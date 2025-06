Há duas temporadas, o GP da Áustria se provou ser um verdadeiro ponto de virada para Lando Norris com a McLaren. Em 2023, foi o momento que a equipe de Woking da Fórmula 1 começou a encontrar seu caminho e, apesar do britânico não ter conquistado o pódio, ficou logo atrás de Sergio Pérez.

Já em 2024 a situação melhorou ainda mais e Norris foi o segundo colocado, ficando à frente de Oscar Piastri e com um carro que se provou ser muito mais competitivo do que nos anos anteriores.

Agora, em 2025, o piloto do carro #4 chega com uma pressão extra nos ombros por conta do acidente no GP do Canadá, que também marcou a primeira corrida sem um dos carros da McLaren no pódio. Ele precisará ter uma etapa completamente limpa e sem percalços no caminho para diminuir as críticas.

O fato do circuito do Red Bull Ring ser mais convencional ajuda a recuperar o ritmo da McLaren, que passou praticamente despercebida durante todo o fim de semana em Montreal. Com isso, é a chance perfeita para Norris se redimir e tentar voltar a diminuir a diferença para Piastri na liderança do mundial.

Norris já tem um histórico com o circuito, isso porque foi o local onde ele subiu no pódio pela primeira vez em sua carreira na F1.

Ponto de virada em 2023

Na temporada de 2023, a Áustria foi a décima etapa do ano e a McLaren já sabia que não começaria a temporada de maneira forte e isso se provou com o MCL60 sendo muito difícil de pilotar desde a primeira corrida.

Porém, no circuito do Red Bull Ring, a equipe de Woking, a medida que reforçava sua estrutura interna, levou um grande pacote de atualizações que contemplava o carro de Norris (Piastri receberia as mesmas configurações na corrida seguinte, enquanto o britânico implementaria mais uma leva de atualizações para a corrida em Silverstone).

Lando Norris, McLaren MCL60, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, no início da corrida Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Naquela corrida, Lando (mais uma vez) não teve uma boa largada e perdeu o quarto lugar para Lewis Hamilton, perdendo mais algumas posições por conta do Safety Car ao longo da etapa, mas, no fim, conseguiu cruzar a linha de chegada em quarto, ficando atrás de Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez. Em comparação, Piastri se classificou em 13°, mas terminou em 16°.

Em Silverstone, no fim de semana seguinte, Norris terminou logo atrás de Verstappen, sendo o segundo colocado na corrida em casa, enquanto Piastri foi o quarto. A partir do GP da Grã-Bretanha, Lando só foi superado pelo companheiro de equipe no Catar (Norris P3, Piastri P2) e em Las Vegas, por conta de um abandono.

De fato, esse foi o ponto de virada não apenas para Norris, mas também para a McLaren, que conseguiu encontrar uma janela de operação mais favorável ao carro, conseguindo lutar por pódio em, pelo menos, mais seis corridas daquele ano. O britânico terminou o ano na sexta posição, tendo conquistado 205 pontos, enquanto a equipe de Woking foi a quarta colocada.

2024: Resultado parecido, mas não tão feliz

Em 2024, a Red Bull ainda era a favorita a todas as vitórias, com Max Verstappen dominando. Mas Norris apareceu para pressionar o holandês, o britânico se classificou em segundo para a Sprint e para a corrida principal.

Porém, o fim de semana não foi tão simples para Lando. O piloto do carro #4 terminou a Sprint atrás de Piastri e uma colisão com Verstappen o tirou da corrida principal. Essa disputa foi um momento importante no desenvolvimento de Norris, já que ele entendeu ali que as disputas com Verstappen precisam ser muito bem calculadas e cautelosas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, lidera Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Dessa corrida em diante, Norris foi superado por Piastri em cinco etapas, uma delas sendo o polêmico GP da Hungria, primeira vitória de Oscar na categoria. A McLaren esteve presente em 10 dos 13 pódios após a Áustria.

Pressão sobre os ombros de Norris para 2025

Norris chega à Áustria com 22 pontos de desvantagem para Piastri após o GP do Canadá de 2025. Essa é um déficit que dificilmente o australiano ficará feliz em deixar diminuir, a não ser que aconteça algum infortúnio ou erro cometido pelo mesmo.

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

No entanto, se seguirmos o padrão de Lando Norris nas últimas duas temporadas, o piloto britânico já 'cumpriu' o seu abandono 'esperado'. Nos últimos dois anos, Norris não completou apenas uma corrida em todo o calendário, será que Montreal será o último abandono do britânico?

Também é interessante destacar que desde o início da carreira de Lando, o traçado da Áustria tem sido 'bonzinho' com o britânico e, sem o abandono de 2024, Norris tem terminado na zona de pontuação em todas as corridas que concluiu no Red Bull Ring.

Uma coisa é certa: Norris precisa reagir e voltar a ter resultados mais consistentes se realmente planeja ser um rival à altura de Verstappen e Piastri na temporada de 2025.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!