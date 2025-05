F1: Por que os novatos têm tão pouco tempo para impressionar?

Alguns jogadores de video game devem se lembrar de Cannon Fodder, o jogo de tiro tático dos anos 90 em que se guiava um esquadrão de soldados por uma série de missões perigosas e rápidas. O grupo de soldados era limitado, mas, ainda assim, dispensável até certo ponto. Parece haver alguns paralelos na Fórmula 1 nesta temporada: apenas algumas corridas depois que Liam Lawson foi expulso da Red Bull com apenas dois GPs a bordo de um RB21, Jack Doohan voltou ao banco de reservas da Alpine.

A F1 sempre foi um jogo de 'vai ou racha', a menos que um piloto traga apoio financeiro suficiente para compensar qualquer desempenho inferior. Mesmo assim, as equipes com ambição ainda gravitarão em torno da velocidade quando puderem, como quando a Williams se separou de Nicholas Latifi e depois de Logan Sargeant.

A história oferece vários estudos de caso de pilotos que parecem ter mais do que a média de talento, mas que fracassaram quando tiveram a chance de chegar ao topo. Stephen South, para citar um exemplo, impressionou o suficiente em 1978, pilotando o próprio carro de F2 com o pai e um mecânico, para que o futuro chefe da McLaren, Ron Dennis, recrutasse South para sua equipe Project Four F2 na temporada seguinte, onde também se saiu bem.

Seguiram-se testes de F1 para a Lotus e a McLaren e South recebeu a indicação para substituir Alain Prost, que estava machucado, no GP dos EUA de 1980 em Long Beach. O M29C, descrito pelo então ex-chefe de equipe Teddy Mayer como "horrível", estava entre os piores carros que a McLaren já teve. South não conseguiu se classificar e, apesar de seu companheiro de equipe John Watson não ter conseguido mais do que o 21º lugar no grid, South não foi convidado a voltar. No final do ano, ele sofreu uma lesão que pôs fim à sua carreira em um acidente na Can-Am.

Muitos outros pilotos percorreram esse caminho, embora a maioria tenha disputado mais de uma corrida. Não ser rápido ou rico o suficiente costuma ser a causa, embora existam exceções, como o irlandês Tommy Byrne (cinco aparições e duas largadas para a Theodore em 1982), cujo caráter um tanto distinto fez com que os nomes mais sérios do paddock da F1 o ignorassem.

Tommy Byrne, Theodore TY02 Foto de: Motorsport Images

Muitas vezes esses pilotos chegaram em um ponto de inflexão difícil e politicamente tenso na existência de uma equipe - South, por exemplo, naquele período em que a Marlboro, patrocinadora do título, estava cansada do desempenho desanimador da McLaren e no processo de arquitetar um casamento com o Project Four. Até mesmo Prost, na época um novato, tornou-se uma arma política.

Há paralelos aqui com a situação da Alpine, que tem estado quase permanentemente em modo de reinicialização desde que a Renault readquiriu a equipe no final de 2016. O mais recente terremoto gerencial resultou no retorno do ex-chefe de equipe Flavio Briatore como "conselheiro executivo" do CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, com Oliver Oakes atuando como chefe de equipe (embora sua saída repentina nesta semana sugira que sua autoridade foi mais limitada do que ele esperava).

Briatore esteve no centro das negociações que resultaram na ida de Michael Schumacher para a Benetton após uma corrida pela Jordan em 1991. Houve também a questão do flagrante esquema de manipulação de corridas em Singapura em 2008.

O italiano não é um homem tímido para agir rápido e quebrar coisas, como evidenciado pelo fato de ter aconselhado De Meo de forma executiva que as unidades de potência da Renault não são adequadas para o propósito e que um acordo de motor Mercedes seria melhor. Veja também a extensão da lista de jovens pilotos: agora a Alpine tem praticamente um "piloto de teste e desenvolvimento" para cada dia da semana e um para o melhor domingo.

Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

As facas executivas têm sido apontadas para Doohan desde que a Alpine adicionou Franco Colapinto ao seu portfólio no estilo Cannon Fodder, em janeiro. E a pressão para demiti-lo só se intensificou desde então.

Até certo ponto, o barulho da América Latina teria seguido essa trajetória crescente de qualquer maneira, mesmo que o progresso de Doohan nas seis primeiras rodadas de 2025 não tivesse sido tão aleatório. Recentemente, a Alpine teve de restringir os comentários em posts nas redes sociais, devido a ataques a Doohan.

No mundo esportivo, como na política e no universo corporativo, uma consequência inevitável da mudança de regime é que indivíduos de alto escalão associados ao (ou recrutados pelo) regime anterior sejam os próximos a sair. Portanto, Doohan estava em uma situação um pouco complicada mesmo quando foi anunciado como piloto da Alpine em 2025, em agosto passado, pois ele estava na Academia Alpine desde 2022.

Rumores bem informados de que o contrato de corrida de Doohan garantia apenas um determinado número de corridas circulavam desde 2024, quando a Alpine retirou Esteban Ocon na última etapa da temporada passada.

Embora a queda de Doohan tenha demorado mais do que a de Lawson na Red Bull, entende-se que os motivos são amplamente semelhantes. Sempre que uma equipe perde a confiança em um piloto, geralmente há um ponto de inflexão após o qual a posição do piloto se torna insustentável.

