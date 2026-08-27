F1: Por que motor da Red Bull é considerado o mais forte de 2026 pelo ADUO?

Com base nos dois primeiros períodos de avaliação do ADUO — as Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização para as unidades de potência da Fórmula 1 —, a Red Bull Ford é a única fabricante que não recebeu a permissão para atualizações do motor. Mas quais são os motivos para isso?

O anúncio da FIA sobre o ADUO já era esperado há muito tempo. Na verdade, depois que os resultados do primeiro período foram compartilhados com todas as equipes e fabricantes no GP de Mônaco, o comunicado à imprensa já estava pronto para ser divulgado exatamente dessa forma. A única coisa que faltava era a frase sobre o segundo período.

A longa espera se deveu ao fato de a Red Bull ter expressado, nos bastidores, considerável insatisfação com o resultado do primeiro período, com até mesmo Oliver Mintzlaff, CEO de projetos esportivos da marca de bebidas energéticas, se envolvendo na questão.

No entanto, a Red Bull tinha pouquíssimas maneiras de contestar o resultado. O sistema tem, inegavelmente, suas fraquezas – falaremos mais sobre elas adiante –, mas foram as próprias equipes e fabricantes que concordaram com ele no ano passado.

A Red Bull Ford Powertrains só pôde, portanto, solicitar uma revisão dos fatos, mas isso também não alterou o resultado. O diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, afirmou que as medições da entidade reguladora se mostraram corretas, apesar do chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, argumentar que “não havia um único dado” que mostrasse que a escuderia austríaca tinha o melhor motor.

Entre outras coisas, a Red Bull destacou seu déficit em pistas que exigem potência elétrica. Segundo Mekies, esse déficit era maior do que em circuitos como Mônaco e o Hungaroring, onde as unidades de potência desempenham um papel menos significativo.

Na realidade, esse quadro também está relacionado ao gerenciamento de energia em pistas que exigem muito consumo de energia e ao desempenho — bom ou não — de uma unidade de potência nesse aspecto.

Esses são fatores que a FIA não leva em consideração, já que o ranqueamento do ADUO mede apenas a potência do motor de combustão interna. A FIA não pode revelar publicamente muitos detalhes sobre os métodos exatos de medição e os dados, sobretudo porque envolvem propriedade intelectual e informações confidenciais.

“Devido à natureza confidencial dessas informações, nenhum outro detalhe sobre as medições do índice de desempenho da unidade de potência será divulgado”, disse o comunicado da FIA.

Como resultado, o comunicado à imprensa limita-se a afirmar que a Mercedes se enquadra na categoria de déficit de 2% a 4%, o que lhe garante uma oportunidade de atualização em 2026 e outra em 2027. A Ferrari, a Audi e a Honda se enquadram na categoria de déficit acima de 4%, o que lhes confere duas novas homologações – e, portanto, atualizações – na temporada atual e mais duas no ano que vem.

O sistema ADUO tinha como objetivo ajudar fabricantes que estavam muito atrás, como a Honda, mas se tornou um campo de batalha político na F1 Foto: Eric Le Galliot

Além disso, todos esses fabricantes recebem margem financeira extra dentro do teto orçamentário para fabricantes de unidades de potência. Para a Mercedes High Performance Powertrains, isso significa uma flexibilidade no teto de gastos de até 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,4 milhões), enquanto a Ferrari tem até 4,65 milhões de dólares (cerca de R$ 24 milhões) de folga.

Notavelmente, uma rede de segurança adicional foi introduzida especificamente para fabricantes em sérias dificuldades – como a Honda.

Um fabricante com atraso superior a 10% em relação ao melhor motor de combustão interna (ICE) receberia uma margem de custo de até 11 milhões de dólares (cerca de R$ 56,7 milhões) por período ADUO, mais 8 milhões de dólares (R$ 41,2 milhões) adicionais para o ano de 2026 como um todo.

No entanto, ficou claro após o primeiro período que a Honda não atendeu plenamente aos critérios para isso naquela época. A fabricante japonesa, no entanto, aceitou o resultado da análise da FIA.

“Acho que o número que recebemos da FIA parece razoável. Eu diria que esse número é justo. Além disso, graças ao ADUO, estamos agora trabalhando duro para desenvolver nosso motor”, disse o engenheiro-chefe Shintaro Orihara ao Motorsport.com.

FIA quis levar em conta a classificação do campeonato

O segundo período, posteriormente, não resultou na distribuição de nenhum token adicional, indicando que o quadro não mudou significativamente.

Para a Red Bull, isso poderia, teoricamente, significar uma de duas coisas: ou a estreante ainda está bem no topo do ranking de motores a combustão interna (ICE), ou seu déficit é inferior a 2%. O último cenário também não renderia um token.

No entanto, o Motorsport.com apurou que o ranking e as diferenças entre as fabricantes permanecem basicamente os mesmos. Isso significa que a Red Bull Ford Powertrains é de fato considerada pela FIA como tendo o melhor motor de combustão interna da F1.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, reconheceu que a escuderia das 'Flechas de Prata' possui a melhor unidade de potência, mas, como se sabe, o ADUO leva em conta apenas o motor de combustão interna.

