F1: Por que pneus podem decidir título entre Verstappen e as McLarens?

As equipes precisam prestar muita atenção na granulação de seus compostos

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Verstappen x McLaren: Por que os pneus podem decidir o título

O GP de Abu Dhabi irá decidir o campeão de 2025 da Fórmula 1 em algumas horas e essa é a primeira disputa final com três postulantes ao título. Porém, há uma questão que pode ser decisiva neste domingo: a estratégia de pneus pode ser o grande trunfo para a última corrida?

Leia também:

Max Verstappen larga na pole, tendo Lando Norris e Oscar Piastri logo atrás de si. Tudo que o britânico precisa para ganhar seu primeiro título mundial é terminar no pódio. Mario Isola, chefe de automobilismo da Pirelli, a estratégia de pneus deve ter um papel muito importante, já que "no papel, a melhor opção" é sempre fazer apenas uma parada.

A indicação da Pirelli é começar com pneus médios e depois partir para os duros. Nesse cenário, todos os três candidatos ao título estão em pé de igualdade, pois cada um deles tem pelo menos um jogo de pneus médios novos e um jogo de pneus duros novos. Isso também se aplica à variante duro-macio, um pouco mais lenta, pois todos têm o mesmo número de pneus macios usados que sobraram da classificação.

A granulação como um fator desconhecido

No entanto, isso se torna particularmente interessante quando a chamada "granulação" dos pneus se torna um problema com uma possível estratégia de duas paradas. Combinações de médio/duro/médio, médio/duro/duro ou médio/duro/macio são concebíveis aqui.

"Se a granulação causar dor de cabeça ou for difícil de gerenciar, normalmente é muito fácil mudar de uma estratégia de uma parada para uma estratégia de duas paradas", ressalta Isola. "Isso ocorre porque a degradação causada pela granulação não pode ser controlada. Portanto, não há muito o que fazer a respeito. Você pode gerenciar a degradação térmica, mas é muito mais difícil com a granulação".

"Está claro que as equipes aqui querem proteger os pneus traseiros porque os pilotos precisam de boa tração. Como resultado, eles colocam mais carga no eixo dianteiro, o que causa a granulação", continuou o italiano.

"Mas, para a corrida, acredito que, com algum gerenciamento de ritmo, é possível manter a granulação em um nível que permita uma estratégia de uma parada".

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vantagem da McLaren com duas paradas?

A principal diferença em uma estratégia de duas paradas está na distribuição dos pneus disponíveis: ambos os pilotos da McLaren têm dois jogos de pneus duros e um jogo de pneus médios disponíveis. Verstappen tem exatamente o oposto: ele tem um jogo de pneus duros e dois jogos de médios.

"É interessante que a McLaren tenha decidido manter dois jogos de pneus duros", analisa Isola. "Se houver um safety car ou qualquer outro motivo para mudar para duas paradas, eles têm um jogo extra de pneus duros, enquanto as outras equipes de ponta têm dois jogos de médios. Portanto, eles têm uma abordagem ligeiramente diferente no caso de haver interrupções na corrida".

Isola suspeita de uma abordagem conservadora por parte da McLaren para salvaguardar o desempenho na distância, mas observa: "O médio não está longe [do duro], não é uma situação completamente diferente."

O fator Tsunoda

Finalmente, um fator que pode se tornar tão importante - se não mais decisivo - é o papel de Yuki Tsunoda. O piloto da Red Bull já anunciou que está preparado para "comprometer" sua própria estratégia a fim de ajudar Verstappen.

Em linguagem simples: ele poderia atrasar seu primeiro pit stop o máximo possível para desacelerar a concorrência.

Os pilotos da McLaren teriam então duas opções: ficar mais tempo fora também, até que a diferença seja grande o suficiente para voltar à pista antes do segundo carro da Red Bull. Ou parar no momento teoricamente melhor - para reagir a uma manobra de Verstappen, por exemplo - e então ter de prevalecer contra um Tsunoda combativo na pista.

O cenário traz lembranças do final da temporada de 2021, quando a vantagem de Lewis Hamilton sobre Verstappen diminuiu de nove para dois segundos depois de ficar preso atrás de Sergio Pérez.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Benjamin Vinel
