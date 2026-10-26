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F1: Por que McLaren deu ordem de equipe a Piastri no GP dos Estados Unidos

Ainda no início da corrida, o australiano deixou Lando Norris passar, pois o atual campeão mundial tinha um ritmo melhor

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado:
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1, explicou os motivos que levaram a equipe a pedir a Oscar Piastri que deixasse Lando Norris passar no GP dos Estados Unidos.

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Piastri e Norris ocuparam a quarta fileira do grid no Circuito das Américas, após não terem conseguido desafiar as Mercedes, Red Bulls e Ferraris no Q3.

No entanto, nas primeiras sete voltas da corrida, Piastri perdeu um segundo por volta para o líder da corrida, Andrea Kimi Antonelli – precisamente 0s997 em média, descontando a primeira volta – e não conseguiu nem mesmo acompanhar George Russell, que estava com dificuldades e se distanciava em duas décimas por volta.

Norris reclamou pelo rádio que estava "sendo atrasado" pelo companheiro de equipe; a McLaren pediu ao australiano que deixasse o companheiro passar, o que ele fez na curva 1, na oitava volta. O atual campeão mundial passou a abrir quatro segundos de vantagem em sete voltas.

"Tínhamos percebido durante o fim de semana que Lando era um pouco mais rápido que Oscar", detalhou Stella. "Esta é uma pista na qual Lando se destaca e uma das pistas nas quais Oscar, por outro lado, tem um pouco mais de dificuldade".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

"Este ano, especialmente para o Oscar, é complicado porque o 'superpoder' do Oscar é construir; uma vez que ele cria referências, consegue realmente melhorar volta após volta de forma eficaz".

"Mas aqui cada volta é diferente, então essas são as condições que desafiam o Oscar e, na verdade, são as condições em que o Lando usa seu próprio 'superpoder', que é se adaptar muito bem às condições, especialmente quando o carro derrapa".

"Então, diante desse contexto, discutimos antes da corrida que, se Lando estivesse atrás de Oscar e Oscar não conseguisse acompanhar os carros à frente, poderíamos dar a Lando uma chance ou uma oportunidade de ver se conseguiríamos atacar os carros à frente – e foi isso que fizemos".

Isso significou muito para a McLaren depois que seus pilotos colidiram na corrida de sprint de Singapura.

"É uma forma de demonstrar que, como equipe e junto com os pilotos, nos preocupamos com os interesses da equipe, o que sempre foi o tema das nossas conversas", acrescentou Stella.

"E, especialmente depois de Singapura, reforçamos o quanto é importante que todos nós, juntos, ajudem a McLaren a voltar à posição que queremos ter, que é Oscar e Lando na primeira fila na classificação, disputando a vitória, e então administramos a competição interna".

"Mas, até lá, todos juntos, precisamos manter a trajetória da McLaren de volta à frente".

Como Norris lutou pelo pódio

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A McLaren optou por uma estratégia de uma parada na tentativa de desafiar as outras equipes de ponta no domingo, enquanto a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, além de Max Verstappen, fizeram duas paradas.

Consequentemente, Norris manteve o segundo lugar até a volta 46, antes de ser ultrapassado por esses três pilotos – mas ainda assim conseguiu fazer um undercut em Isack Hadjar e Russell a caminho do quinto lugar, com Piastri também superando a Mercedes e conquistando o sétimo lugar.

"Tentamos usar os pneus duros, que nos treinos pareciam competitivos, e sabíamos que os outros estavam optando pela opção mais macia da alocação de pneus", explicou Stella.

"Assim que vimos o primeiro stint e percebemos que eles estavam com um pouco de dificuldade, ficamos animados com a ideia de que usar os pneus duros poderia ser uma boa maneira de recuperar terreno".

"Então, estávamos de fato recuperando terreno em relação às duas Ferraris e ao Verstappen na segunda etapa. Em determinado momento, simplesmente decidimos optar pela estratégia de uma parada, porque, se fizéssemos duas, ficaríamos sempre para trás".

"A estratégia de uma parada oferece a possibilidade de aproveitar um safety car, o que não aconteceu. Ainda estamos esperando uma compensação pelo que aconteceu em Madri – ela virá", acrescentou o italiano.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Também tentamos ver o que restava nos pneus duros, mas, honestamente, sabíamos que era muito, muito improvável que conseguíssemos manter Verstappen e, principalmente, Leclerc atrás de nós".

"Com Hamilton, achamos que dependia mais do desempenho final dos pneus duros. Ninguém poderia saber, mas valia a pena tentar".

"Estamos satisfeitos com a execução da estratégia; estamos satisfeitos por termos entendido, de certa forma, quais pneus precisavam ser usados hoje; satisfeitos com o fato de que o carro parece ter melhorado graças às atualizações".

"Mas precisamos melhorar nosso desempenho na qualificação e também precisamos continuar aprimorando o carro se quisermos disputar consistentemente o pódio e, acima de tudo, as vitórias".

A McLaren está em uma sequência de quatro etapas sem pódio, seu pior período nesse quesito desde as duas últimas etapas da temporada de 2023 e as duas primeiras de sua campanha vencedora do título em 2024.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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