Isso destaca imediatamente uma das fraquezas do sistema: a medição diz respeito apenas ao ICE, mas as oportunidades de aprimoramento consequentemente concedidas vão muito além e também abrangem os componentes elétricos.

A Mercedes possui a melhor unidade de potência da F1, como também reconheceu Toto Wolff, mas, mesmo assim, recebeu apenas uma quantia simbólica Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

A Red Bull ainda apresenta deficiências na parte elétrica, mas, como possui o motor de combustão interna mais potente, não pode fazer nada a respeito. E assim, a estreante fica efetivamente em xeque.

É uma fraqueza do sistema, mas a FIA não pode ser totalmente responsabilizada por isso. Tombazis disse à mídia que estava aberto a levar mais parâmetros em consideração, mas as equipes e os fabricantes pressionaram para manter o sistema o mais simples possível.

Isso inclui o tamanho do turbo, um aspecto que Tombazis queria levar em conta. Na prática, isso não aconteceu, permitindo que a Ferrari se beneficiasse. A montadora italiana teve uma vantagem nas largadas no início deste ano, graças ao seu turbo menor, mas pagou um preço em termos de potência. O ADUO, no entanto, permite que a Ferrari trabalhe nisso, especialmente agora que recebeu dois tokens.

Isso levanta a questão de se isso é justo, considerando que se trata de escolhas deliberadas de projeto, mas é simplesmente assim que o sistema funciona.

Além disso, a FIA pretendia levar em conta a classificação do campeonato. Afinal, o ADUO não foi projetado para dar à força dominante ainda mais oportunidades de atualização, mas, segundo fontes internas, a Red Bull estava entre as que se opunham à inclusão da classificação do campeonato.

Isso era compreensível com base no que se sabia na época, mas, na realidade atual, acabou se voltando contra a Red Bull.

Quando as discussões ocorreram no ano passado, não era irracional que a Red Bull pensasse: ‘Como novata, provavelmente ficaremos mais de 2% atrás, mas se o chassi for bom, ainda poderíamos estar relativamente bem colocados na classificação do campeonato. Nesse caso, seria logicamente vantajoso se a FIA não levasse esse aspecto em consideração'.

Na prática, porém, a situação é inversa: o motor a combustão interna (ICE) da Red Bull é altamente competitivo, mas o desempenho do chassi estava abaixo do esperado no início deste ano, o que significa que a classificação do campeonato não é nada animadora do ponto de vista da equipe taurina e poderia, na verdade, ter servido de 'bote salva-vidas'.

O chassi da Red Bull provou estar abaixo do padrão, o que significa que, em retrospecto, teria sido melhor para eles se a classificação do campeonato tivesse sido levada em conta Foto: Eric Le Galliot

FIA reconhece falhas no sistema ADUO – o que vem a seguir?

Tudo isso explica por que a Red Bull é a única fabricante que não tem permissão para trabalhar em sua unidade de potência durante a temporada. Ainda há uma oportunidade de mudar isso: o terceiro período, que termina após o GP do México.

A Red Bull, no entanto, não controla seu próprio destino, que depende, na verdade, de seus rivais. Se eles não utilizarem suas atualizações no motor de combustão interna (ICE) – a Mercedes, em particular – e não conseguirem, de repente, por qualquer motivo, extrair mais dele do que têm conseguido até agora, a Red Bull continuará em xeque.

Os resultados do ADUO, portanto, não apenas revelaram algo sobre a Red Bull, mas também expuseram algumas fraquezas do sistema. A FIA também reconhece isso prontamente, por exemplo, quando o Motorsport.com perguntou a Tombazis, na Hungria, se o sistema estava funcionando como deveria no momento.

“Acho que nossas medições, na minha opinião, provaram ser muito precisas”, respondeu. “Dito isso, tudo funcionou bem? Não, porque, obviamente, as pessoas não estão satisfeitas e assim por diante. Precisamos pensar em melhorias para o futuro? Sim, eu diria que sim".

Ao anunciar os resultados, Tombazis indicou mais uma vez que o sistema talvez precise passar por uma reformulação nos próximos anos: “Este é o primeiro ano do ADUO, então, naturalmente, há áreas que podemos aprimorar com o tempo, em discussão com todos os fabricantes de unidades de potência".

Nos bastidores, no entanto, esse processo ainda não está muito avançado e precisará resultar em propostas mais concretas nos próximos meses.

Nesse sentido, o resultado atual é talvez a ilustração mais clara possível de algumas das fraquezas do sistema: o fabricante com a melhor unidade de potência na F1 recebe oportunidades de desenvolvimento com base em seu déficit no motor de combustão interna (ICE), enquanto um fabricante com deficiências na parte elétrica não tem permissão para fazer nada a respeito devido aos números do ADUO.

Isso dá o que pensar a longo prazo, mas, por enquanto, os fabricantes e as equipes – incluindo a Red Bull – também precisam se olhar no espelho, já que concordaram com esse sistema no ano passado.

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