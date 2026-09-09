F1: Por que Ferrari ainda não pode favorecer Hamilton?
Nico Rosberg justificou motivo pelo qual Scuderia não elegeu um 'primeiro piloto' nesta temporada
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Eric Le Galliot
Lewis Hamilton e Charles Leclerc protagonizaram mais uma polêmica no GP da Itália de Fórmula 1 ao se tocarem na primeira volta da prova. O incidente expôs a tensão dentro do time que, mesmo com o britânico sendo terceiro no campeonato, tem buscado um tratamento igualitário dos dois pilotos. Para Nico Rosberg, ex-companheiro de equipe de Hamilton e campeão de 2016, existe uma justificativa para a Scuderia não favorecê-lo.
"Você está falando de Charles Leclerc, o 'menino de ouro' da Ferrari e, neste momento, ele ainda tem chance matemática de ser campeão. Então você não pode [favorecer Lewis Hamilton]", disse Rosberg durante o programa pós-corrida da Sky Sports.
"Claro que seria bom para Lewis. Dê a ele a melhor possibilidade, dê mais pontos, mas você não pode, como uma equipe, fazer isso. Você deve isso aos dois pilotos: dar a eles uma oportunidade neste momento, pelo menos por enquanto. Talvez mais adiante, eles tenham que jogar o jogo", acrescentou.
Com 191 pontos, Hamilton ocupa a terceira colocação na tabela, 76 pontos atrás do líder Kimi Antonelli e dez do vice-líder George Russell. Com 155, Leclerc é quinto colocado, atrás de Lando Norris, da McLaren, com 171.
Em entrevista após a corrida de Monza, Hamilton admitiu acreditar "ser tarde demais" para a Ferrari escolher um favorito: "Já passou da hora. Tudo o que posso fazer é continuar tentando. Vou acordar amanhã de manhã e dar o meu melhor".
Já para Fred Vasseur, chefe da Ferrari, ainda não é hora de pensar em favorecimento: "Para ver se [precisamos] dar uma ordem de equipe ou algo do tipo, a boa comparação que fiz foi com o ano passado. Piastri liderava a McLaren nesta fase da temporada e, se a McLaren tivesse apostado tudo em Piastri, Verstappen teria sido campeão".
“Com certeza, em algum momento você tem que tomar uma decisão, mas acho que era muito cedo para tomar uma decisão antes de Monza. Agora terei tempo para discutir com os rapazes", concluiu.
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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