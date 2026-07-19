O GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo (19) terminou com mais um capítulo do eterno debate sobre as decisões dos comissários e possíveis inconsistências nas aplicações de punições. E os casos de hoje envolvem ambos os pilotos da Ferrari.

Lewis Hamilton recebeu uma punição de 5s pelo toque que causou o abandono de George Russell na primeira volta. Já Charles Leclerc, em um incidente relativamente similar, acabou se livrando de qualquer sanção pelo toque com Oscar Piastri mais adiante na prova.

Hamilton, que havia largado em quinto, buscava ultrapassar Russell no fim da reta Kemmel. Os dois entraram na curva lado a lado e, com o piloto da Mercedes um pouco à frente, os dois acabaram colidindo, e o impacto levou Russell à ficar atolado na brita, tendo que abandonar naquele momento.

O caso foi colocado sob investigação e, antes da primeira janela de paradas, foi confirmada a punição de 5s ao heptacampeão. O documento dos comissários explicando a decisão diz o seguinte:

"Ao se aproximar da Curva 5 na primeira volta, Russell tenta uma ultrapassagem pela parte externa do carro de Hamilton, tendo estabelecido uma sobreposição suficiente para ter direito a espaço de ultrapassagem".

"Hamilton permaneceu por dentro. Durante a curva, o carro de Hamilton sofreu subviragem e, apesar de tentar evitar Russell com uma manobra corretiva do volante, colidiu com o lado direito do carro com sua roda dianteira esquerda".

"Os Comissários determinaram que Russell permaneceu dentro do espaço disponível e que a colisão foi causada pela incapacidade de Hamilton em manter separação suficiente".

"Os Comissários reconhecem várias circunstâncias atenuantes. Hamilton reconheceu a presença do carro de Russell, tentou deixar espaço adequado e fez uma tentativa genuína de evitar o contato. A colisão resultou de uma perda de aderência na dianteira, e não de uma manobra agressiva ou deliberada".

"Além disso, o incidente ocorreu na volta inicial, quando se reconhece que a aderência é reduzida e as condições de corrida são mais apertadas. Por essas razões, embora Hamilton tenha sido inteiramente responsável pela colisão, os Comissários consideram que uma penalidade de tempo de 5 segundos, em vez da penalidade padrão de 10 segundos, é a penalidade apropriada, de acordo com as Diretrizes de Penalidades da FIA".

O caso de Leclerc ocorreu mais para o meio da prova. Leclerc, Piastri e Hamilton vinham em uma disputa forte pelo terceiro lugar. No mesmo ponto, o australiano tenta dar o bote em cima do monegasco mas, em meio à manobra de defesa, acaba acertando o carro da McLaren.

Assim como o de Hamilton, o toque de Leclerc foi colocado imediatamente sob investigação, mas terminou sem nenhuma punição ao piloto da Ferrari. E os comissários justificaram a decisão da seguinte forma:

"Na aproximação à Curva 5, Piastri se posicionou para ultrapassar Leclerc pelo lado de fora. O carro de Piastri chegou a se sobrepor parcialmente ao carro de Leclerc, mas o eixo dianteiro de Piastri não estava à frente do eixo dianteiro do outro carro e não havia possibilidade dele concluir a ultrapassagem a partir daquela posição".

"Na avaliação dos Comissários, Leclerc não empurrou deliberadamente Piastri para fora da pista. Leclerc seguiu a linha ideal antes da entrada na Curva 5, deslocando-se ligeiramente para a esquerda para abrir espaço para a curva, e ocorreu um contato lateral entre os dois carros".

"Dadas as circunstâncias, os Comissários decidiram não tomar nenhuma medida adicional".

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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