F1: Por que equipes têm novas suspensões e asas para Mônaco?

A natureza única do circuito do GP de Mônaco fez com que todas as equipes de Fórmula 1 levassem um pacote modificado de suspensão dianteira e dutos de freio, juntamente com suas peças de maior força descendente.

Todos os anos, as equipes precisam levar um pacote de suspensão dianteira sob medida para a etapa de Mônaco, projetado para lidar com as entradas que exigem manobras com o volante no limite nas curvas mais fechadas. Embora as peças estruturais permaneçam praticamente inalterados, as carenagens do barra de direção e do braço de suspensão são remodeladas para permitir que as rodas tenham folga suficiente no bloqueio total da direção.

Os formatos dos dutos de freio também foram modificados; como eles geralmente estão localizados ao lado da posição externa dos braços da suspensão, também precisam garantir que nenhum dos coletores de ar interfira no curso da roda.

Como Mônaco é a pista mais lenta da temporada, o ar passa mais devagar pelos carros. Por isso, em alguns casos, os dutos e as saídas de freio precisam ser maiores para garantir que entre ar suficiente e os freios fiquem bem resfriados.

Detalhes técnicos da McLaren Foto de: Bernd Erlhof / circuitpics.de

A velocidade relativa mais baixa do ar também se estende à aerodinâmica, portanto, as equipes tenderão a colocar suas maiores asas nos carros para produzir mais downforce. As equipes não estão preocupadas com a "relação isócrona" (ou seja, a relação entre downforce e arrasto) em Mônaco, portanto, adicionar arrasto extra não é uma preocupação.

No entanto, a McLaren pretende fazer alguns experimentos com os arranjos da asa traseira; ela registrou dois designs diferentes de asa de feixe e uma asa traseira de "downforce médio-alto" e provavelmente fará misturas e combinações para ver qual oferece o melhor desempenho.

Além da suspensão e da asa traseira, a Aston Martin também abordou a aba superior da asa dianteira para ampliar a gama de opções que tem aqui. Se a equipe achar que o AMR25 não tem capacidade de resposta na dianteira, pode optar por empregar a nova aba de alta carga para aumentar a dianteira.

Dada a natureza evolutiva dos carros de 2025, algumas equipes decidiram simplesmente trazer as asas traseiras de Mônaco que foram usadas no ano passado. A Ferrari e a Williams declararam abertamente que têm a opção de usar as asas de alta força descendente do ano passado, embora possa haver outras que optaram por não divulgar essa informação.

Na verdade, todas essas atualizações são específicas para cada circuito; não veremos as carenagens de suspensão modificadas novamente este ano, enquanto as asas traseiras de maior força descendente poderão ser vistas apenas em circuitos como Hungria e Singapura - e, mesmo assim, suas velocidades médias mais altas significarão que as equipes poderão aproveitar melhor a parte inferior da carroceria.

Detalhes técnicos da Ferrari Foto de: Bernd Erlhof / circuitpics.de

FUTURO da F1: BAND ou GLOBO? GP DE MÔNACO com GALVÃO! POLÊMICAS no PRINCIPADO e TRETA na MOTOGP!

Watch: FUTURO da F1: BAND ou GLOBO? GP DE MÔNACO com GALVÃO! POLÊMICAS no PRINCIPADO e TRETA na MOTOGP!

