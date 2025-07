Adrian Newey fez uma rara aparição no paddock durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Além de uma visita a Mônaco em maio (e uma participação especial no Festival de Goodwood), ele ficou isolado no "campus" da Aston Martin perto de Silverstone desde que começou a trabalhar na equipe em março.

Mas, embora Newey estivesse presente em Silverstone com seu caderno de esboços - apesar de supervisionar 12 carros vencedores do campeonato de construtores desde 1992, ele nunca foi orgulhoso demais para aprender com as ideias dos outros - ele continuará a se concentrar no desenvolvimento da resposta da Aston Martin à redefinição técnica de 2026, em vez de se dedicar à solução de problemas com o carro atual.

"Ele está trabalhando, está envolvido", disse Fernando Alonso à emissora espanhola DAZN em Silverstone. "Ele está muito motivado. Mas é verdade que o carro deste ano não parece lhe interessar muito. Toda vez que perguntamos algo sobre este ano ou como melhorar alguma coisa, ele se levanta e vai para outro escritório. Portanto, ele já está no modo 2026..."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, parceiro técnico gerente da equipe de F1 da Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Embora Alonso estivesse sendo um tanto brincalhão, Newey tradicionalmente resiste a se envolver no desenvolvimento de um projeto herdado quando muda de equipe.

Seu primeiro Williams, o FW14, tinha mais em comum em termos aerodinâmicos com seu projeto anterior (o Leyton House CG901) do que com o FW13 que ele substituiu; na McLaren, ele foi direto para o trabalho conceitual para o conjunto de regras de pista estreita de 1998 enquanto ainda estava em licença obrigatória, tendo o mínimo de envolvimento possível com o carro de '97; na Red Bull, ele desviou quase que totalmente do malfadado RB2.

"Passei algum tempo tentando entender o RB2", disse ele a este autor, com um revirar de olhos mal contido. Tão certo quanto os ovos não quicam, seguiu-se um "mas": a reformulação do departamento técnico defeituoso que ele herdou da Jaguar Racing teve prioridade sobre a purificação do carro que ele havia produzido.

E essa é a política à qual Newey está aderindo na Aston Martin, embora tenha formulado suas observações de forma mais diplomática - em público, pelo menos, embora tenha falado que as "ferramentas" de desenvolvimento são "fracas".

O desafio é passar por essa fase de reconstrução e, ao mesmo tempo, gerenciar as expectativas nesse ínterim. O proprietário da equipe, Lawrence Stroll, é notoriamente impaciente, como demonstram os "esculachos" na fábrica na segunda-feira após um fim de semana malsucedido - o que tem acontecido em demasia ultimamente. Alonso, agora com 40 anos e dolorosamente consciente da passagem do tempo, também está com pressa para entrar em um carro rápido novamente.

Lance Stroll dá a impressão externa de estar manifestamente desinteressado e, no entanto, as conversas sobre birras nos bastidores sugerem que ele tem interesse em que o desenvolvimento dê uma guinada para melhor.

O CEO e chefe da equipe, Andy Cowell, deve, portanto, seguir uma rota pragmática e delicadamente equilibrada durante esta temporada, permitindo que Newey remodele a organização técnica a seu gosto e mantenha a cabeça no jogo de 2026, ao mesmo tempo em que dá alguma impressão de impulso no projeto atual.

Um novo assoalho aplicado ao AMR25 em Ímola teve um efeito visivelmente positivo, enquanto outras revisões desse assoalho - incluindo novas "cercas" - em Silverstone tiveram sucesso, mas não 'chegaram lá'.

"Acho que foi um passo à frente - o carro ficou um pouco melhor", disse Alonso. "Os dados mostraram que, em algumas partes da pista, há melhorias; em outras, é mais difícil de ver. Então, digamos que é um pacote de atualização muito pequeno, mas é sempre bem-vindo".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Erik Junius

"Do jeito que o grid está agora - com cinco ou seis carros dentro de dois décimos [de diferença] - um décimo ou mesmo meio décimo é valioso. Isso também mostra que a equipe continua se esforçando. Não estamos satisfeitos em ficar presos no meio do pelotão. Queremos estar o mais próximo possível das equipes de ponta até o final do ano".

Se a trajetória não parecer estar se dirigindo para aquela posição vagamente expressa na parte superior do meio de grid, será que Lawrence Stroll começará a bater em mesas e exigir que Newey se envolva? Talvez, mas Adrian resistirá até o fim.

