Os treinos livres para o GP de Mônaco acontecem na quinta-feira, o que, apesar de ser uma tradição histórica, continua causando confusão. Os pilotos falam que tiveram uma "sexta-feira boa", e os jornalistas também não são diferentes.

Mas, por que isso acontece em Mônaco?

O editor recomenda: F1: Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no segundo treino livre para o GP de Mônaco

O GP de Mônaco tradicionalmente acontecia no fim de semana após o Dia da Ascensão. Como esse feriado cai na quinta-feira, era lógico disputar o treino nesse mesmo dia. Em primeiro lugar, porque mais pessoas poderiam ver a F1 e, em segundo lugar, porque desta forma o tráfego comercial da sexta-feira não seria afetado, afinal, o GP de Mônaco acontece nas ruas da cidade.

Há alguns anos, Mônaco e Dia da Ascensão nem sempre coincidem (em 2021, por exemplo, não foi assim, pois a data caiu em 13 de maio). No entanto, os organizadores mantiveram a tradição de que não haverá F1 na sexta-feira. A grande vantagem disso é que se as ruas ficarem abertas por pelo menos meio dia na sexta-feira (a Fórmula 2 tem atividades), os hotéis, por exemplo, podem lotar seus estoques para o fim de semana durante o dia.

Além disso, o programa do GP, que dura de três a quatro dias, torna mais fácil começar. Os intervalos entre as sessões são inevitavelmente mais longos em Mônaco do que em qualquer outro lugar. É simplesmente porque nem todas as categorias podem ser acomodadas perto do paddock da Fórmula 1 porque não há espaço suficiente. Assim são utilizadas as vagas de estacionamento do estádio de tênis, assim como o estacionamento subterrâneo próximo ao Fórum Grimaldi, no porto.

Sexta-feira não é feriado oficial, mas as escolas em Mônaco permanecem fechadas. Além disso, qualquer pessoa que aproveitou a quinta-feira até a madrugada pode dormir em paz. Embora os pilotos tenham uma agenda cheia, Lewis Hamilton, por exemplo, revelou anos atrás que seus primeiros compromissos só começam às três da tarde. E, à noite, acontece o famoso desfile de moda.

Embora o 'Grande Circo' celebre o fim de semana de Mônaco como um evento social com um pouco de corrida, muitos monegascos desaparecem de lá durante o fim de semana para suas fazendas ou para as casas de amigos e conhecidos. Em vez de ficar para ‘sofrer’ o barulho e o caos da Fórmula 1, eles preferem alugar seus apartamentos e ganhar uma boa quantia em poucos dias.

A propósito: até o final da década de 1990, o GP de Mônaco começava às 15h30, horário local, segundo a lenda, porque o Príncipe Rainier não queria ser incomodado na faixa do meio-dia. Desde então, o horário de largada foi adaptado para outras corridas europeias. Obviamente, para o sucessor de Rainier, Alberto, um cochilo em seu leito real não é tão importante quanto para seu pai.

F1 2021 - Ferrari surpreende e é mais rápida em Mônaco: destaques de treinos livres | SEXTA-LIVRE

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.