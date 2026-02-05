F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”

Os pilotos de Fórmula 1 tiveram o primeiro contato com os carros de 2026 no shakedown de Barcelona, na semana passada, e a experiência deixou Lando Norris, da McLaren, preocupado com a possibilidade de que elementos das novas regras possam criar “corridas mais caóticas”.

Em 2026 a F1 lançará uma série de novos regulamentos na tentativa de tornar as corridas mais disputadas e sustentáveis. Os carros deste ano serão mais curtos, estreitos e leves, enquanto as unidades de potência usarão uma divisão de quase 50:50 entre o motor elétrico e a combustão.

Além disso, aerodinâmica ativa nas asas dianteira e traseira está sendo implementada para ajudar na velocidade em linha reta, enquanto um novo modo de impulso aciona a potência máxima do motor para oferecer uma vantagem de velocidade máxima que antes viria através do DRS – que será descartado este ano.

Embora o shakedown não tenha oferecido uma oportunidade adequada para os pilotos correrem, serviu para dar uma ideia de como essas novas características irão impactar a ação na pista. Quando questionado sobre sua experiência ao testar a nova tecnologia, Norris alertou que ela poderia adicionar um elemento de caos a um fim de semana de F1.

“Você pode ter corridas quase mais caóticas, dependendo de quando as pessoas usam o botão de impulso”, explicou Norris. “Porque há muitas retas e lugares, digamos Barcelona, onde você realmente não usa muito a bateria – como entre a curva 5 e a 7. Mas se você usar o impulso, ganha uma boa quantidade de potência e pode ultrapassar alguém na curva 7, o que você normalmente não veria".

“A única coisa é que aí você fica preso até a curva 10, mas poderá forçar as pessoas em posições diferentes e criar corridas potencialmente melhores do que era possível no passado. E acho que isso provavelmente é melhor, uma coisa boa", continuou.

Lando Norris, McLaren Foto: Fórmula 1

A ativação do botão de impulso provoca uma mudança no desempenho da unidade de potência - seja definindo-a para a sua potência máxima ou ativando uma configuração pré-determinada definida pela equipe. Pode ser usado tanto para defender como para atacar na pista, desde que os pilotos tenham acesso a energia elétrica suficiente em suas baterias.

E é aí que a consequência do uso do botão de impulso pode prejudicar alguns pilotos, o que significaria que fazer uma manobra sob as novas regras da F1 seja mais desafiador. Isso, acredita Norris, pode levar os pilotos a ficarem “indo e voltando”, ultrapassando-se repetidamente na pista.

“Você verá alguém ultrapassar e talvez nem mesmo porque seja muito mais rápido, mas apenas porque é capaz”, disse ele. “Mas então [eles] terão a consequência de uma ou duas voltas tentando recuperar a bateria da maneira correta. Assim que você é ultrapassado e fica atrás daquele carro... Isso é crucial porque você poderá ganhar 5, 10 km/h a mais em uma reta, o que é quase como o DRS era em alguns aspectos. Então você verá mais trocas, manobras com velocidade extra, mas então essa pessoa pode ter que se defender mais do que você viu no passado, e isso criará mais caos, o que é ótimo para o público".

O impacto real dessa nova tecnologia ainda está para ser visto, mas Norris acredita que as equipes vão tentar e experimentar mais com ela nos próximos testes no Bahrein, que acontecem de 11 a 13 e de 18 a 21 de fevereiro. Depois disso, o verdadeiro teste virá na primeira corrida da temporada, na Austrália, que começa em 6 de março.

