F1: Por que Red Bull acredita que problema de Verstappen na Hungria foi um caso isolado

Em termos de desempenho puro, o GP da Hungria de Fórmula 1 provou ser o fim de semana mais difícil da Red Bull este ano. Max Verstappen revelou no sábado que a sensação no carro é a pior desde Monza no ano passado, quando vários alarmes soaram internamente. Na Hungria, dirigentes concluíram que simplesmente nada estava funcionando. Após a corrida, Helmut Marko disse a este site que a equipe já tinha uma ideia - pelo menos uma primeira ideia - e que ela estava principalmente na interação com os pneus.

Chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies confirmou isso durante sua sessão de mídia: "A resposta honesta é: se soubéssemos qual era o problema, o teríamos corrigido. Mas posso lhe dizer que o problema estava lá desde a primeira volta no primeiro treino. Olhamos uns para os outros e dissemos 'O que está acontecendo aqui?' Dava para ver que estávamos muito lentos nas curvas lentas e nas de velocidade média. Não conseguíamos colocar os pneus na janela certa e não conseguíamos fazê-los funcionar. Isso acontece com frequência nos primeiros treinos, mas não tanto", disse.

"Parecia errado desde o início e então tentamos muitas abordagens. O ponto positivo é que tentamos coisas muito diferentes com os dois carros, mas nada funcionou. Simplesmente não conseguíamos fazer os pneus funcionarem, nem nas corridas curtas nem nas longas, nada. Às vezes, com um pouco de sorte, você ainda encontra a janela certa, mas isso nunca aconteceu neste fim de semana. É claro que, este ano, o tema tem sido que a janela de funcionamento deste carro é pequena, às vezes muito pequena, mas hoje foi ainda pior do que isso. Não conseguimos fazer o carro funcionar direito", continuou.

Quando o Motorsport.com apresentou as palavras de Marko a Mekies - de que o austríaco está confiante de que, pelo menos, esses problemas são pontuais - o chefe da equipe pareceu concordar: "Também estou bastante confiante de que isso foi um caso isolado, o fato de termos caído tão drasticamente, mas não muda o fato de que temos uma pequena janela de tempo, mesmo depois de todos os testes que fizemos e mesmo durante a corrida. Quanto aos pontos mencionados por Helmut, é verdade que o problema ocorreu principalmente em baixa e média velocidade. Isso de fato indica que teve mais a ver com o uso dos pneus do que com nosso próprio desempenho".

O fato de Marko mencionar as curvas de média velocidade poderia, em teoria, indicar um padrão. Por exemplo, Verstappen indicou que a McLaren está em uma 'competição própria', especialmente nesse aspecto, e que a diferença em relação à Red Bull é imensa. "Mas acho que você precisa separar duas coisas", explicou Mekies. "É totalmente justo dizer que a McLaren está nos massacrando principalmente nas curvas de velocidade média, tem a ver apenas com o desempenho do carro: se você tiver feito um trabalho melhor nesse aspecto, passará por essas curvas mais rápido. Mas o fato de termos tido problemas tão grandes neste fim de semana nessas mesmas curvas tem a ver com o fato de termos caído completamente da janela".

