma temporada de domínio da McLaren.

Mas Las Vegas apresentou uma oportunidade para outras equipes, como Mercedes, Red Bull e Ferrari, lutarem pela vitória depois que os campeões de construtores tiveram dificuldades aqui no ano passado, com o sexto e o sétimo lugares, devido às dificuldades com a granulação dos pneus.

Há uma crença generalizada de que algo semelhante pode acontecer este ano - o vencedor de Vegas 2024, George Russell, descartou as chances de uma vitória da McLaren na quarta-feira - mesmo que o líder do campeonato, Lando Norris, tenha sido o melhor no TL2, que teve duas bandeiras vermelhas, depois de ter ficado em sexto no TL1.

É, portanto, uma oportunidade que alguém como Hamilton precisa aproveitar depois de um ano de estreia decepcionante na Ferrari, enquanto busca o primeiro pódio em um grande prêmio - sem contar a vitória na sprint de Xangai. Ele tem uma boa chance de fazer isso depois de ter se mostrado bastante sólido no dia de abertura em Las Vegas, o que significa que não se deve dar muita importância às suas posições baixas.

Sua volta mais rápida no TL1, por exemplo, foi interrompida por um Nico Hulkenberg lento à frente, enquanto os pilotos usaram compostos diferentes durante a segunda sessão. Portanto, a sessão de mídia posterior apresentou um Hamilton realmente otimista, o que tem sido uma raridade este ano.

"Eu me senti muito bem", disse o heptacampeão mundial, que terminou em segundo lugar em Las Vegas no ano passado. "No geral, me senti bem no TL1, só não consegui dar uma volta e depois a mesma coisa no TL2".

Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Melhoramos o carro no TL2 e eu estava me sentindo forte no primeiro setor, da mesma forma que no TL1, mas as bandeiras amarelas e vermelhas acabaram atrapalhando, infelizmente. Mas todo mundo está no mesmo barco. Aprendi muito lá e estou animado para amanhã".

O piloto de 40 anos também enfatizou como a pista estava escorregadia no TL1, mostrando outro exemplo de como dominar as condições complicadas é fundamental para o sucesso em Las Vegas. Independentemente disso, Hamilton confirmou que "provavelmente não faremos muitas mudanças hoje à noite" por causa da satisfação que está sentindo, mas Leclerc ofereceu uma opinião diferente.

"É tudo uma questão de tentar prever como serão as condições de amanhã e garantir que começaremos com o pé direito amanhã", disse ele. "Mas tenho ideias bem claras do que quero fazer com o carro para tentar melhorá-lo e veremos amanhã se essas foram as escolhas certas".

O dia de treinos não ofereceu muitas lições, mas o fato da Ferrari estar na briga pela liderança foi certamente uma delas.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!