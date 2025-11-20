Fernando Alonso aguarda ansiosamente o fim da era do efeito solo, com a introdução de um novo conjunto de regulamentos na temporada 2026 da Fórmula 1.

Os carros de F1 passarão por mudanças tanto na unidade de potência quanto no chassi, tornando-se mais leves e menores, com maior ênfase na energia elétrica, apresentando uma divisão igualitária entre a potência do motor elétrico e a do motor de combustão interna.

Isso marcará o fim dos carros com efeito solo, introduzidos em 2022 com o objetivo de criar corridas mais competitivas, aumentando os níveis de downforce, principalmente ao seguir um carro de perto.

No entanto, o objetivo não foi totalmente alcançado, com diversos problemas surgindo ao longo do processo, desde o efeito de oscilação vertical (porpoising) no início de 2022 até as dificuldades de ultrapassagem em 2025, devido ao problema do ar sujo.

Alonso afirmou que "não terão saudades desta geração de carros", mas reconheceu que isso pode mudar, visto que os carros de 2026 serão mais lentos que os atuais, que estão entre os mais rápidos da história.

"No ano que vem, provavelmente, estaremos mais lentos e sentiremos falta deles quando pilotarmos os próximos carros, porque sempre queremos ser o mais rápidos possível", disse o piloto da Aston Martin antes do GP de Las Vegas deste fim de semana.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Mas acho que os carros [atuais] são definitivamente muito pesados, muito grandes, e o efeito solo e a altura da suspensão em relação ao solo não são muito divertidos de pilotar".

“E provavelmente, mesmo para os carros que vêm atrás, a expectativa deste regulamento de seguir de perto e ter uma ação melhor na pista não foi realmente atendida. Talvez um pouco no primeiro ano, mas não depois disso. Então, sim, não acho que sentiremos muita falta disso."

Uma das razões para as ultrapassagens serem mais difíceis do que eram há alguns anos é o grid mais compacto, já que as equipes foram se adaptando à era do efeito solo.

Na classificação do Brasil, por exemplo, menos de um segundo separava os 15 primeiros colocados. Portanto, se cada carro estiver em um ritmo semelhante, é muito difícil se aproximar e ultrapassar. Isso é agravado pelo fato de o efeito do ar sujo ter aumentado desde 2022, o que fica evidente em 15 das 21 corridas deste ano, vencidas por quem largou na pole position.

Assim, Max Verstappen, que dominou grande parte da era atual, ecoou a opinião de Alonso de que a geração do efeito solo não funcionou necessariamente como o esperado.

"Não sentirei falta desses carros", disse Verstappen. "Foi bom por um tempo no início, mas não mais. Acho que você consegue seguir um pouco melhor, com um pouco mais de controle, de qualquer forma."

“Com aqueles carros antigos, você realmente saía de frente ou de traseira em certos trechos, e isso não acontece mais. Agora há menos downforce e o problema é que o vácuo desses carros não é mais tão eficiente. Em algumas pistas, simplesmente não é suficiente para ultrapassar.”

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

O tetracampeão mundial chegou a relatar as dificuldades físicas que enfrentou com os carros de efeito solo, considerando que eles são aproximadamente 50 kg mais pesados do que os do final de 2021

“Para ser honesto, não os achei muito divertidos de pilotar”, acrescentou o piloto da Red Bull. “Não tem sido nada confortável, todos esses anos – minhas costas estão me incomodando muito e meus pés sempre doem".

“Fisicamente, não tem sido a melhor experiência. Quando você faz exames, os resultados não são bons. Por outro lado, se você olhar para o motocross, não temos do que reclamar.” Mas se você sabe o que era ou o que poderia ser, eu prefiro o que tínhamos em 2015-2016.”

Isso não quer dizer que os carros de 2026 sejam perfeitos ou exatamente o que o campeonato precisa, já que os problemas que os pilotos enfrentaram no simulador são bem conhecidos.

Charles Leclerc, por exemplo, disse que não era a coisa mais divertida de pilotar e até se falou em abandonar a próxima geração de motores em favor dos V8 – mas em Las Vegas, George Russell confirmou que está animado com a mudança.

“Estamos indo na direção certa, tornando os carros menores e mais leves”, disse o piloto da Mercedes, que também não gostou muito dos carros com efeito solo, mas concordou com Alonso sobre a velocidade ser um ponto positivo.

“A gente sempre se lembra das coisas boas do passado. Nunca se lembra das ruins. Então, tenho certeza de que vamos sentir falta daquele desempenho em alta velocidade e provavelmente vamos esquecer os pontos negativos. Mas a vida é assim mesmo.”

