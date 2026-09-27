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F1: Por que GP do Bahrein de 2026 será na Malásia?

Corrida acontecerá no Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur, no próximo fim de semana

Oliver Trebes Stefan Ehlen
Publicado:
Warum findet der Bahrain-Grand-Prix 2026 in Malaysia statt?

A edição de 2026 do GP do Bahrein de Fórmula 1 não será no Bahrein, mas na Malásia. A prova será disputada no próximo fim de semana, entre os dias 2 e 4 de outubro, no Circuito Internacional de Sepang, próximo a capital Kuala Lumpur. A situação pode parecer estranha, mas existe uma razão para isso. 

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Na verdade, o GP do Bahrein deveria ter acontecido em 12 de abril, representando a quarta etapa da temporada, e, uma semana depois, o GP da Arábia Saudita. No dia 14 de março, a F1 e a FIA cancelaram as duas provas e o motivo é a guerra no Oriente Médio, envolvendo Irã e Estados Unidos. 

O conflito começou no fim de fevereiro e ataques iranianos atingiram, entre outros alvos, instalações de combustível no Bahrein, a poucos quilômetros do circuito. Além disso, o tráfego aéreo na região estava fortemente limitado. Nessas circunstâncias, não era possível realizar um fim de semana de corrida em segurança.

"Foi uma decisão difícil, mas, tendo em conta a situação atual no Oriente Médio, infelizmente a decisão certa", explicou na época o chefe da F1, Stefano Domenicali. As corridas não puderam ser imediatamente substituídas e, por isso, surgiu uma pausa de cinco semanas entre o Japão e Miami.

Mas por que a Malásia?

O plano para uma substituição começou a ganhar forma no meio do ano. Primeiro, soube-se que a Malásia estudava a possibilidade de receber uma corrida em 2026 e a confirmação do retorno chegou em 26 de julho.  

A favor de Sepang pesaram, sobretudo, o calendário e a logística: a corrida será realizada entre o GP do Azerbaijão, em 26 de setembro, e o GP de Singapura, em 11 de outubro. Entre Sepang e Singapura há apenas cerca de 320 quilômetros, criando-se uma sequência de três provas sem que as equipes precisem percorrer grandes distâncias. 

Além disso, há também o fato de que Sepang já recebeu a F1, entre 1999 e 2017. Ou seja, já existe o conhecimento local do que é necessário para receber a categoria. 

Por que a corrida continua se chamando GP do Bahrein

Mesmo sendo na Malásia, a prova ainda é chamada de GP do Bahrein devido a acordos comerciais entre a F1, a FIA e os dois países. Além disso, o patrocinador master é, como de costume, a companhia aérea barenita Gulf Air.

Também é o Bahrein que define os preços dos ingressos e fica com o valor adquirido nas vendas, segundo o Circuito de Sepang. Para o Bahrein, isso significa que o seu GP não fica totalmente de fora em 2026. Os bilhetes serão vendidos através do site do circuito barenita e a Gulf Air criou uma rota de ligação direta no fim de semana da corrida entre o Bahrein e Kuala Lumpur. 

Sepang retorna após nove anos

A última corrida em Sepang foi vencida por Max Verstappen em 2017. O recordista de vitórias no circuito é Sebastian Vettel, com quatro triunfos. Também ficaram na memória o retorno de Michael Schumacher em 1999 após uma fratura na perna e a falha de motor de Lewis Hamilton em 2016, a qual lhe custou pontos valiosos na luta pelo título.

Em 2026, o GP terá 56 voltas e 310,418 quilômetros. As equipes já estão se preparando intensamente: a Mercedes, por exemplo, anunciou um grande pacote de atualizações. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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