F1: Por que GP da Grã-Bretanha terminou sob safety car?

O GP da Grã-Bretanha foi vencido por Charles Leclerc, uma vitória importante para o monegasco que não subia ao degrau mais alto da Fórmula 1 desde o GP dos Estados Unidos, em outubro de 2024. Porém, o fim da corrida se tornou polêmico, isso porque o safety car não permitiu que uma disputa na última volta acontecesse.

Quase todos os pilotos entraram nos boxes assim que o safety car entrou na pista, trocando seus pneus por macios, pensando em uma possível disputa na última volta da corrida. Porém, isso acabou não acontecendo. Mas por quê?

Max Verstappen abandonou a corrida logo depois de Leclerc abrir a 48ª volta da corrida. Assim que foi detectado o problema no RB22 e a parada na caixa de brita, a FIA acionou a bandeira amarela, colocando os pilotos sob o regulamento para diminuir a velocidade.

Na volta 51, os retardatários foram avisados de que poderiam ultrapassar o safety car e tomar suas posições corretas atrás dos outros carros. Oscar Piastri, Fernando Alonso, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Lance Stroll, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas tiveram que acelerar para ficarem no fundo do grid.

O regulamento da FIA prevê que o safety car só pode deixar a pista uma volta depois que todos os carros se reagrupassem, ou seja, a volta 52ª seria dada sob bandeira amarela ainda e, se houvesse, a 53 liberaria a disputa. Em comunicado, a regulamentadora explicou:

"O regulamento referente ao período de Safety Car, Artigo B5.13.5, estabelece que uma volta deve ser completada após o procedimento de unlaping ['devolução' de volta]".

"Esse procedimento foi seguido pela Direção de Prova. A mensagem 'Safety Car In This Lap' ('Safety Car entra nos boxes nesta volta') foi exibida por engano devido a um erro de software".

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