Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Por que Aston Martin utilizou luz de segurança azul no início dos testes em Barcelona

Ferramenta de sinalização geralmente é acesa utilizando a cor vermelha

Olivia Nogueira
Publicado:
Add as a preferred source
WhatsApp Image 2026-01-30 at 16.43.42

Aston Martin em Barcelona (Reprodução / F1 no X)

A Aston Martin fez sua estreia de 2026 nesta quinta-feira (29) em Barcelona e, por meio de imagens nas redes sociais, aqueles mais atentos puderam notar um detalhe curioso na traseira do AMR26, carro com o qual competirão na temporada deste ano da Fórmula 1.  A luz de segurança do carro era azul, não vermelha como de costume. 

Leia também:

De acordo com as regras da categoria, todos os carros devem ser equipados com três luzes na parte traseira, uma no meio e duas nas pontas da asa traseira. Não há especificação sobre a cor que deve ser utilizada, mas o vermelho costuma ser a principal escolha. Essas luzes são acesas por motivos de segurança, geralmente para ajudar na visibilidade durante períodos de chuva ou quando um carro está lento na pista. 

Porém, na quinta-feira, quando Lance Stroll saiu do pitlane pela primeira vez, e também quando Fernando Alonso foi para a pista nesta sexta, a luz traseira central do AMR26 estava azul, sem um motivo aparente. Segundo regulamento da F1, a cor é utilizada para sinalizar que um carro está sendo guiado por alguém que ainda não possui uma superlicença, o que não é o caso de nenhum dos titulares do time de Silverstone. 

 

Apesar da própria Aston Martin não prestar esclarecimentos sobre o fato, outras equipes deram uma explicação. Segundo o site The Race, o time britânico avisou que seu planejamento era não chegar a velocidade máxima nas retas em algumas voltas, assim, outros pilotos estariam cientes da situação, podendo ultrapassar Stroll ou Alonso. 

O motivo por trás da decisão da Aston Martin de não usar a potência máxima no início dos testes não foi divulgado, mas acredita-se que pode ter sido para otimizar o ganho de dados sobre aerodinâmica ou porque o time quis poupar o carro durante as voltas iniciais. Tanto o piloto canadense quanto o espanhol foram visivelmente lentos em suas primeiras tentativas, porém, na tarde de sexta-feira, a equipe já tinha 'avançado em seus experimentos'. 

Em um vídeo do portal espanhol SoyMotor, é possível ver Alonso completando voltas já com as luzes acesas em vermelho, o que sugere um ritmo melhor. O espanhol começou o dia marcando na casa de 1min25s e, a tarde, fez 1m20s795. 

 

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

