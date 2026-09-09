Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Gateway
Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?

F1: McLaren levará atualizações para Baku, revela chefe de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren levará atualizações para Baku, revela chefe de equipe

F1: Verstappen admite "conversas sérias" com Mercedes e McLaren antes de renovar com Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen admite "conversas sérias" com Mercedes e McLaren antes de renovar com Red Bull

F1: Hamilton cobra "regras de conduta" na Ferrari após duelo com Leclerc em Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Hamilton cobra "regras de conduta" na Ferrari após duelo com Leclerc em Monza

F1: Pilotos precisarão de "muita coragem" em Madri, destaca diretor da pista

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Pilotos precisarão de "muita coragem" em Madri, destaca diretor da pista
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?

Nico Rosberg justificou motivo pelo qual Scuderia não elegeu um 'primeiro piloto' nesta temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Eric Le Galliot

Lewis Hamilton e Charles Leclerc protagonizaram mais uma polêmica no GP da Itália de Fórmula 1 ao se tocarem na primeira volta da prova. O incidente expôs a tensão dentro do time que, mesmo com o britânico sendo terceiro no campeonato, tem buscado um tratamento igualitário dos dois pilotos. Para Nico Rosberg, ex-companheiro de equipe de Hamilton e campeão de 2016, existe uma justificativa para a Scuderia não favorecê-lo. 

Leia também:

"Você está falando de Charles Leclerc, o 'menino de ouro' da Ferrari e, neste momento, ele ainda tem chance matemática de ser campeão. Então você não pode [favorecer Lewis Hamilton]", disse Rosberg durante o programa pós-corrida da Sky Sports

"Claro que seria bom para Lewis. Dê a ele a melhor possibilidade, dê mais pontos,  mas você não pode, como uma equipe, fazer isso. Você deve isso aos dois pilotos: dar a eles uma oportunidade neste momento, pelo menos por enquanto. Talvez mais adiante, eles tenham que jogar o jogo", acrescentou. 

Com 191 pontos, Hamilton ocupa a terceira colocação na tabela, 76 pontos atrás do líder Kimi Antonelli e dez do vice-líder George Russell. Com 155, Leclerc é quinto colocado, atrás de Lando Norris, da McLaren, com 171.

Em entrevista após a corrida de Monza, Hamilton admitiu acreditar "ser tarde demais" para a Ferrari escolher um favorito: "Já passou da hora. Tudo o que posso fazer é continuar tentando. Vou acordar amanhã de manhã e dar o meu melhor". 

Já para Fred Vasseur, chefe da Ferrari, ainda não é hora de pensar em favorecimento: "Para ver se [precisamos] dar uma ordem de equipe ou algo do tipo, a boa comparação que fiz foi com o ano passado. Piastri liderava a McLaren nesta fase da temporada e, se a McLaren tivesse apostado tudo em Piastri, Verstappen teria sido campeão".

“Com certeza, em algum momento você tem que tomar uma decisão, mas acho que era muito cedo para tomar uma decisão antes de Monza. Agora terei tempo para discutir com os rapazes", concluiu. 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 
 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: McLaren levará atualizações para Baku, revela chefe de equipe
Mais de
Redação Motorsport.com

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Gateway
Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

F1: Verstappen admite "conversas sérias" com Mercedes e McLaren antes de renovar com Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen admite "conversas sérias" com Mercedes e McLaren antes de renovar com Red Bull

Últimas notícias

MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Ogura não se recupera de lesão e está fora do GP de San Marino

GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
GP de San Marino de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Misano, com Moreira

Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Gateway
Motorsport.com transmite NASCAR em Gateway; saiba horários e como assistir

F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?