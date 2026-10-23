F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

O mais recente conjunto de atualizações da Ferrari para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 apresenta uma abordagem única para as aletas situadas na borda dianteira do assoalho, embora os dois pilotos tenham minimizado a importância das novas peças.

O SF-26 também recebeu uma pequena reformulação nos sidepods, com uma leve alteração na entrada de ar e no recorte inferior (undercut), para se conectar a uma pequena modificação na parte anterior do assoalho.

As notas técnicas divulgadas na prévia da Ferrari afirmam que essas mudanças têm como objetivo aumentar a energia do fluxo de ar que segue em direção à traseira do carro, buscando fazer com que o difusor trabalhe de forma mais eficiente.

O difusor também foi atualizado para aumentar a expansão do fluxo de ar que sai da traseira do carro. Para isso, foram feitas modificações no volume geral do próprio difusor, além de pequenos ajustes nas aletas verticais internas do assoalho.

Na dianteira do assoalho, as cinco aletas ajudam a controlar o fluxo de ar que passa por baixo, minimizando a turbulência geral presente nesse fluxo para garantir que o difusor funcione de forma eficiente. A Ferrari estendeu a aleta mais externa para alcançar a parte superior, oferecendo um condicionador de fluxo horizontal para melhorar ainda mais a qualidade do fluxo de ar.

Ferrari floor detail Photo by: Stuart Codling

Hamilton conteve as expectativas para o fim de semana, sugerindo antes do TL1 que os ajustes valem "menos de um décimo" e que a sintonia de seu carro com o circuito de Austin geraria uma variação de desempenho maior, enquanto Leclerc também minimizou o efeito das novas peças.

"Não são grandes atualizações. Ouvi bastante sobre elas, mas não são tão grandes quanto talvez esteja circulando por aí", afirmou Leclerc.

"É um pequeno passo na direção certa. Obviamente, como sempre, esse é o objetivo. Depois, ainda precisamos colocá-las no carro, dar as primeiras voltas e ver se aquele passo que esperávamos está lá. No entanto, há outras equipes que, acho que ouvi dizer, estão trazendo grandes atualizações, então teremos que ver como isso se compara a elas. Mas não espero nada muito significativo".

A Ferrari demonstrou bom ritmo no primeiro dia de treinos, com Charles Leclerc sendo o mais rápido no TL1 e no TL2.

Por que investir em 'tão pouco'?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Se a avaliação de Hamilton sobre a atualização da Ferrari estiver correta, isso parece pouca coisa, dado o custo necessário para produzir e enviar novas peças aos EUA. Mas há mais em um pacote de atualização do que os números principais mostram.

Ao energizar o fluxo para a traseira do carro, o carro pode gerar níveis mais altos de downforce de forma mais consistente. Isso pode não mudar muito o tempo de volta, mas deve garantir que haja menos variações no desempenho aerodinâmico devido a quaisquer mudanças na velocidade do ar. Se for possível controlar essa velocidade do ar indo para a traseira do carro, mesmo durante o movimento do carro ao frear e contornar curvas, isso proporciona uma plataforma mais estável.

Melhorar a consistência é uma coisa, e os desenvolvimentos também podem se tornar um ponto de partida para 2027. O número de aletas do assoalho será reduzido de cinco para três na próxima temporada, portanto, explorar potencialmente essa extensão poderia ajudar a recuperar qualquer desempenho perdido na próxima temporada.

Estes são exemplos em grande parte especulativos, mas exploram em parte a ideia de por que uma equipe colocaria uma atualização na pista quando os números principais rendem apenas uma pequena melhoria. Em última análise, trata-se de criar uma plataforma para o que vier a seguir, ou de aprimorar as propriedades da aerodinâmica existente para minimizar a variação no tempo de volta.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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