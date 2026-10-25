A Ferrari havia sido apontada como a equipe a ser batida após os treinos do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas acabou deixando a desejar na classificação e não conseguiu avançar o suficiente no Q3.

Charles Leclerc liderou as duas sessões de treinos livres da sexta-feira, enquanto Lewis Hamilton levou a melhor no TL3 depois que a melhor volta de Leclerc foi deletada, e parecia que a equipe estava pronta para disputar a pole position com Max Verstappen.

À medida que a sessão avançava, a Mercedes entrou na disputa; Kimi Antonelli, então, fez uma excelente primeira tentativa na Q3, que se mostrou suficiente para garantir a pole à frente de Verstappen.

Leclerc conseguiu apenas o quarto lugar, com Hamilton em quinto no grid de largada, já que seu ritmo pareceu estagnar na reta final da qualificação.

Havia dois fatores envolvidos nisso: a velocidade da Ferrari em retas e sua dificuldade em aquecer os pneus adequadamente para a parte final da classificação.

A equipe de Maranello demonstrou forte desempenho nas curvas de baixa velocidade e, durante os treinos, também conseguiu melhorar o tempo entre as curvas 6 e 10, no final da seção de 'esses', e nas curvas 16 a 19, de alta velocidade.

Mas, à medida que o ritmo aumentava ao longo da sessão de qualificação, as Ferraris não conseguiram responder adequadamente.

Leclerc acredita que a causa do fraco desempenho no final da Q3 se deve, em parte, à mudança na temperatura da pista.

O chassi da Ferrari consegue manter temperaturas razoavelmente baixas nos pneus na configuração de corrida, mas isso ocorre às custas do ritmo em uma única volta na classificação, já que fica muito mais difícil aquecê-los até o nível adequado.

Quando a temperatura da pista caiu, ficou mais difícil encontrar a janela ideal de temperatura dos pneus.

"É muito decepcionante porque acho que houve outros fins de semana em que fomos fortes nos treinos livres, mas, quando chegamos à qualificação, fica muito claro que os outros têm muito mais velocidade nas retas e é muito difícil para nós igualarmos isso", explicou o monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Kym Illman / Getty Images

"Sinto que hoje foi uma classificação em que tínhamos potencial no carro, mas o carro também depende dos pneus e, no Q3, infelizmente, não estávamos na temperatura ideal".

"A temperatura estava um ou dois graus mais baixa no Q3 e, para mim, isso fez uma enorme diferença; tive muita dificuldade na volta de saída, já estava derrapando bastante desde o início e isso tornou tudo muito difícil depois disso".

"Há razões para [essa estagnação] e, ao mesmo tempo, acho que precisamos apenas trabalhar mais e tentar entender esses pneus ainda melhor do que estamos fazendo agora".

"Acho que os outros normalmente têm um pouco mais de vantagem; é um pouco mais fácil para eles conseguirem um tempo de volta no Q3 do que para nós e, assim que ficamos um pouquinho fora da janela ideal, pagamos um preço alto por isso, então isso é algo que precisamos analisar".

"Por alguma razão, é muito difícil aquecer esses pneus no nosso carro, o que é bom para nós no domingo, mas na classificação torna tudo muito complicado quando a temperatura da pista cai".

Hamilton, por outro lado, não enfrentou os mesmos problemas que Leclerc; ao contrário, ele sentiu que teve uma volta de saída "muito boa" para preparar os pneus e desfrutou de uma volta relativamente tranquila em sua última volta da sessão.

Em vez disso, ele teorizou que se tratava simplesmente de como a Ferrari estava operando sua unidade de potência — em parte devido à potência geral e em parte devido ao corte de potência dos sistemas elétricos.

"Ainda não analisei os dados", disse Hamilton, "mas sabemos que, ao longo do fim de semana, observamos a reta, tipo até a curva 1 [em comparação com] o Max: quando cortamos a potência, eles simplesmente continuam acelerando. Isso é semelhante em outros pontos, como na entrada da Curva 11".

"Acho que talvez estejamos parecidos na curva 12, no restante da volta. Dá para ver isso na sobreposição. Não sei o que aconteceu; meu carro estava muito bom. A volta foi sólida, então eles simplesmente foram mais rápidos".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Acho que [a unidade de potência] é o único ponto em que perdemos. Acho que nosso carro é realmente sólido: pelo menos tão bom quanto, talvez um pouco melhor que os outros, mas acho que eles se aproximaram em termos de chassi".

Ao quantificar esse déficit do motor em relação à unidade Red Bull-Ford, a avaliação de Hamilton foi de que o ritmo nos treinos sugeria uma diferença de cerca de três a quatro décimos de segundo nas retas, e que a Ferrari simplesmente não conseguia igualar isso apenas com sua velocidade nas curvas.

Se a situação estiver de fato relacionada aos pneus, a Ferrari estará confiante de que poderá controlar as temperaturas ao longo do GP — mas a potência do motor, especialmente na longa reta traseira, será mais difícil de compensar.

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