Gabriel Bortoleto teve um GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 de altos e baixos, depois de ter um bom começo nos treinos livres, passar para o Q2 na classificação, mas terminar em 18º na corrida de domingo em Ímola. O brasileiro da Sauber disse que o fim de semana foi "frustrante".

Em entrevista ao canal de televisão Bandeirantes, disse que precisa entender a decisão da escuderia suíça por três paradas, com pneus médios usados na última ida aos boxes.

"Eu preciso analisar com a equipe o que os outros fizeram, porque a gente parou no final, no último set que a gente acabou colocando meu primeiro set de pneus médios, que era um pneu que já estava bem desgastado, então a gente tem que entender o motivo por que isso aconteceu, não entendi muito quando estava lá dentro do carro".

"Mas eu acho que teve alguns momentos bons na corrida. Sinceramente, o safety car virtual, quando o Ocon parou na pista, meio que destruiu nossa corrida, porque aqueles que começaram com pneus duros acabaram parando e saindo na nossa frente".

"Então, infelizmente, não foi para nosso lado a corrida hoje, não tem como sempre ter sorte, mas é uma pena porque hoje era uma oportunidade, talvez, de aproveitar tudo e tentar somar alguns pontos mas a gente não aproveitou muito do que estava em jogo hoje".

Ao ser perguntado sobre Mônaco, disse que ainda não pensa na corrida em Monte Carlo: "A gente acabou de acabar Ímola, é pensar no agora, estudar o que a gente fez nessa corrida, melhorar e aprender para Mônaco. Mas ainda não tenho pensado nada em Mônaco, para ser bem sincero".

Mais tarde, o brasileiro afirmou que "foi obviamente frustrante, porque estávamos no lugar errado no momento errado durante a maior parte da prova. Ainda assim, estou feliz com esta pequena melhoria em termos de ritmo, mesmo que os resultados não mostrem isso".

