A confusão entre a dupla da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri agitou o final do GP do Canadá de Fórmula 1, com o britânico atingindo o companheiro de equipe, batendo no muro e abandonando a corrida. No entanto, ele foi punido em apenas cinco segundos, sem perder posições no grid da próxima etapa, na Áustria. Entenda os motivos.

Além de sair zerado da corrida, Norris também teve que explicar o fato de ter causado a batida com o próprio companheiro de equipe. A audiência de 'explicação' aconteceu na presença do britânico, Piastri e um representante da McLaren.

Na sessão, todas as partes estavam imediatamente na mesma página, com Lando admitindo seu erro imediatamente. "O piloto do carro 4 disse que achava que poderia haver espaço, mas percebeu tarde demais que não era esse o caso. Como resultado, ele bateu com o carro 81".

Isso levou ao veredicto dos comissários de que Norris foi "totalmente" culpado pela batida. Como não houve "consequências imediatas e esportivas" - já que Piastri conseguiu continuar sem danos no carro - os comissários optaram por uma penalidade de tempo de apenas cinco segundos.

Essa escolha de palavras é um ponto de destaque, já que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) normalmente diz que os comissários analisam apenas o momento em si e não as consequências (embora na prática, é claro, eles sempre o façam). Aqui, no entanto, isso é explicitamente declarado.

Ou seja, Lando Norris recebeu apenas os cinco segundos ao invés de uma perda de posições no grid para a próxima corrida, o GP da Áustria. Isso se deve ao fato de o britânico ter percorrido mais de 90% da distância total da corrida.

Portanto, de forma oficial, ele não abandonou a corrida, foi 'apenas' o 18º colocado. Os cincos segundos foram adicionados ao tempo final do piloto. De forma prática, a penalidade teve efeito nulo, principalmente pelo fato dele não ter recebido nenhum ponto na superlicença.

