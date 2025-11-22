O clima no GP de Las Vegas pegou toda a previsão do tempo de surpresa com fortes chuvas na cidade no início da semana, depois a pista molhada no começo do TL3 e na primeira parte da classificação para a corrida de Fórmula 1. Inclusive, isso interfere em como a Pirelli imagina que serão as estratégias das equipes para a etapa.

Os pilotos enfrentaram condições de baixa aderência na noite fria de Las Vegas, com uma combinação de pneus intermediários ou totalmente molhados, e muitos afirmaram que foi a pior situação que enfrentaram desde que chegaram à F1.

O problema é que a previsão é de uma corrida seca, o que significa que pouco se aprendeu com uma classificação pouco representativa e as equipes também não podem usar muitos dos dados coletados nos treinos.

Isso porque o TL1 e o TL3 aconteceram três horas e meia antes do horário previsto para a largada, enquanto o segundo treino foi interrompido por duas bandeiras vermelhas que impediram as equipes de tentar muitos programas de longa duração.

A Pirelli, fornecedora de pneus de F1, acredita que as equipes devem estar abertas em suas opções estratégicas e que muito disso depende do quanto os compostos - C3, C4 e C5 - sofrem com a granulação.

"O one-stop e o two-stop estão muito próximos, então não tenho uma ideia clara se eles estão planejando um one-stop ou two-stop", disse o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola.

Bandeira vermelha, Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Com certeza, com os poucos dados disponíveis, eles precisam ser flexíveis, porque sabemos que a pista está verde. Sabemos que ontem, com a pista verde, houve granulação".

"Se no início da corrida eles tiverem que forçar, porque estão lutando pela posição, e começarem a granular, será difícil limpá-la".

"Nesse caso, uma parada dupla pode ser vantajosa, porque se você começar a perder, se começar a ter degradação por causa da granulação, isso não será controlável".

"Você simplesmente tem degradação e, provavelmente, muita saída de frete aqui, porque a granulação está mais na frente, então você tem a vantagem de parar duas vezes e colocar pneus novos e usar a vantagem de um pneu novo e talvez reduzir isso".

Não se sabe nem mesmo qual lado do grid oferece mais aderência, mas Isola sabe que manter bons níveis de granulação nas voltas iniciais é fundamental e que isso pode permitir uma parada única.

"A estratégia mais rápida para nós é começar com o pneu médio e depois passar para o duro, com uma parada, com uma janela entre as voltas 20 e 26", acrescentou.

Mario Isola, gerente de corrida da Pirelli Motorsport, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sabemos que a maioria das equipes decidiu manter os dois conjuntos de pneus duros disponíveis para amanhã e isso é uma boa indicação, porque ontem tivemos algumas granulações no pneu médio e também no macio".

"Ontem, vimos mais granulação no pneu médio, principalmente porque eles usaram o médio em corridas com muito combustível e, portanto, ele era mais representativo. Mas tanto o pneu médio quanto o macio estão desenvolvendo um pouco de granulação, então é preciso gerenciar os dois compostos".

O desafio de ultrapassar na pista de rua de Las Vegas faz com que Isola acredite que as equipes podem preferir a parada única, mas isso também não significa que haja uma grande desvantagem em parar novamente.

"Se, por algum motivo, as equipes começarem com os médios, terão de antecipar a primeira parada entre as voltas 12 e 18, depois poderão passar para os duros e, em seguida, terão outro conjunto de duros para terminar a corrida", disse Isola.

"Essa segunda opção, média-dura-dura, no papel, está muito próxima, em termos de tempo total de corrida, da parada única. Sabemos que o one-stop é o favorito por causa da posição na pista, eles não querem correr nenhum risco com uma parada adicional e assim por diante, mas com o medium-hard-hard você não tem nenhuma desvantagem".

"O mesmo acontece com os médios-duros-médios, mas sabemos que poucos pilotos têm dois conjuntos de médios".

"Se alguém quiser usar o macio, existe a possibilidade de fazer um macio-médio-macio ou outra combinação de estratégias de duas paradas, mas com o macio eu acredito que você precisa considerar uma estratégia de duas paradas. Foi isso que aprendemos".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!