Líder da Fórmula 1 2025, o australiano Oscar Piastri, da McLaren, ajudou o companheiro britânico Lando Norris com vácuo ao inglês no quali do GP da Itália, em que o vice-líder do campeonato larga em segundo, à frente do piloto da Austrália -- o pole é o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

"Se você puder ajudar o Lando, se puder dar vácuo o Lando até a curva 4... mas certifique-se de que não o impediremos de chegar", pediu o engenheiro de corrida do australiano, Tom Stallard, no final da Q2 via rádio.

Piastri tinha acabado de completar sua última volta para garantir um lugar no Q3, enquanto Norris ainda estava sob grande pressão para avançar à última fase do treino classificatório deste sábado no circuito de Monza.

No que ele admitiu ter sido uma sessão qualificatória confusa até aquele momento, Norris teve que abortar um esforço anterior e foi instruído a fazer uma volta antes de mais duas voltas preparatórias prévias à tentativa rápida final. Ele ficou ameaçado de eliminação, mas conseguiu avançar 'no sufoco'.

"Definitivamente, não foi a classificação mais confortável que já fiz, simplesmente porque não estava no ritmo", disse o inglês da McLaren. "Minha tentativa do Q2, a primeira volta, foi muito ruim. Estava muito apertado".

Na alta velocidade de Monza, onde pegar vácuo tende a proporcionar grande vantagem, a mensagem de Stallard é o pedido mais rotineiro do mundo, especialmente considerando as margens estreitas na F1 2025.

Apenas meio segundo separou os 15 primeiros colocados e, em 11º, Oliver Bearman, britânico da Haas, foi eliminado no Q2 apesar de ter sido apenas três décimos mais lento do que o tempo mais rápido da sessão.

Então, é um pedido 'normal' em tais circunstâncias, mas não tanto quando os dois carros em questão deveriam estar lutando com unhas e dentes pelo título mundial, e não era exatamente do interesse de Piastri ajudar Norris a encontrar resultados para começar a diminuir a diferença de 34 pontos entre eles.

É preciso enfatizar que o vácuo de Piastri, criando um rastro na linha de corrida na Curva Grande antes de sair da linha para deixar Norris passar, proporcionou apenas um benefício mínimo e não fez a diferença entre Norris avançar para o Q3 ou não. Mas o que conta é o gesto, e isso deixou alguns fãs e observadores confusos sobre o que continua a ser uma luta demasiadamente amigável pelo título da categoria.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Às vezes, corridas não exigem elegância"

Quando questionado pelo Motorsport.com se esse tipo de cortesia agora é a norma na McLaren, e se espera que continue à medida que as corridas continuam e a pressão aumenta, o chefe da equipe, Andrea Stella, ponderou: "Bem, é uma pergunta interessante. Por alguma razão, assim que o Tom perguntou ao Oscar, eu sabia que o Oscar iria fazer isso. Acho que essa é a qualidade dos indivíduos que estão por trás dos pilotos que temos na McLaren. É a base da nossa maneira de correr".

"Se for a última corrida em Abu Dhabi, será que veremos a mesma coisa? Não sei dizer, mas no momento estou muito orgulhoso de que essas coisas aconteçam, de que Lando e Oscar corram como correm", seguiu o dirigente italiano.

"Dito isso, o vácuo que Oscar deu a Lando não foi um fator decisivo para que Lando fosse para a Q3, mas, por si só, é um belo gesto de justiça e espírito esportivo que gostamos de ver", seguiu argumentando Stella.

Mas como a McLaren reagirá se essa cortesia acabar, o que certamente acontecerá em algum momento?

"Está dentro dos direitos do piloto dizer que 'não vou fazer isso desta vez'. Eu consideraria que, potencialmente, não seria a atitude mais elegante, mas às vezes as corridas não exigem elegância, desde que você opere dentro dos princípios e das regras da equipe", completou Andrea.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

