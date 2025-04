A saga em torno da promoção de Yuki Tsunoda e do rebaixamento de Liam Lawson para a Racing Bulls é a seguinte: há anos, antes e durante os vários títulos mundiais de Max Verstappen, a Red Bull tem sido uma equipe de um carro só na Fórmula 1.

Desde a saída de Daniel Ricciardo, no auge do australiano na F1 em 2018, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez e agora Lawson tentaram e não conseguiram lidarem com um carro construído principalmente para se adequar à preferência de Max Verstappen pela parte dianteira super reativa. Isso em duas épocas diferentes de regras de design.

Devido à incapacidade de Pérez de se aproximar do número de pontos de Verstappen em 2021 e 2024, o que custou à Red Bull dois campeonatos de construtores, uma observação irônica de dentro do paddock da F1 no GP da China sugeriu que poderia haver uma solução rápida para a equipe de Christian Horner.

Considerando que Verstappen sugeriu em Xangai que o carro da Racing Bulls é "mais fácil de pilotar do que o nosso", a solução não seria pintar um VCARB 02 de Red Bull Racing?

Liam Lawson, Red Bull Racing, Isack Hadjar, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

As vantagens para a Red Bull seriam óbvias.

A empresa poderia se concentrar em ajustar o RB21 para continuar dando a Verstappen a dianteira forte que ele deseja, mas reduzir as saídas de traseira que afetam a confiança dos outros pilotos.

Ao mesmo tempo, quem quer que seja designado para ser o companheiro de equipe de Verstappen em um determinado fim de semana - Max está prestes a ter o terceiro companheiro em apenas quatro GPs, desde Abu Dhabi no ano passado - poderia pilotar o pacote Racing Bulls, com sua distância maior para o solo, o que geralmente facilita a pilotagem.

Há até mesmo exemplos históricos na F1 de equipes com especificações de carros muito diferentes - desde os pacotes Red Bull RB20 de baixo e alto downforce que Pérez e Verstappen usaram, respectivamente, no GP da Hungria do ano passado, até a McLaren que usou seus carros M7A regulares (dispostos em três especificações diferentes), bem como o M9A com tração nas quatro rodas, usado somente no GP da Grã-Bretanha de 1969.

Obviamente, como estamos em um mundo real, os rivais da Red Bull na F1 se oporiam a esse tipo de jogada, já que o campeonato há muito deixou de permitir isso. Eles teriam a base legal para impedir esse plano, mas isso não nos impede de debater tal possibilidade.

A principal regra que tal tentativa infringiria é o Artigo 17.3 (e suas muitas subcategorias) dos regulamentos técnicos da F1, que abrange os "Componentes de Equipe Listados" (LTC, Listed Team Components). Essa regra obriga todas as equipes a usarem determinadas peças de produção própria -- ou seja, diferentemente da possibilidade da Haas usar a caixa de câmbio da Ferrari, por exemplo.

Há também o Artigo 17.5 sobre Componentes Transferíveis (TRC, Transferable Components), que abrange peças que as equipes podem construir e depois vender para outras, conforme exemplo supracitado.

Isso é particularmente pertinente à situação da Red Bull/Racing Bulls, uma vez que elas compartilham muitas peças mecânicas - incluindo suspensão para os eixos dianteiro e traseiro, além de caixas de câmbio.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

As regras técnicas da F1 também incluem o fornecimento de 'Componentes de Fornecimento Padrão' (SSC, Standard Supply Components) e 'Componentes de Código Aberto' (OSC, Open Source Components) que abrangem elementos específicos (e geralmente não influenciam o desempenho) dos carros que são terceirizados em termos de produção para os fornecedores. Isso pode incluir outras equipes.

Embora essas regras tenham sido ajustadas ao longo dos anos - principalmente em relação à chegada da Haas como competidora na F1, usando o máximo de peças listadas produzidas pela Ferrari, conforme permitido em 2016 - a Red Bull é, na verdade, a principal razão pela qual as regras que proíbem "carros de clientes" existam.

Desde 2006, a Red Bull é proprietária tanto de sua equipe homônima quanto de sua equipe júnior, que já teve vários nomes, o que levou à complexa proibição de duas equipes com projetos quase idênticos em 2010.

Para completar, as regras da F1 (Artigo 17.2.4 e 17.2.6 dos regulamentos técnicos de 2025) proíbem até mesmo que a Red Bull transfira funcionários entre suas duas equipes para compartilhar ideias.

E a Red Bull não poderia nem mesmo usar fotos, digitalizações ou imagens de vídeo para replicar o pacote da Racing Bulls para um carro - ela teria que usar seus próprios recursos para conduzir a pesquisa por trás desses projetos.

Na era do teto de gastos, isso é mais difícil do que nunca e, na verdade, é uma dor de cabeça que a Red Bull poderia dispensar, pois continua com sua tarefa de fornecer a Verstappen um carro que atenda às suas necessidades e que não prejudique seu companheiro de equipe.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!