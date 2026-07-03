F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?

Depois dos vários abandonos no início da temporada, a Mercedes encontrou a raiz dos problemas: a bateria. Por isso, no GP da Áustria, a montadora levou peças novas para garantir maior confiabilidade no campeonato da Fórmula 1, no entanto, garante que as atualizações não fazem parte do ADUO.

A Mercedes, como prevê as regras, ofereceu a nova unidade de potência aos seus clientes - McLaren, Williams e Alpine. Porém, apenas os carros de Pierre Gasly e Franco Colapinto foram equipados com os novos componentes no início desta sexta-feira (3), além dos de Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Carlos Sainz, que abandonou o GP da Áustria com problemas no motor, também colocou as novas especificações, enquanto Alexander Albon segue com a unidade de potência antiga.

Isso significa que a McLaren é a única equipe cliente da Mercedes que não está utilizando a nova especificação da unidade de potência com nenhum dos dois pilotos no GP da Grã-Bretanha, conforme confirmou Zak Brown durante a coletiva de imprensa da FIA na sexta-feira.

"Precisamos obter o motor Mercedes atual. Somos os únicos sem o novo motor, que chegará para nós em breve", disse o CEO da McLaren.

"É claro que gostaríamos de tê-lo. Sempre que você sabe que um melhor desempenho está por vir, mas ainda não o tem no seu carro, você quer obtê-lo o mais rápido possível".

"Mas eu não diria que é uma frustração. É simplesmente o que é. Vamos manter o foco e continuar nos esforçando ao máximo. Ele estará na traseira [dos nossos carros] em pouco tempo".

Lando Norris com a pintura especial da McLaren em Silverstone Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Isso inevitavelmente traz de volta lembranças do início da temporada, quando a McLaren explicou que estava enfrentando as desvantagens de ser um cliente pela primeira vez na história, especialmente em termos de compartilhamento de informações e uma curva de aprendizado diferente da equipe oficial da Mercedes.

Essa situação, no entanto, é completamente diferente. Brown esclareceu que isso está relacionado à quilometragem dos motores atuais e que a McLaren ainda não chegou ao ponto em que seja necessária uma troca de motor.

"É preciso alternar entre os motores, e os nossos atuais ainda têm vida útil, então precisamos esperar até que seja necessário fazer uma troca de motor".

"A Williams recebeu o seu porque o Carlos teve um problema e precisou trocar o motor. Não me lembro exatamente da situação da Alpine, mas acho que eles também têm dois, então é apenas uma questão de sequência de tempo".

Analisando a quilometragem percorrida até agora durante a temporada de F1 de 2026, a Alpine de fato completou a maior quilometragem entre todas as equipes clientes da Mercedes por uma boa margem, em parte devido ao número de abandonos sofridos pela McLaren.

Se a McLaren acumular uma quilometragem significativa em Silverstone, Brown espera que Lando Norris e Oscar Piastri mudem para a nova especificação antes do próximo fim de semana de corrida na Bélgica.

A McLaren espera receber a atualização de confiabilidade da Mercedes antes do próximo fim de semana de corrida em Spa Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"A gente gostaria de recebê-la o mais rápido possível, mas é preciso realizar ciclos de teste nos motores. Obviamente, é possível fazer ajustes, mas vamos recebê-la em breve, esperamos que para a próxima corrida".

Spa-Francorchamps é um dos circuitos mais sensíveis à potência do calendário, o que torna a troca de motor antes do GP da Bélgica um momento lógico.

Toto Wolff já explicou na Áustria que a instalação de uma unidade de potência nova geralmente traz um pequeno ganho de desempenho, já que normalmente se perde alguns cavalos de potência ao longo do ciclo de vida de um motor.

Além da especificação da unidade de potência em si, o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, afirmou que cerca de 30% da perda de tempo da equipe em relação à Mercedes ocorre, na verdade, nas retas.

A McLaren está atualmente investigando esse déficit mais a fundo, embora Stella tenha reconhecido abertamente que uma parte significativa dele se deve ao arrasto.

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