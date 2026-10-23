Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Talladega
Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP dos Estados Unidos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP dos Estados Unidos de F1

F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO

F1: Leclerc confirma ritmo da Ferrari e lidera TL2 em Austin; Bortoleto é 11º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Leclerc confirma ritmo da Ferrari e lidera TL2 em Austin; Bortoleto é 11º

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de sprint e classificação do GP da Austrália
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc minimizaram as atualizações de Austin, mas há mais do que os números mostram

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren
Editado:
Add as a preferred source

O mais recente conjunto de atualizações da Ferrari para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 apresenta uma abordagem única para as aletas situadas na borda dianteira do assoalho, embora os dois pilotos tenham minimizado a importância das novas peças.

Leia também:

O SF-26 também recebeu uma pequena reformulação nos sidepods, com uma leve alteração na entrada de ar e no recorte inferior (undercut), para se conectar a uma pequena modificação na parte anterior do assoalho.

As notas técnicas divulgadas na prévia da Ferrari afirmam que essas mudanças têm como objetivo aumentar a energia do fluxo de ar que segue em direção à traseira do carro, buscando fazer com que o difusor trabalhe de forma mais eficiente.

O difusor também foi atualizado para aumentar a expansão do fluxo de ar que sai da traseira do carro. Para isso, foram feitas modificações no volume geral do próprio difusor, além de pequenos ajustes nas aletas verticais internas do assoalho.

Na dianteira do assoalho, as cinco aletas ajudam a controlar o fluxo de ar que passa por baixo, minimizando a turbulência geral presente nesse fluxo para garantir que o difusor funcione de forma eficiente. A Ferrari estendeu a aleta mais externa para alcançar a parte superior, oferecendo um condicionador de fluxo horizontal para melhorar ainda mais a qualidade do fluxo de ar. 

Ferrari floor detail

Ferrari floor detail

Photo by: Stuart Codling

Hamilton conteve as expectativas para o fim de semana, sugerindo antes do TL1 que os ajustes valem "menos de um décimo" e que a sintonia de seu carro com o circuito de Austin geraria uma variação de desempenho maior, enquanto Leclerc também minimizou o efeito das novas peças.

"Não são grandes atualizações. Ouvi bastante sobre elas, mas não são tão grandes quanto talvez esteja circulando por aí", afirmou Leclerc.

"É um pequeno passo na direção certa. Obviamente, como sempre, esse é o objetivo. Depois, ainda precisamos colocá-las no carro, dar as primeiras voltas e ver se aquele passo que esperávamos está lá. No entanto, há outras equipes que, acho que ouvi dizer, estão trazendo grandes atualizações, então teremos que ver como isso se compara a elas. Mas não espero nada muito significativo". 

A Ferrari demonstrou bom ritmo no primeiro dia de treinos, com Charles Leclerc sendo o mais rápido no TL1 e no TL2. 

Por que investir em 'tão pouco'?

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Se a avaliação de Hamilton sobre a atualização da Ferrari estiver correta, isso parece pouca coisa, dado o custo necessário para produzir e enviar novas peças aos EUA. Mas há mais em um pacote de atualização do que os números principais mostram.

Ao energizar o fluxo para a traseira do carro, o carro pode gerar níveis mais altos de downforce de forma mais consistente. Isso pode não mudar muito o tempo de volta, mas deve garantir que haja menos variações no desempenho aerodinâmico devido a quaisquer mudanças na velocidade do ar. Se for possível controlar essa velocidade do ar indo para a traseira do carro, mesmo durante o movimento do carro ao frear e contornar curvas, isso proporciona uma plataforma mais estável.

Melhorar a consistência é uma coisa, e os desenvolvimentos também podem se tornar um ponto de partida para 2027. O número de aletas do assoalho será reduzido de cinco para três na próxima temporada, portanto, explorar potencialmente essa extensão poderia ajudar a recuperar qualquer desempenho perdido na próxima temporada.

Estes são exemplos em grande parte especulativos, mas exploram em parte a ideia de por que uma equipe colocaria uma atualização na pista quando os números principais rendem apenas uma pequena melhoria. Em última análise, trata-se de criar uma plataforma para o que vier a seguir, ou de aprimorar as propriedades da aerodinâmica existente para minimizar a variação no tempo de volta.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP dos Estados Unidos de F1
Mais de
Jake Boxall-Legge

Ocon reconhece que Rafa merecia vaga na F1, mas não aceita ficar sem lugar em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Ocon reconhece que Rafa merecia vaga na F1, mas não aceita ficar sem lugar em 2027

F1 - FIA prevê realização das etapas do Catar e Abu Dhabi: "Não levaríamos se fosse arriscado"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - FIA prevê realização das etapas do Catar e Abu Dhabi: "Não levaríamos se fosse arriscado"

F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes
Mais de
Ferrari

F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA

Ferrari promove piloto da F2 à vaga de reserva para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari promove piloto da F2 à vaga de reserva para 2027

F1 - Chefe da Ferrari rejeita 'domínio' da Red Bull após Singapura: "Não é a equipe a ser batida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Chefe da Ferrari rejeita 'domínio' da Red Bull após Singapura: "Não é a equipe a ser batida"

Últimas notícias

MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Talladega
Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA