F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

A Aston Martin fez sua estreia de 2026 nesta quinta-feira (29) em Barcelona e, por meio de imagens nas redes sociais, aqueles mais atentos puderam notar um detalhe curioso na traseira do AMR26, carro com o qual competirão na temporada deste ano da Fórmula 1. A luz de segurança do carro era azul, não vermelha como de costume.

De acordo com as regras da categoria, todos os carros devem ser equipados com três luzes na parte traseira, uma no meio e duas nas pontas da asa traseira. Não há especificação sobre a cor que deve ser utilizada, mas o vermelho costuma ser a principal escolha. Essas luzes são acesas por motivos de segurança, geralmente para ajudar na visibilidade durante períodos de chuva ou quando um carro está lento na pista.

Porém, na quinta-feira, quando Lance Stroll saiu do pitlane pela primeira vez, e também quando Fernando Alonso foi para a pista nesta sexta, a luz traseira central do AMR26 estava azul, sem um motivo aparente. Segundo regulamento da F1, a cor é utilizada para sinalizar que um carro está sendo guiado por alguém que ainda não possui uma superlicença, o que não é o caso de nenhum dos titulares do time de Silverstone.

Apesar da própria Aston Martin não prestar esclarecimentos sobre o fato, outras equipes deram uma explicação. Segundo o site The Race, o time britânico avisou que seu planejamento era não chegar a velocidade máxima nas retas em algumas voltas, assim, outros pilotos estariam cientes da situação, podendo ultrapassar Stroll ou Alonso.

O motivo por trás da decisão da Aston Martin de não usar a potência máxima no início dos testes não foi divulgado, mas acredita-se que pode ter sido para otimizar o ganho de dados sobre aerodinâmica ou porque o time quis poupar o carro durante as voltas iniciais. Tanto o piloto canadense quanto o espanhol foram visivelmente lentos em suas primeiras tentativas, porém, na tarde de sexta-feira, a equipe já tinha 'avançado em seus experimentos'.

Em um vídeo do portal espanhol SoyMotor, é possível ver Alonso completando voltas já com as luzes acesas em vermelho, o que sugere um ritmo melhor. O espanhol começou o dia marcando na casa de 1min25s e, a tarde, fez 1m20s795.

