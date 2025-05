Uma escolha inteligente de pneus ajudou Fernando Alonso e Lance Stroll a se classificarem em quinto e oitavo lugares para o GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. Mas quão genuíno é o desempenho aprimorado da Aston Martin?

Ímola viu a introdução do novo composto C6 da Pirelli para 2025, um pneu ainda mais macio do que o C5, que, por sua vez, foi projetado para apimentar a ação em circuitos de rua e evitar corridas nas quais uma parada é a única estratégia sensata.

Foi uma atitude confiante da Pirelli levar seu composto mais macio para Ímola, uma pista que há muito tempo precisa de ajuda para melhorar suas corridas processuais habituais. Essa confiança não foi necessariamente compartilhada por todas as equipes, que entraram no fim de semana nervosas quanto ao desempenho do composto C6 na classificação.

Os pneus tiveram um bom desempenho nos treinos de sexta-feira, mas, à medida que o ritmo aumentava na classificação, ficou evidente que o C5, o pneu médio designado para este fim de semana, era pelo menos tão rápido - se não mais rápido - em uma volta, além de ser mais consistente.

Isso é algo que a Pirelli ainda não entende completamente, pois os dados não indicaram uma queda perceptível no setor final devido à degradação mais rápida dos pneus C6.

A situação dos pneus foi uma boa notícia para a Aston Martin, que havia se precavido e garantido a reserva de um jogo extra de pneus médios em detrimento de um segundo jogo de duros para a corrida. Alonso e Stroll passaram para a Q3 com pneus médios e depois tiveram outro jogo disponível para conquistar um surpreendente quinto e oitavo lugares.

O Motorsport.com apurou que a escolha dos pneus da Aston foi feita antes do fim de semana. Liderada pelo chefe de engenharia de pista Mike Krack, a equipe manteve-se firme na sessão de sábado à tarde.

"O fim de semana inteiro foi um pouco confuso quanto a qual pneu era melhor, o médio ou o macio", disse Alonso. "Decidimos usar um pneu macio e um médio em cada uma das sessões. Dessa forma, cobrimos todas as possibilidades".

A Aston Martin refletiu muito sobre a escolha do pneu de Lance Stroll Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Acho que todo mundo tem dois pneus duros para amanhã. Nós temos apenas um, mas essa é a aposta que você precisa fazer em [determinado] momento. É uma pista difícil de ultrapassar e fizemos do sábado uma pequena prioridade. Vamos ver se vale a pena".

A Aston Martin também introduziu um pacote de atualização abrangente neste fim de semana, que estreou no carro de Lance Stroll na sexta-feira antes de também ser aplicado ao AMR25 de Alonso a partir da manhã de sábado, com as impressões iniciais da equipe indicando um passo positivo.

Mas quanto do sucesso da Aston na classificação se deveu à escolha dos pneus? E até que ponto isso pode ser repetido, já que a equipe de Silverstone, em dificuldades, pretende dar a volta por cima em sua temporada de 2025 depois de um início difícil no lado errado de um meio de grid apertado?

Alonso certamente acha que as atualizações da equipe tiveram um papel importante, pois ele se sentiu competitivo tanto com o pneu médio quanto com o macio.

"Talvez os tempos sejam um pouco otimistas demais para a atualização que fizemos, mas definitivamente não estamos na situação em que estávamos na primeira corrida", acrescentou. "Em Miami, ainda estávamos fora [no] Q1. Então, definitivamente, é um dia muito bom para a equipe.

"Vamos ver o ritmo [na corrida]. Acho que não é tão bom quanto P5, , então estou pronto para perder algumas posições, mas espero que não muitas."

Quando perguntado se conseguia ver luz no fim do túnel após 18 meses de testes de paciência com a equipe, o bicampeão disse que ainda estava mais interessado no que a equipe poderia alcançar com os novos regulamentos de 2026: "Estou feliz por estar [em uma posição] para marcar alguns pontos, mas quero estar na Austrália no próximo ano e vencer a corrida".

"Tivemos algumas experiências negativas ao trazer atualizações e não entender o pacote e não entregar os tempos de volta que esperávamos. Portanto, parece que, com certeza, [essa atualização] foi um passo à frente".

Reportagem adicional de Frederik Hackbarth

PIASTRI BATE MAX E É POLE! Ferrari PARA NO Q2, Bortoleto 14º e BATIDAS! Rubinho fala de F1/NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!