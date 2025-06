F1: Por que carro da Mercedes terá teste difícil no GP da Áustria

A Mercedes reintroduziu o pacote de suspensão traseira que estreou no GP da Emília-Romagna na última corrida, no Canadá. A atualização foi projetada para corrigir os problemas de superaquecimento da superfície do pneu traseiro que a equipe enfrentou em seu carro deste ano na Fórmula 1.

Após uma estreia difícil em Ímola, a Mercedes deixou a geometria revisada de lado para os fins de semana de Mônaco e Espanha. Sua intenção era coletar alguns dados comparativos para determinar se a nova suspensão era a culpada pelo fim de semana ruim na Itália.

A Mercedes sentiu que valia a pena reintegrá-la ao pacote para Montreal, não tendo encontrado nenhuma evidência conclusiva de que ela realmente tivesse causado mais problemas para o W16. Embora a corrida no Canadá tenha registrado temperaturas de pista próximas a 50°C, a ausência de curvas com carga alta no Circuito Gilles Villeneuve facilitou a vida da Mercedes no gerenciamento dos compostos de pneus mais macios.

Embora não seja totalmente conclusivo se a nova suspensão traseira contribuiu para a vitória de George Russell e o primeiro pódio de Andrea Kimi Antonelli, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, considerou que o desenvolvimento estava pelo menos indo na direção certa.

"Trouxemos a nova geometria traseira para aquele problema específico que tínhamos, o superaquecimento da superfície traseira", disse Wolff.

"E não tínhamos muita certeza sobre os resultados em Ímola porque foram piores do que esperávamos. Tirar [de Mônaco e Barcelona], eu acho, foi a coisa certa a fazer.

George Russell, Mercedes Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Nós [levamos para o Canadá] porque esperamos que a direção do desenvolvimento esteja correta. Mas, neste tipo de regulamento, você nunca sabe se consegue o desenvolvimento ou não. A correlação tem sido difícil, particularmente para nós, mas também para muitas outras equipes."

"Acho que há outros fatores em jogo aqui também; o traçado da pista é diferente, o asfalto é diferente. E nunca há uma solução mágica que transforme o carro, digamos, de um carro de pódio na melhor situação possível, em um vencedor dominante.”

"Mas quanto mais dados temos, mais aprendemos."

A Áustria será um teste muito maior, supondo que a Mercedes continue usando sua nova geometria de suspensão traseira. À medida que a Europa se aquece ao sol de verão, as temperaturas começarão a subir; de fato, as primeiras previsões sugerem que a corrida no Red Bull Ring se aproximará dos 30°C de temperatura ambiente.

Em anos anteriores, climas semelhantes elevaram as temperaturas da pista acima da marca dos 50°C – uma zona que a Mercedes pode considerar uma área de perigo. A equipe experimentou uma fraqueza em temperaturas mais altas no ano passado, quando a superfície traseira começou a apresentar granulação, o que custou a aderência dos pilotos.

Quando a superfície granula, principalmente na traseira, o carro começa a deslizar – criando uma diferença ainda maior entre as temperaturas da superfície e as da "carcaça" do pneu, exacerbando a granulação.

Se o pacote de suspensão traseira da Mercedes realmente estiver garantindo que as temperaturas da superfície sejam muito mais consistentes, por meio das trajetórias de carga revisadas direcionadas por meio do carro para os pneus traseiros, então ele deve estar mais adequadamente equipado para lidar com a variedade de curvas da Áustria.

O circuito tem poucas curvas de raio longo, sendo os únicos exemplos a dupla à esquerda nas curvas 6 e 7, mas a curva 9 também exigirá velocidade e aumentará as cargas nos pneus esquerdos.

Independentemente disso, essas curvas devem oferecer uma indicação mais precisa se a nova suspensão está cumprindo seu papel de manter os pneus dentro de sua janela de trabalho. A gama de pneus C3-4-5 será usada novamente, oferecendo um ponto de comparação com as capacidades de gerenciamento de pneus da temporada passada.

MÁRQUEZ DESPACHA BAGNAIA, que perde pódio para DIGGIA! Viñales P*, MotoGP/F1, DIOGO MOREIRA, Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Itália:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!