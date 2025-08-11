Um dos padrões da primeira parte da temporada de 2025 da Fórmula 1 foi que, enquanto o carro da Red Bull Racing teve uma janela de operação particularmente difícil de alcançar, o da Racing Bulls se mostrava muito mais fácil de lidar. Entre outras coisas, isso foi demonstrado pela rápida adaptação de Isack Hadjar, mas também na luta contínua pelo segundo assento da equipe principal austríaca.

Enquanto Yuki Tsunoda impressionou na Racing Bulls no início da temporada, agora ele está lutando ao lado de Max Verstappen. O inverso é verdadeiro para Liam Lawson: o neozelandês teve que deixar a Red Bull depois de apenas duas corridas, mas agora está recuperando sua confiança no time irmão - inclusive terminando em oitavo na Hungria, ainda à frente de Verstappen.

Como Racing Bulls está trabalhando em um carro fácil de lidar

Isso diz algo sobre a diferença de pressão nas duas equipes e a dificuldade de ser o companheiro de equipe de Verstappen, mas também inegavelmente sobre os dois carros. O carro da Racing Bulls tem uma janela de trabalho muito maior e é mais fácil de ser manuseado pelos pilotos. Os chefes de equipe inclusive reconhecem que esse foi um esforço consciente.

"Trabalhamos nisso no inverno passado e depois percebemos que tínhamos um carro muito bom para os pilotos, mas só podemos julgar isso quando competimos com os outros. Até os dias de teste no Bahrein, não tínhamos muita certeza", revela Alan Permane. "Mas, depois daquela semana, estávamos bastante confiantes, também porque tínhamos pilotado com muito combustível durante toda a semana. Depois das primeiras corridas, só nos demos conta do que tínhamos feito e, então, adaptamos o desenvolvimento posterior a isso".

Especialmente com esse último comentário, Permane indica que a Racing Bulls trabalhou de forma muito consciente para oferecer aos pilotos um carro do qual eles possam tirar o máximo proveito. Isso parece estar ligado ao DNA da equipe, já que a equipe de baseada em Faenza costuma ter novatos no carro. No entanto, em resposta ao Motorsport.com, Permane diz que a abordagem não é tanto voltada para os novatos, mas para um desejo geral: "É mais que descobrimos isso no início do ano, depois do trabalho que fizemos de um ano para o outro. É claro que você tem razão e que isso ajuda os novatos, mas acho que um piloto de ponta também se sentiria confortável pilotando um carro como esse e poderia obter o máximo de desempenho dele".

Suspeitas de outras equipes?

Quando Permane menciona um "piloto de ponta", rapidamente vem à mente a pergunta que muitos fãs também fizeram de várias maneiras: por que a Red Bull ainda não deixou Verstappen testar no carro da Racing Bulls? Faz sentido que isso não possa ser feito imediatamente durante um fim de semana de corrida, com todos os holofotes e também todas as questões de patrocínio associadas a ele, mas um dia de filmagem, em teoria, poderia ser bom para isso.

Cada equipe tem dois dias de filmagem por ano à sua disposição, dias em que duzentos quilômetros podem ser percorridos com pneus especiais de demonstração da Pirelli. Um teste com o holandês seria interessante para ambos de várias maneiras. Por um lado, isso dá à Racing Bulls uma referência do que o carro é capaz de fazer, além de colocar o desempenho de Hadjar em perspectiva. Além disso, o feedback técnico poderia ajudar e dar a Verstappen - e, portanto, à Red Bull - uma boa ideia das diferenças entre os dois carros.

Quando perguntado na Hungria se Verstappen já se sentiu tentado a experimentar o carro da Racing Bulls, respondeu com uma risada: "Bem, não vamos falar sobre isso". Quando perguntados no paddock, fontes internas revelam que um dos motivos para não fazer isso é que o assunto pode ser potencialmente delicado para os rivais.

Entre os adversários, por exemplo, há muita preocupação com o relacionamento entre as chamadas 'equipes A' e 'equipes B'. No futuro, a partir de 2026, a FIA quer delinear isso de forma mais clara nos regulamentos operacionais (seção F), e o fato de Verstappen testar o carro da equipe irmã - apesar do fato de que isso pode ser feito - provavelmente levantaria algumas sobrancelhas, esse é o tom geral.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, também falou mais uma vez na coletiva de imprensa na Hungria sobre o relacionamento entre as 'equipes A' e 'B' e, especialmente, sobre a necessidade de um monitoramento rigoroso: "A McLaren já levantou a questão da independência das equipes muitas vezes no passado. É algo importante a ser discutido, para garantir que um time que opera de forma totalmente independente esteja protegida das vantagens que outras equipes que dependem umas das outras possam ter".

"No momento, a McLaren tem confiança nas regras e também na maneira como são aplicadas. Vemos isso como uma boa maneira de lidar com os riscos de uma conexão entre equipes diferentes, mas esse é certamente um tópico para discussões construtivas, para que possamos tratar a questão das equipes independentes de forma diferente no futuro do que fazemos agora". Nesse sentido, talvez as aparências devam ser evitadas, apesar do fato de que colocar Verstappen em uma Racing Bulls seja tecnicamente possível.

Para concluir, é importante enfatizar que, na verdade, também é tarde demais para realmente aprender com esse dia de testes. O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, já revelou que os dois carros são muito diferentes para simplesmente incluir tudo nas considerações do RB21, falando por experiência própria - mesmo com a formação como engenheiro. Além disso, o foco das fábricas já está nos regulamentos de 2026, o que significa que as atualizações das últimas semanas já estão em andamento há algum tempo e nada mais está sendo elaborado (virtualmente) para os carros deste ano.

Mesmo o conhecimento adquirido em um dia de teste não pode mais ser colocado em prática devido às limitações do teto orçamentário e do tempo no túnel de vento, pelo menos no que diz respeito ao desenvolvimento posterior dos carros.