Bastaram duas rodadas para que a Red Bull decidisse que Lawson não se adaptaria ao RB21 e que era preciso jogar os dados novamente. Pelo menos nisso, a empresa está em boa forma, pois o programa de jovens pilotos da Red Bull sempre foi um negócio "ou vai ou racha" e, embora os pilotos geralmente tenham três anos em vez de dois finais de semana, Lawson ainda faz parte do quadro por enquanto.

O Motorsport.com entende que o ponto de inflexão para Doohan ocorreu no Japão, depois que ele deixou a aba do DRS aberta na Curva 1 durante os treinos e seu carro sofreu danos substanciais. A Alpine não demorou a classificar o incidente como erro do piloto e Doohan sentiu que havia sido jogado na fogueira, já que havia feito a manobra no simulador sem essas consequências e ninguém o avisou para não fazer isso em uma pista real.

Jack Doohan, acidente em Alpine Foto de: Bryn Lennon - Fórmula 1

Desde então, ele tem se mostrado palpavelmente menos seguro ao lidar com as perguntas regulares sobre seu futuro e tem sido até mesmo temperamental a portas fechadas, como demonstrado pelo timbre descontente de suas comunicações de rádio após o problema no pitlane que contribuiu para que ele fosse eliminado no início da classificação para a sprint de Miami. Entende-se que, depois disso, ele recebeu uma bronca verbal por expressar suas frustrações publicamente.

Doohan ainda tinha seus apoiadores na Alpine - ao contrário, por exemplo, do piloto pagante da Tyrrell em meados da década de 1990, Riccardo Rosset, cujos mecânicos teriam transposto o "r" e o "t" do sobrenome em sua scooter no paddock para que ficasse escrito "tosser". Mas Doohan não estava apresentando resultados suficientes na pista para apoiar o caso.

Colapinto fez o suficiente em nove GPs pela Williams para demonstrar amplamente que não é lento e, portanto, um substituto de risco relativamente baixo para Doohan. Embora tenha havido a sensação de que a Williams estava fazendo uma aposta arriscada nele quando abandonou Logan Sargeant no meio da temporada. Agora ele é mais conhecido - mesmo que sua velocidade às vezes o tenha levado ao muro.

Mais tentador ainda para Briatore é o potencial de fechar acordos de patrocínio na América do Sul, onde o perfil de Colapinto é enorme. Consagrar sua promoção como uma "avaliação" de cinco corridas é uma jogada tipicamente descarada de Flavio, dando a si mesmo uma cláusula de saída caso o desempenho de Colapinto ou as malas de dinheiro da América Latina não correspondam às expectativas (ou, de fato, ambos).

Franco Colapinto, Williams Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Você pode pensar que esse tipo de tratamento não é a melhor maneira de obter o melhor dos jovens pilotos. Oakes claramente tinha essa opinião.

Se fôssemos expressar as razões pelas quais os jovens pilotos têm tão pouco tempo para causar uma boa impressão, o comércio seria, sem dúvida, uma das razões. A F1 está mais globalizada do que nunca e as equipes agora são franquias que se aproximam de valores bilionários, mas nem por isso menos ávidas por dinheiro. Como consequência, a imagem do piloto é um pilar fundamental do sucesso comercial e uma marca vista como perdedora tem efeitos negativos sobre esse valor.

Outro fator é a dificuldade absoluta da geração atual de carros com efeito solo, ainda mais quando esse conjunto de regras atinge a maturidade e as máquinas se tornam mais ousadas à medida que atingem seus limites. Até certo ponto, ou você consegue pilotá-los ou não consegue - até mesmo Lewis Hamilton teve seus problemas.

Com o teto de gastos as oportunidades de teste diminuíram e os jovens pilotos têm menos tempo de experiência do que nas décadas anteriores. As provisões para testes de novatos e os protocolos de "Teste de carros anteriores" compensam isso apenas parcialmente.

Outro aspecto importante é uma máxima conhecida do automobilismo: percepção é tudo na Fórmula 1. Oliver Bearman, outro novato que teve um 2025 com altos e baixos até agora, com especial referência à classificação, não foi submetido a nenhum nível de ameaça como o que Doohan ou Lawson enfrentaram.

Oliver Bearman, equipe Haas F1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Isso é, em parte, um motivo ambiental, já que Ayao Komatsu lidera um barco que é feliz e profissional. Mas também é um fator de percepção: A estreia de Bearman como substituto de Carlos Sainz na Ferrari, na Arábia Saudita, no ano passado, foi estelar, e o poder de seu brilho posterior garantiu que dois erros um pouco menos espetaculares com a Haas no final do ano, incluindo um caso confuso em São Paulo, fossem praticamente apagados do registro.

Se você eliminasse Jeddah do conjunto de amostras, a visão seria menos positiva.

Há sempre muitos outros pilotos chegando à categoria júnior, e as equipes estão se esforçando para contratá-los mais jovens do que nunca - Alpine, Red Bull e McLaren têm pilotos de kart em seus radares. É um jogo em que se tolera um certo grau de dispensabilidade, desde que haja um funil de pessoal pronto para entrar no campo de batalha.

Muito parecido com o Cannon Fodder, de fato.

