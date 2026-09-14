F1: Por que o GP do Azerbaijão será no sábado?
Baku sediará prova de 2026 dia 26 de setembro
2025 Azerbaijan GP start
Foto de: Ozan Kose / AFP via Getty Images
A Fórmula 1 concluiu mais uma etapa da temporada de 2026 no último domingo, no GP da Espanha, e entra em uma semana de 'folga' nesta segunda, se preparando para o GP do Azerbaijão, marcada para o dia 26 de setembro.
No entanto, diferente do habitual da categoria, em que as corridas acontecem no domingo, a prova em Baku será no sábado. E existe um motivo para isso.
Inicialmente, o GP do Azerbaijão estava programado para o domingo, 27, mas um ajuste foi feito em junho do ano passado “após um pedido do promotor da corrida e das partes governamentais relevantes”, segundo um comunicado da F1 na época.
Isso porque o Dia da Memória do Azerbaijão ocorre anualmente em 27 de setembro, quando o país entra em um dia de luto. Os azeris dedicam seus pensamentos aos militares e àqueles que morreram durante a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, também conhecida como Guerra Patriótica.
O feriado é recente, pois a guerra eclodiu em 27 de setembro de 2020 na região de Nagorno-Karabakh, disputada entre Azerbaijão e Armênia. A guerra durou 44 dias e resultou em vitória do Azerbaijão, desencadeando protestos antigoverno na Armênia. Segundo o governo azeri, 2.783 de seus soldados morreram durante o conflito.
Com o Dia da Memória do Azerbaijão no domingo, 27 de setembro, todo o fim de semana da F1 será antecipado em um dia. Ou seja: o dia de mídia será na quarta-feira, o TL1 e o TL2 na quinta-feira, o TL3 e a classificação na sexta-feira e o GP no sábado.
F1 já teve outras provas no sábado
George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Embora seja comum a F1 realizar seus GPs no domingo, houve várias ocasiões em que uma corrida foi realizada em um dia diferente. Na verdade, todos os dias da semana já receberam uma, e isso começou com o GP da Grã-Bretanha de 1950, realizado em Silverstone, em um sábado.
O GP da Grã-Bretanha continuou sendo realizado em um sábado todos os anos até 1975, o que significa que, naquela época, uma corrida fora do domingo era, na verdade, bastante comum.
Um caso especialmente significativo era quando as 500 Milhas de Indianápolis estavam tecnicamente no calendário, entre 1950 e 1960, porque eram tradicionalmente realizadas em 30 de maio - exceto quando essa data caía em um domingo. Nessas situações, os carros corriam pelo The Brickyard no dia seguinte.
Mas, com o passar das temporadas, simplesmente se tornou a norma que os GPs fossem realizados no domingo. O GP da África do Sul de 1985, disputado em um sábado, foi a última corrida fora do domingo, até Las Vegas retornar ao calendário em 2023.
A cidade americana corre no sábado todos os anos desde então. Em 2024, Bahrein e Arábia Saudita também tiveram seus GPs no sábado devido ao início do Ramadã.
Classificação antes do GP do Azerbaijão
|Pos.
|Driver
|Points
|1
|K. AntonelliMercedes
|292
|2
|G. RussellMercedes
|211
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|6
|M. VerstappenRed Bull
|145
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|8
|I. HadjarRed Bull
|71
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|59
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|31
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HülkenbergAudi
|7
|16
|C. Sainz JrWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin
|3
|20
|Y. TsunodaRacing Bulls
|1
|21
|L. StrollAston Martin
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
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