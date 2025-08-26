"E o Drugo" e "Mick Schumacher foi esnobado" são um dos possíveis comentários sobre a notícia de que Valtteri Bottas e Sergio Pérez pilotarão para a Cadillac quando a marca da General Motors estrear no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. Embora a escuderia esteja se assumindo como a 'porta-bandeira' dos EUA na categoria, sua escolha de pilotos reflete os desafios contínuos de trazer um americano competitivo.

É verdade que o filho de Michael Schumacher foi um dos nomes potencialmente cogitados, juntamente com Felipe Drugovich, Franco Colapinto, Zhou Guanyu, Jack Doohan, Frederik Vesti e Jak Crawford. Mas isso está começando a soar perigosamente como uma lista, e o chefe de equipe, Graeme Lowdon, disse várias vezes que nunca houve uma lista. Talvez, então, possamos caracterizar o processo como 'uma compra no shopping'.

O humorista americano PJ O'Rourke publicou certa vez uma coleção de trabalhos intitulada Age and Guile Beat Youth, Innocence and A Bad Haircut (A idade e a astúcia vencem a juventude, a inocência e um corte de cabelo ruim), mas com Bottas a Cadillac trouxe uma combinação desses elementos teoricamente justapostos. Pérez também oferece uma vasta experiência, além de uma barba mais discreta (por enquanto).

Eles são conhecidos, em oposição ao emaranhado de incógnitas conhecidas representadas na lista que não é uma lista. Ou, no caso de Mick, uma propensão conhecida a trazer grandes contas de reparos.

Mick Schumacher, acidente com o VF-22 da Haas Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas chega com a reputação de ser um piloto razoavelmente rápido, que se dá bem com seus companheiros de equipe e é um parceiro seguro - embora haja uma pequena ironia em sua parceria com Pérez. Em um dos raros dias ruins de Valtteri, o GP da Hungria de 2021, ele bateu em Checo (e em vários outros) na largada. Os dois também se chocaram em Abu Dhabi no ano passado, durante o que se esperava que fosse o fim de carreira de ambos na F1.

Portanto, seria fácil concluir que a decisão da Cadillac foi ditada por um conservadorismo enfadonho, juntamente com o fascínio do valor comercial de Pérez no lucrativo mercado latino-americano.

Mas o CEO da Cadillac na F1, Dan Towriss, deixou claro que a equipe fez a devida diligência em ambos os casos, abordando as questões de se Bottas ainda era rápido o suficiente e o quanto o equipamento inferior desempenhou um papel nos miseráveis meses finais de Pérez na Red Bull.

"Passamos muito tempo analisando a experiência passada e como era o estado do mundo na Sauber, e como Valtteri se saiu com o carro que estava lá", disse Towriss em uma entrevista coletiva no dia do anúncio. "Além disso, o desempenho nos treinos classificatórios versus o desempenho na corrida".

"Depois, em particular, um cenário provavelmente mais complicado foi o da Red Bull, certo? Foi um tipo de saga interessante de se ver. Uma equipe que foi realmente construída em torno de um piloto, mas tem dois, e claramente nenhum dos outros pilotos se saiu bem no segundo lugar, desse ponto de vista. Por isso, dedicamos muito tempo para conversar com as pessoas da Red Bull e obter informações e feedback".

"Acho que tanto Checo quanto Valtteri têm um público muito forte do ponto de vista comercial e de patrocínio, por estarem no circuito de F1 há muitos e muitos anos", disse Towriss. "Mas isso realmente não foi um fator. Foi a experiência deles".

Mas, como a Cadillac é uma entidade americana, mesmo que a operação de F1 seja realizada no "Vale do Automobilismo" do Reino Unido, haverá perguntas óbvias no mundo mais amplo - fora da esfera do fandom incorporado, isto é - sobre por que nenhum piloto americano estava disponível. Mesmo que, em teoria, houvesse, já que o nome de Jak Crawford estava na lista que não era uma lista.

Jak Crawford, da Aston Martin F1 Team, observa durante o Grande Prêmio de F1 do Bahrein Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

Crawford, que atualmente corre pela DAMS na Fórmula 2 e está em segundo lugar na classificação do campeonato, atrás de Leonardo Fornaroli, está em seu terceiro ano na categoria e, por isso, precisa almejar um passo adiante em 2026. Mas ele também faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Aston Martin e está fortemente envolvido no projeto de F1 de 2026 da equipe por meio de trabalho de simulação.

Mesmo que vencesse o campeonato da F2 este ano, ele corre o risco de acabar no mesmo barco que o campeão da F2 de 2022, Felipe Drugovich, que está infrutiferamente esquentando o banco da Aston Martin há quase três temporadas. Drugovich, como você deve estar lembrado, também estava na lista dos cotados que não foram contratados pela Cadillac.

Entende-se que um dos motivos pelos quais a Cadillac deixou Crawford de lado foi o medo de seguir uma trajetória semelhante à da Williams com Logan Sargeant, em que um carro desafiador transformou rapidamente um jovem confiante em um destroço trêmulo.

Se a experiência é um pré-requisito tão importante, você poderia dizer, então por que não abordar nomes como Alex Palou e Pato O'Ward - não nascidos nos Estados Unidos, mas pilotos bem-sucedidos da IndyCar com grande visibilidade nos EUA e um desejo conhecido de experimentar a F1?

Palou teve alguns testes de carros anteriores correndo pela McLaren em 2022, além de uma participação no TL1 no GP dos EUA, mas o entusiasmo da equipe por ele esfriou ultimamente - um processo de quebra de contrato de 30 milhões de dólares faz esse tipo de coisa - e ele mal foi visto na órbita da F1 desde então. Além de uma história de "silly season" que o liga à Red Bull.

Alex Palou, McLaren F1 testando em Barcelona Foto de: Monaco Increase Management

O'Ward também pilotou um McLaren, mais recentemente no TL1 em seu país natal, o México, no ano passado, mas isso pareceu mais um exercício de relações públicas, já que ele foi encarregado de avaliar novos componentes aerodinâmicos e foi explicitamente advertido para não ir muito rápido.

Até que uma equipe de F1 esteja preparada para dar a um piloto da IndyCar uma oportunidade adequada, o que implicará em uma boa quantidade de testes para se aclimatar às diferentes características, a perspectiva de um piloto de ponta baseado nos EUA trocar de disciplina permanece distante.

Parece ser mais uma questão de criação do que de natureza, já que os pilotos americanos que desejam correr na F1 ainda precisam fazer sua escolha em uma idade precoce e enfrentar a escada das corridas na Europa em vez de nos EUA.

