F1: Por que Bearman ainda não foi anunciado como piloto da Haas para 2027
Confirmação do companheiro de equipe de Rafa Câmara em Interlagos na equipe americana parece ser apenas uma formalidade, mas o anúncio ainda não foi feito
Com Oliver Bearman em plena forma em sua segunda temporada na Fórmula 1, parece estranho que a Haas tenha conseguido confirmar quem será o substituto de Esteban Ocon na segunda vaga para 2027 - Rafa Câmara - antes mesmo de anunciar que Bearman permanecerá na equipe por um terceiro ano. No entanto, uma razão envolvendo a Ferrari surgiu como empecilho para uma renovação.
Não há dúvida de que Bearman permanecerá onde está, já que ambas as partes estão dispostas a continuar por mais uma temporada em 2027.
“Acho que está bem claro. Quero continuar com a Haas e esse é definitivamente meu objetivo”, disse Bearman no México na quinta-feira. “Isso não está realmente nas minhas mãos. Se dependesse de mim, já teria sido anunciado há muito tempo, mas há algumas questões mais amplas nas quais estamos trabalhando".
O chefe de equipe Ayao Komatsu acrescentou: “Não gosto de entrar em detalhes sobre nosso contrato, mas Ollie está demonstrando um potencial incrível. Ele está contribuindo muito para o sucesso da equipe e queremos crescer juntos. Queremos subir no grid como equipe".
E embora Komatsu tenha tido que desmentir rumores infundados sobre as exigências salariais de Bearman, classificando a ideia de que isso estaria atrasando o acordo como “um absurdo total”, o verdadeiro motivo por trás do atraso não tem a ver com 2027, mas com o que acontecerá a seguir.
O Motorsport.com apurou que, caso a Ferrari não consiga garantir a ele uma vaga em 2028 — após três anos emprestado à equipe cliente Haas —, Bearman terá a liberdade de se despedir de Maranello. É a esse “quadro geral” que Bearman se referia em sua resposta, e um quadro que se tornou cada vez mais nebuloso nos últimos meses.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, Jeddah 2024
Foto: Mark Sutton
Bearman ainda está a caminho de completar todo o percurso da Ferrari Driver Academy (academia de pilotos da Ferrari) desde a F4 até uma vaga de piloto na Scuderia — sendo Charles Leclerc o único piloto até agora a ter completado toda a trajetória.
Mas um novo obstáculo surgiu na forma de Lewis Hamilton, que recuperou a forma este ano e exerceu a opção contratual que garantiu sua vaga na Ferrari para 2027.
Embora Bearman inicialmente parecesse o sucessor perfeito para Hamilton, os recentes comentários do heptacampeão mundial à mídia sobre sua longevidade não mostram um homem que esteja prestes a deixar a Ferrari e a F1 tão cedo. Leclerc, por sua vez, já concordou com uma extensão de contrato de longo prazo até pelo menos 2030.
Portanto, se a Ferrari não for capaz de garantir um lugar para Bearman em 2028 e o britânico de 21 anos ficar livre para explorar outras opções, faz sentido que haja, neste momento, a necessidade de esclarecer certos aspectos de seu futuro a longo prazo antes de anunciar formalmente uma extensão com a Haas.
Komatsu enfatizou que não há desacordo quanto ao desejo de continuar a parceria. “Não acho que possa entrar em detalhes sobre o que está atrasando as negociações, mas está muito claro para ambas as partes que querem continuar trabalhando juntas”, disse o executivo japonês.
“Trabalhamos muito bem juntos, nos incentivamos mutuamente. Ele agrega muito à equipe e estamos crescendo juntos, então as intenções de ambas as partes estão totalmente alinhadas. Estamos tentando encontrar uma solução para trabalharmos juntos no ano que vem e tenho certeza de que vamos conseguir”.
A prioridade dos empresários de Bearman, então, parece ser garantir que mais um ano na Haas não o prenda por mais tempo do que o necessário e, potencialmente, limite oportunidades futuras.
O paradoxo é que todas as partes envolvidas parecem estar buscando objetivos compatíveis. A Haas quer manter Bearman, o piloto quer continuar correndo e a Ferrari tem todo o interesse em proteger um jovem talento no qual vem investindo há anos.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
O que complica o quadro é a impossibilidade de garantir hoje o que poderá acontecer daqui a duas temporadas. Para Bearman, portanto, a questão não é encontrar uma vaga para 2027. O verdadeiro desafio é garantir que a decisão aparentemente inevitável de permanecer na Haas não se torne um obstáculo às suas perspectivas para 2028.
Esse delicado equilíbrio é o que está sendo negociado atualmente a portas fechadas. E é provavelmente a explicação mais plausível para um anúncio que, há apenas algumas semanas, parecia não passar de uma formalidade.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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