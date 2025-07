O chefe de equipe da Cadillac na Fórmula 1, Graeme Lowdon, discutiu a pintura do carro de 2026, dando dicas de como ele poderá ser quando entrar no grid pela primeira vez.

Falando no podcast High Performance , Lowdon explicou as diferenças entre as cores e como elas afetam o carro de várias maneiras. Embora esse aspecto do design seja importante, ele também acrescentou que o carro deve "representar algo" acima de tudo.

"Os carros brancos são mais pesados do que os pretos por alguns gramas. E alguns gramas fazem diferença na Fórmula 1", explicou ele. "Portanto, meu palpite é que haverá muitos carros de cor escura em 2026 se os engenheiros vencerem e carros de cor clara se a equipe de design gráfico vencer. Porque, você sabe, eles tendem a aparecer um pouco mais na TV."

"Pode parecer estranho, mas o peso da cor faz diferença. Os carros são pintados ou embalados. Eles usam tinta ou são revestidos com algum tipo de vinil e, se você embrulhar carbono preto, precisará de um vinil mais pesado se for uma cor clara do que se for uma escura", disse.

Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac F1 Foto de: Cadillac Communications

Até mesmo a diferença entre um esquema de pintura brilhante e um fosco pode interferir no peso - algo que a Red Bull está aproveitando depois de mudar para uma base fosca mais clara.

Embora a dissipação de calor seja diferente entre as cores claras e escuras, muito pouco calor, por exemplo, da unidade de potência é dissipado pela carroceria: isso é feito pelos sofisticados sistemas de resfriamento escondidos sob os sidepods e a tampa do motor. Porém, cores mais claras tendem a ficar descoloridas com as altas temperaturas, de acordo com o chefe da equipe.

"E a rejeição de calor dos carros difere de ano para ano", continuou ele. "Temos uma nova unidade de potência para o ano de 2016 e, portanto, é difícil usar cores claras em locais onde há muito calor, pois elas tendem a descolorir. Algumas cores combinam bem com a transição para o escuro, outras não, há uma enorme ciência por trás de tudo isso."

Acima de tudo, Lowdon quer que o carro passe no "teste do fã de 12 anos": "Quero ter em mente que, quando lançarmos esses carros pela primeira vez em um grid, queremos que os fãs olhem para eles e digam: 'Parece ótimo'. Sempre achei que, seja o que for que façamos com um carro, deve passar no teste do fã menino ou menina de 12 anos. Esse é o carro que eles querem colocar em um pôster na parede do quarto e essa é a equipe que eles querem seguir", falou. "Se não passar no teste do pôster, ninguém quer andar por aí com um carro que parece uma porcaria, não é mesmo? Você quer o carro mais bonito do grid."

A estética do carro tem um peso significativo para a equipe, com Lowdon admitindo que não quer que o carro seja "rápido, mas esquecível".

"Há muitos carros que foram realmente bem-sucedidos e para os quais você não olharia duas vezes, mas isso não é suficiente para nós. Este é o Cadillac - há um legado aqui de design arrojado e icônico. Nosso carro tem que representar algo, tem que ter um visual agressivo e parecer empolgante. A Fórmula 1 tem a ver com emoção, você tem que sentir algo quando olha para o carro. É parte do que atrai os fãs, especialmente os mais jovens. Você quer que eles sonhem com aquele carro", continuou.

"Esse é o nível de conexão que temos com o carro e que estamos buscando. Então, sim, se ele for rápido, mas esquecível, perdemos o objetivo", finalizou.

A Cadillac se junta ao campeonato com o apoio da General Motors, com uma dupla de pilotos para o próximo ano que ainda é desconhecida.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!