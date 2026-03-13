A transmissão do treino livre único para o GP da China de Fórmula 1 no SporTV chamou a atenção por alguns detalhes, como a presença de Everaldo Marques na narração mas, em especial, a ausência de Mariana Becker como comentarista.

Após mais de uma década como repórter da categoria, tanto na Globo quanto na Band, Mariana voltou ao grupo carioca em 2026 para a cobertura da F1, mas assumindo um novo papel como comentarista in loco nas transmissões.

Mariana fez sua reestreia na Globo no último fim de semana, participando das transmissões tanto em TV aberta quanto no canal fechado, dividindo também a tela com o repórter Gui Pereira. Mas enquanto Guilherme seguiu da Austrália para Xangai, Mari não está na cobertura deste fim de semana.

Assim como sua participação na temporada 2025 na Band, Mariana não estará presente em todas as etapas do campeonato deste ano. A jornalista gaúcha deve participar de 20 dos 24 GPs previstos para 2026, com o GP da China sendo o primeiro de sua lista de ausências.

Mariana deve ficar de fora ainda dos GPs dos Estados Unidos e do México, em outubro, e a etapa do Catar, em novembro, prova que ainda está confirmada, mas que depende do andamento do conflito no Oriente Médio.

