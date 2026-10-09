F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura
Pacote de atualizações introduzido em Sepang não é um fracasso, mas tornou pilotagem mais complicada
Por dois fins de semana consecutivos, a anteriormente dominante Mercedes pareceu vulnerável. Isso foi demonstrado pela volta da equipe a uma configuração mais antiga no carro de George Russell para o GP de Singapura de Fórmula 1, com o britânico liderando o único treino livre do fim de semana. Por outro lado, Kimi Antonelli não retornou à configuração antiga.
Russell se classificou em segundo para a sprint, enquanto o líder Antonelli sofreu para chegar ao sétimo lugar, a meio segundo do companheiro de equipe. O britânico, porém, só conseguiu avançar para o SQ3 nos momentos finais do SQ2, conseguindo uma volta suficientemente boa já com o cronômetro zerado, após ter tido um travamento de roda na tentativa anterior.
A Mercedes introduziu o que se entende ser o último grande pacote de atualizações do ano no último fim de semana, no GP do Bahrein na Malásia. Entretanto, nem Russell nem Antonelli pareceram capazes de vencer em Sepang depois de Max Verstappen os ultrapassar, e a 'falta de sorte' da equipe ainda foi agravada por uma falha no motor de Russell no fim da corrida.
Seria fácil presumir que o pacote de atualizações é um fracasso e encarar o retorno à configuração vencedora do Azerbaijão no carro de Russell como prova disso, mas a realidade não é 'preto no branco'. Russell tem pouco a perder, pois carrega uma punição de perda de posições no grid do domingo, e correr com especificações diferentes permite à Mercedes obter uma compreensão mais clara do novo pacote do que conseguiu na Malásia, onde não tinha dados comparáveis diretos.
Após os resultados desta sexta, parece que a nova atualização tem um teto de performance potencialmente mais alto, mas é mais difícil de ser acessado.
Antonelli went back to older front wing for sprint qualifying
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Kimi disse que [P7] era tudo o que tinha hoje," disse Bradley Lord, chefe de equipe adjunto. "O equilíbrio do carro é menos consistente e menos estável com o novo pacote em comparação com o carro de George. Também parece ser mais difícil passar pelas curvas lentas".
"É preciso acelerar um pouco mais por causa da tendência do carro para sair de frente. E na entrada das curvas de alta velocidade o carro está um pouco nervoso. Claro, isso custa confiança e por isso eu diria que o novo pacote simplesmente parece mais difícil de pilotar. Infelizmente, isso reflete-se no resultado de hoje", completou
Entre o treino e a classificação sprint, a Mercedes trocou a asa dianteira de Antonelli pela especificação mais antiga de dois planos. No entanto, não é possível restaurar o carro à sua configuração original por completo, pois o pacote de atualizações adota um conceito aerodinâmico diferente para os sidepods, o que exigiu o reposicionamento de parte do sistema de refrigeração e de seus componentes auxiliares.
Não que fosse possível fazer isso entre a classificação e a corrida de qualquer maneira, devido às regras do parque fechado. Embora essas regras não se apliquem ao intervalo entre a sprint e a classificação para a corrida principal, isso oferece uma janela de apenas três horas.
"Estamos presos ao que temos para este fim de semana," confirmou Lord. "Não é possível voltar à configuração anterior durante o fim de semana e também não podemos trocar de chassi, simplesmente não é possível. Seriam precisos dois dias de trabalho para converter o carro de volta à especificação anterior".
"Portanto, temos o que temos para este fim de semana. Esperamos conseguir encontrar uma base mais sólida e estável para o Kimi. Temos simplesmente de tirar o melhor partido disso, mas esta é exatamente a experiência que decidimos deliberadamente para este fim de semana", concluiu.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"
F1: Teto de gastos fez Mercedes vetar uso de colete de resfriamento na Malásia; entenda
F1: Abandono de Russell na Malásia pode ter consequência grave; entenda
F1: Em cenário improvável mas possível, Antonelli pode garantir título após Singapura; saiba mais
F1: Antonelli vê Mercedes em apuros e teme GP de Singapura
F1: Antonelli admite domínio de Verstappen e pouca chance de pole na Malásia, com ou sem erro no Q2
Últimas notícias
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Indonésia
F1: GP de São Paulo terá venda extraordinária de ingressos na próxima quarta-feira; saiba mais
F1: Em Singapura, Mercedes "começa a ver" o que pacote de atualizações da Malásia "pode oferecer"
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.