F1: Por que Bearman ainda não foi anunciado como piloto da Haas para 2027

Com Oliver Bearman em plena forma em sua segunda temporada na Fórmula 1, parece estranho que a Haas tenha conseguido confirmar quem será o substituto de Esteban Ocon na segunda vaga para 2027 - Rafa Câmara - antes mesmo de anunciar que Bearman permanecerá na equipe por um terceiro ano. No entanto, uma razão envolvendo a Ferrari surgiu como empecilho para uma renovação.

Não há dúvida de que Bearman permanecerá onde está, já que ambas as partes estão dispostas a continuar por mais uma temporada em 2027.

“Acho que está bem claro. Quero continuar com a Haas e esse é definitivamente meu objetivo”, disse Bearman no México na quinta-feira. “Isso não está realmente nas minhas mãos. Se dependesse de mim, já teria sido anunciado há muito tempo, mas há algumas questões mais amplas nas quais estamos trabalhando".

O chefe de equipe Ayao Komatsu acrescentou: “Não gosto de entrar em detalhes sobre nosso contrato, mas Ollie está demonstrando um potencial incrível. Ele está contribuindo muito para o sucesso da equipe e queremos crescer juntos. Queremos subir no grid como equipe".

E embora Komatsu tenha tido que desmentir rumores infundados sobre as exigências salariais de Bearman, classificando a ideia de que isso estaria atrasando o acordo como “um absurdo total”, o verdadeiro motivo por trás do atraso não tem a ver com 2027, mas com o que acontecerá a seguir.

O Motorsport.com apurou que, caso a Ferrari não consiga garantir a ele uma vaga em 2028 — após três anos emprestado à equipe cliente Haas —, Bearman terá a liberdade de se despedir de Maranello. É a esse “quadro geral” que Bearman se referia em sua resposta, e um quadro que se tornou cada vez mais nebuloso nos últimos meses.

Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Jeddah 2024 Foto: Mark Sutton

Bearman ainda está a caminho de completar todo o percurso da Ferrari Driver Academy (academia de pilotos da Ferrari) desde a F4 até uma vaga de piloto na Scuderia — sendo Charles Leclerc o único piloto até agora a ter completado toda a trajetória.

Mas um novo obstáculo surgiu na forma de Lewis Hamilton, que recuperou a forma este ano e exerceu a opção contratual que garantiu sua vaga na Ferrari para 2027.

Embora Bearman inicialmente parecesse o sucessor perfeito para Hamilton, os recentes comentários do heptacampeão mundial à mídia sobre sua longevidade não mostram um homem que esteja prestes a deixar a Ferrari e a F1 tão cedo. Leclerc, por sua vez, já concordou com uma extensão de contrato de longo prazo até pelo menos 2030.

Portanto, se a Ferrari não for capaz de garantir um lugar para Bearman em 2028 e o britânico de 21 anos ficar livre para explorar outras opções, faz sentido que haja, neste momento, a necessidade de esclarecer certos aspectos de seu futuro a longo prazo antes de anunciar formalmente uma extensão com a Haas.

Komatsu enfatizou que não há desacordo quanto ao desejo de continuar a parceria. “Não acho que possa entrar em detalhes sobre o que está atrasando as negociações, mas está muito claro para ambas as partes que querem continuar trabalhando juntas”, disse o executivo japonês.

“Trabalhamos muito bem juntos, nos incentivamos mutuamente. Ele agrega muito à equipe e estamos crescendo juntos, então as intenções de ambas as partes estão totalmente alinhadas. Estamos tentando encontrar uma solução para trabalharmos juntos no ano que vem e tenho certeza de que vamos conseguir”.

A prioridade dos empresários de Bearman, então, parece ser garantir que mais um ano na Haas não o prenda por mais tempo do que o necessário e, potencialmente, limite oportunidades futuras.

O paradoxo é que todas as partes envolvidas parecem estar buscando objetivos compatíveis. A Haas quer manter Bearman, o piloto quer continuar correndo e a Ferrari tem todo o interesse em proteger um jovem talento no qual vem investindo há anos.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

O que complica o quadro é a impossibilidade de garantir hoje o que poderá acontecer daqui a duas temporadas. Para Bearman, portanto, a questão não é encontrar uma vaga para 2027. O verdadeiro desafio é garantir que a decisão aparentemente inevitável de permanecer na Haas não se torne um obstáculo às suas perspectivas para 2028.

Esse delicado equilíbrio é o que está sendo negociado atualmente a portas fechadas. E é provavelmente a explicação mais plausível para um anúncio que, há apenas algumas semanas, parecia não passar de uma formalidade.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!