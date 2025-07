F1: Por que Norris recebeu tantas mensagens no rádio no GP da Áustria?

Lando Norris disse que está "tentando aceitar melhor" a ajuda, pois ele e seu engenheiro de corrida lutaram e se comunicaram muito para manter o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, atrás dele no GP da Áustria de Fórmula 1.

Norris foi fortemente pressionado no primeiro e no terceiro stint de uma batalha acirrada, com Piastri passando-o brevemente nos estágios iniciais, enquanto os dois pilotos da McLaren continuavam livres para disputar a liderança.

As comunicações frequentes de Norris com o engenheiro de corrida Will Joseph foram transmitidas pela TV, dando uma ideia de como a dupla está trabalhando em conjunto, incluindo conselhos sobre várias curvas que Norris deve otimizar.

Esse tipo de comunicação está longe de ser incomum, mas o volume de mensagens que chegou à transmissão chamou a atenção dos telespectadores.

"Por mais que eu goste de não ter nenhum rádio e apenas fazer minhas coisas e me concentrar, quando você tem alguns caras rápidos atrás de você ou à sua frente, não há nada de errado em pedir um pouco de orientação e um pouco de ajuda de vez em quando", explicou Norris, que conquistou sua sétima vitória na F1.

"Estou apenas tentando utilizar as pessoas que tenho ao meu redor. Meus engenheiros, meus engenheiros de desempenho, eles estão analisando muito mais dados do que eu consigo ver".

"Obviamente, sou eu quem está no carro, mas quando você tem um cara atrás de você e há algumas curvas em que você pode melhorar, então eu quero saber essas coisas. Eu diria que isso não é nada mais do que apenas melhorias gerais, mas também que estou tentando aceitar um pouco mais a ajuda, às vezes".

O chefe de equipe, Andrea Stella, disse que o vai e vem de Norris com Joseph se deveu ao fato de Piastri conseguir ficar dentro do alcance do DRS de seu companheiro de equipe. Com o efeito do DRS bastante poderoso no Red Bull Ring, Norris precisou fazer de tudo para se manter na frente.

Quando perguntado pela Motorsport.com sobre o tráfego de rádio intenso, Stella explicou: "A resposta técnica é que, no primeiro stint, quando Oscar estava atrás de Lando, ele estava se beneficiando do DRS. Lando estava constantemente sob pressão e precisava usar sua bateria para manter a posição.

"Quando você está nessa situação em que gerencia a bateria e precisa usar os pneus para ganhar o suficiente nas curvas para não ser ultrapassado no DRS, é preciso explorar tudo o que está disponível no carro e no gerenciamento da unidade de potência. E é preciso ter informações da sua equipe".

Os primeiros pitstops de Norris proporcionaram um certo alívio inicial e também permitiram que ele tivesse espaço para carregar a bateria, mas a vida útil mais longa dos pneus em comparação com Piastri reacendeu a batalha.

"Na segunda parada, Lando estava com pneus um pouco mais velhos que Oscar", acrescentou Stella. "E quando há uma diferença de quatro ou cinco voltas, com o nível de degradação que temos na Áustria, Lando efetivamente tinha um carro dois décimos de segundo mais lento por causa do delta do pneu".

"Ele estava, mais uma vez, tentando buscar todas as oportunidades possíveis para maximizar seu ritmo. Portanto, as interações com os engenheiros, às vezes, têm a ver apenas com o fato de que você tem um orçamento - um orçamento para a unidade de potência e um orçamento para os pneus - e precisa usá-lo da melhor maneira possível".

"Certamente houve conversas do lado de Oscar também, mas no primeiro stint ficou mais claro para Oscar o que fazer".

Norris disse que aplicou as lições aprendidas com a corrida de Max Verstappen no ano passado, que terminou com uma polêmica batida, para garantir que ele pudesse passar Piastri depois que o australiano o ultrapassou pela primeira vez na curva 3 na volta 11.

"Tive uma saída muito ruim na Curva 1, então estava apenas aceitando: 'OK, ele me pegou aqui e como posso colocá-lo em uma posição vulnerável para que eu volte à frente na curva 4?', disse Norris à Sky. "Tenho certeza de que o ano passado ajudou. Fiz minha lição de casa sobre isso e valeu a pena".

