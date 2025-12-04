Charles Leclerc continua convencido de que a Ferrari tomou a decisão certa ao focar cedo nos regulamentos de 2026 da Fórmula 1, apesar de ter sido uma temporada difícil para a Scuderia em 2025.

Falando antes do GP de Abu Dhabi, a corrida que encerrará uma temporada desafiadora para o monegasco, Leclerc refletiu sobre sua campanha difícil. O GP do Catar, como era de se esperar, foi um ponto doloroso para o piloto.

“Bem, temos ideias do que poderíamos ter testado. Se essas são as soluções, é outra história. Então não temos a solução 100% certa", começou.

"Mas temos ideias do que não tentamos durante aquele fim de semana. E obviamente, claramente estamos fazendo algo errado durante o fim de semana, pois não fomos fortes do TL1 até a corrida. Então sim, temos ideias. Se temos a solução clara, eu não acho que sim".

Questionado se a equipe espera um nível de desempenho semelhante em Abu Dhabi, Leclerc rejeitou essa ideia. "Não, certamente isso foi acentuado pelo fato de que o Catar nunca seria uma pista onde seríamos fortes. Mas não tivemos desempenho no nível que deveríamos ter de qualquer forma. Deveríamos ter feito melhor, mesmo que as características da pista não fossem boas para nós".

"Mas para este fim de semana, espero que estejamos de volta onde deveríamos estar, que provavelmente é a terceira equipe ou algo assim".

A segunda parte da temporada viu o desempenho da Ferrari cair enquanto rivais como Red Bull e Mercedes continuaram a trazer atualizações. A Scuderia, por sua vez, escolheu priorizar o desenvolvimento do carro do próximo ano, onde tanto o chassi quanto a unidade de potência passarão por mudanças substanciais.

“No início de 22, na verdade começamos bastante fortes, mas estávamos lutando contra o quique, enquanto a Red Bull tinha uma plataforma muito estável e estava, na verdade, com bastante peso a mais", analisou Leclerc.

"Então, assim que eles eliminaram esse peso, de repente ficaram no nível em que estão desde então. E no último ano, focamos muito cedo no carro do próximo ano, que espero que seja uma aposta vencedora".

"Mas com certeza isso influenciou os últimos dois terços da temporada, onde tivemos mais dificuldades que os outros porque não trouxemos muitas atualizações. Mas, em geral, foi uma geração de carros muito, muito difícil de entender".

"E o que funcionava na fábrica, acho que todos se surpreenderam uma ou mais vezes ao ver que, quando você leva para a pista, não corresponde exatamente ao que esperava daquela peça. E esse foi o desafio. E outras equipes foram melhores, especialmente McLaren e Red Bull".

O vencedor de oito GPs não tem arrependimentos em relação ao foco do desenvolvimento, apesar de isso significar que o carro deste ano não melhorou.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto por: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images

“Não tanto porque estávamos em desvantagem técnica desde a primeira corrida. Não é como se isso tivesse mudado drasticamente nossa abordagem para a temporada e vimos relativamente rápido que não estaríamos brigando pelo título mundial porque a McLaren estava muito forte. A Red Bull, obviamente, começava a fazer grandes avanços".

"Não fazia muito sentido colocar todos os nossos recursos tentando conquistar o terceiro ou o segundo lugar se tudo estava indo muito bem no campeonato de construtores, ao custo do próximo ano, seja qual for esse custo. Nunca é algo que você queira fazer".

"Eu teria preferido muito mais empurrar o desenvolvimento o ano todo para tentar garantir esse título mundial 100%. Mas se você está na posição em que estávamos no começo do ano, acho que foi meio que uma decisão óbvia, então não me arrependo".

Embora os resultados não reflitam necessariamente o desempenho do piloto, que foi prejudicado por um carro complicado, Leclerc está satisfeito com seu próprio desempenho após alguns pódios neste ano.

“Pessoalmente, estou bastante satisfeito. Acho que foi uma temporada forte do meu lado. Você sempre tenta melhorar de uma temporada para outra. E foi isso que tentei fazer este ano. E estou satisfeito com o trabalho. Depois, infelizmente, os resultados não estão onde deveriam estar".

"E não estou tão satisfeito com o lado dos resultados e o desempenho que mostramos, especialmente depois do ano passado, quando terminamos fortes. A expectativa era outra. Mas sim, nós nos esforçamos".

"Acho que reagimos bem como equipe da primeira até a última corrida, tentando reverter essa situação. Não foi fácil porque não tivemos tantas atualizações, já que estamos focando principalmente em 2026. Mas sim, acho que tivemos um bom desempenho como equipe na pista. O que estamos faltando, eventualmente, é o desempenho do carro. E para isso, espero que o próximo ano seja melhor".

Com apenas uma corrida restante, a Ferrari tem poucas esperanças de terminar acima do quarto lugar no campeonato de construtores. Mas em 2026, as expectativas serão altas.

