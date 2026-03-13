F1: Por que Mariana Becker não está na cobertura do GP da China no SporTV?
Fãs nas redes sociais notaram a ausência da comentarista na primeira transmissão do fim de semana em Xangai
A transmissão do treino livre único para o GP da China de Fórmula 1 no SporTV chamou a atenção por alguns detalhes, como a presença de Everaldo Marques na narração mas, em especial, a ausência de Mariana Becker como comentarista.
Após mais de uma década como repórter da categoria, tanto na Globo quanto na Band, Mariana voltou ao grupo carioca em 2026 para a cobertura da F1, mas assumindo um novo papel como comentarista in loco nas transmissões.
Mariana fez sua reestreia na Globo no último fim de semana, participando das transmissões tanto em TV aberta quanto no canal fechado, dividindo também a tela com o repórter Gui Pereira. Mas enquanto Guilherme seguiu da Austrália para Xangai, Mari não está na cobertura deste fim de semana.
Assim como sua participação na temporada 2025 na Band, Mariana não estará presente em todas as etapas do campeonato deste ano. A jornalista gaúcha deve participar de 20 dos 24 GPs previstos para 2026, com o GP da China sendo o primeiro de sua lista de ausências.
Mariana deve ficar de fora ainda dos GPs dos Estados Unidos e do México, em outubro, e a etapa do Catar, em novembro, prova que ainda está confirmada, mas que depende do andamento do conflito no Oriente Médio.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários