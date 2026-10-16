F1: Mercedes explica por que fez Russell correr com pacote antigo em Singapura

Quando a Mercedes teve um desempenho abaixo do esperado em Sepang, apesar de ter introduzido um pacote totalmente novo, a equipe precisou definir seus próximos passos. A escolha por correr com um carro atualizado e outro não em Singapura surpreendeu o paddock da Fórmula 1, mas a escuderia alemã explicou os motivos pela decisão.

O time das 'Flechas de Prata' acabou optando por especificações diferenciadas na etapa seguinte, em Singapura, com George Russell voltando a usar a versão anterior, com a qual havia vencido em Baku.

Essa foi uma decisão com a qual o britânico ficou satisfeito — e pela qual até mesmo defendeu —, a fim de identificar e resolver quaisquer problemas não detectados que as atualizações pudessem ter, já que uma penalidade na unidade de potência o colocava em desvantagem de qualquer maneira.

“O teto de gastos foi parte do motivo pelo qual realizamos o experimento em Singapura”, explicou o vice-chefe de equipe Bradley Lord no podcast da Mercedes Nu Silver Arrows Radio Show.

“Porque era a maneira mais rápida de aprender com um experimento no mundo real – mesmo sendo um fim de semana de corrida sprint e talvez não fossem as condições ideais de teste desse ponto de vista – mas também foi a maneira mais eficiente de fazermos isso".

"Pegamos o conjunto de componentes que ainda tínhamos da configuração anterior do carro e revertemos a configuração de George em Singapura, para que pudéssemos testar o antigo e o novo lado a lado e começar a aprender na prática, tendo percebido que alguns dos comportamentos que observamos em Sepang não eram exatamente o que havíamos previsto ou talvez estivessem fora da faixa do que podemos prever no túnel de vento e no simulador".

“É uma restrição sempre presente, mas também é uma restrição que todas as equipes enfrentam. E cabe a nós tirar o máximo proveito disso e alcançar o melhor desempenho possível dentro desses limites".

George Russell, Mercedes Foto: Srinivasa Krishnan

O vice-diretor técnico Simone Resta explicou que a Mercedes foi pega de surpresa pelo fato de Sepang ser “uma pista bem diferente” dos outros circuitos do calendário da F1.

“É uma pista bastante difícil”, detalhou o italiano. “Asfalto muito diferente, condições muito variáveis. Pode fazer muito calor, mas também pode chover rapidamente. A temperatura ambiente é muito alta, e a pista se caracteriza por uma degradação muito elevada dos pneus, entre outras coisas".

“Acho que, em termos de pista, ela está um pouco fora da média. Portanto, não se tem certeza de que o que se observa naquela pista se traduza exatamente da mesma forma em todas as outras pistas. E saímos de lá com a confiança de que éramos competitivos, porque acho que fomos competitivos lá. Mas talvez não víssemos o avanço que esperávamos ver nessas condições específicas, de acordo com a simulação".

“Então, ficamos com uma dúvida. E provavelmente a melhor maneira de esclarecer uma dúvida é, na verdade, fazer um teste – e fazê-lo o mais cedo possível. Às vezes, a gente pode demorar um pouco para pensar sobre isso, qual é o melhor momento, etc.".

"Mas simplesmente decidimos: ‘OK, na próxima corrida, vamos fazer um teste imediatamente, ver como estamos com o pacote e ter uma ideia clara de onde estamos’, e conseguimos tudo o que esperávamos".

“George se ofereceu para fazer o teste, o que foi, na minha opinião, ótimo. George é sempre um excelente companheiro de equipe e sempre pensa no melhor para a equipe".

George Russell, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Resta revelou que a Mercedes realmente registrou mais downforce como resultado da atualização, como esperado, mas disse que o downforce não estava sendo distribuído de maneira consistente em todas as áreas do carro, o que afetou seu equilíbrio – resultando em uma dianteira ainda mais pesada do que o esperado.

“Portanto, precisamos reajustar a janela em que operamos o carro”, continuou ele. “E isso está levando algum tempo. E isso está tomando tempo em um fim de semana relativamente curto, que é um fim de semana de sprint, em que você corre um pouco, faz algumas comparações, depois vai direto para a corrida sprint, não dá mais para ajustar o carro, e então chove na sprint, e [depois] você já está na classificação principal".

“É um fim de semana longo do ponto de vista do tempo, digamos assim. Mas em termos de número de voltas e experiência, etc., é relativamente curto. Então, é preciso acelerar ao máximo o seu aprendizado".

Curiosamente, a Mercedes apresentou uma nova asa dianteira em Singapura, que Antonelli usou apenas na única sessão de treinos livres antes de voltar à versão anterior.

“Como queríamos acelerar o aprendizado [em comparação com as especificações do carro antigo do Russell], chegamos a fazer um teste com a nova asa dianteira durante o TL1”, continuou Resta.

“Então, em tão pouco tempo, mudamos muitas coisas porque nosso objetivo era tentar aprender o mais rápido possível a curto e médio prazo. Queríamos testar a nova asa dianteira – é claro que não planejávamos usá-la na corrida aqui, mas queríamos testá-la, comparar com a antiga, coletar os dados, levá-los para casa, fazer o trabalho de casa e nos preparar da melhor maneira possível para a próxima etapa".

“Portanto, é preciso ver isso também como um investimento no nosso futuro: coletar os dados, adquirir conhecimento e, então, na hora certa, refletir, simular, testar no simulador e seguir em frente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Joe Portlock / Getty Images

“E vale a pena dizer que valeu a pena testarmos aquela asa dianteira também no TL1,” acrescentou Lord, “porque aprendemos coisas que, esperamos, nos permitirão começar com o pé direito quando chegarmos a Austin com os dois carros na configuração atualizada e com a nova asa dianteira, e, assim, aproveitar ao máximo esse desempenho de pico mais elevado de uma forma que ainda não conseguimos fazer com tanta eficácia até agora.

Mas a Mercedes nunca considerou usar a nova asa durante todo o fim de semana? “Tínhamos apenas uma lá”, explicou Lord. “Nós meio que a produzimos às pressas, mas, obviamente, se você tem apenas um exemplar, corre o risco de ter que largar do pit lane caso danifique alguma coisa".

"E, portanto, avaliando o risco, não achei que valesse a pena usá-la na classificação, na corrida sprint ou na corrida principal, mas certamente o aprendizado foi muito útil".

Russell acabou lutando para chegar em nono, partindo do fim do grid de Marina Bay, em Singapura, enquanto Antonelli conquistou um pódio e se aproximou ainda mais de seu primeiro título na F1.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!