F1: Por que Mercedes não consegue lutar por vitórias em 2025?

Se você olhar para a classificação dos pilotos da Fórmula 1, fará todo sentido pensar que George Russell tem alguma chance de lutar pelo título de pilotos de 2025. O britânico de 27 anos tem sido um modelo de consistência até agora, completando todas as sessões de classificação e corridas - até mesmo as Sprints - entre os cinco primeiros, com quatro pódios em GPs.

Mas, da mesma forma, Russell não liderou uma única volta em uma corrida este ano. O mais próximo que chegou foi no GP do Bahrein, onde desafiou brevemente o pole position Oscar Piastri na largada, mas acabou em um distante segundo lugar, a 15,5 segundos da vitória.

"Quando se trata de ritmo puro, isso é classificação", comentou o chefe da equipe, Toto Wolff. "Você coloca tudo em jogo - o que o carro é capaz de gerar em termos de downforce? E nós estamos bem no jogo".

"Mas, no final, os pontos estão sendo dados para uma corrida. E a corrida significa também ser capaz de manter esse ritmo por um longo tempo, por muitas voltas, e não somos capazes de fazer isso."

Wolff não está errado. Nos três primeiros GPs da temporada, a Mercedes líder ficou a 0,289s da pole position, em média. A Mercedes reduziu essa diferença para 0,116s nos três últimos.

Enquanto isso, o ritmo de longa duração continua sendo um ponto fraco, e a diferença para a vitória em corridas sem safety-car continua aumentando: 11s na China, 17s no Japão, 27s em Jeddah e 38s em Miami.

"Simplesmente temos um carro muito rápido - acredito que em uma única volta ou em algumas voltas, absolutamente onde ele pode estar - mas simplesmente não somos bons com os pneus em uma corrida longa", admitiu Wolff. "E a McLaren mostra como isso está sendo feito. Até certo ponto, acho que a Red Bull, com Max [Verstappen], está lidando melhor com isso".

"Estamos sólidos no que estamos fazendo, mas eles estão definitivamente fazendo um excelente trabalho, sendo capazes de ir rápido nas curvas sem superaquecê-los".

Wolff também se recusou categoricamente a acusar a McLaren de ser atrevida em relação aos regulamentos técnicos; a equipe papaia supostamente encontrou uma maneira de evitar que o calor de seus freios aumentasse a temperatura do pneu traseiro para fora da janela de operação.

O austríaco insistiu que os líderes da equipe baseada em Woking eram "boas pessoas com integridade", acrescentando: "Não tenho dúvidas de que esses caras seguem as regras. É um desenvolvimento muito bom. Eles entenderam como gerenciar o pneu muito melhor do que todos os outros. E, na minha opinião, isso é totalmente legítimo".

"Além disso, do ponto de vista da gestão da equipe, quando alguém faz um trabalho melhor do que o nosso, não devemos olhar para isso e dizer que estão trapaceando, porque essa não é a atitude correta. Portanto, só precisamos melhorar e, eventualmente, não ficar 30 ou 35 segundos [atrás] em 55 voltas".

O foco no gerenciamento de pneus faz sentido para a Mercedes, com Wolff considerando-o "o maior diferencial entre as quatro principais equipes" e explicando que esse trabalho será "válido" para o carro do próximo ano, apesar da próxima revisão técnica em 2026.

"E estamos trabalhando nisso, totalmente nisso", afirmou ele. "Não é como se estivéssemos olhando para ele como um Bambi na frente dos faróis. Estamos trabalhando nisso, estamos lá dentro, estamos tentando descobrir, estamos experimentando - e com certeza seremos capazes de desafiar".

