O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, recusou-se a falar sobre a polêmica colisão de Max Verstappen com Russell na Curva 5 do GP da Espanha de Fórmula 1, pois ainda não havia conversado com o holandês quando conversou com a mídia. Mas Horner explicou os dois eventos que levaram à frustração do tetracampeão.

Verstappen terminou em 10º lugar em Barcelona, depois de estar buscando um lugar no pódio atrás das McLarens superiores, até que um reinício tardio do safety car o fez ser ultrapassado por Charles Leclerc, antes de ser ultrapassado por George Russell na Curva 1.

Verstappen manteve a posição ao sair da pista, com a Red Bull sugerindo que ele devolvesse a posição para evitar uma penalidade, já que Russell estava na frente. O holandês parecia que iria devolver a posição na Curva 5, antes de acelerar e bater na lateral do carro de Russell.

Isso lhe rendeu uma penalidade de 10 segundos, além de três pontos de penalidade, o que significa que ele está a uma punição de ser banido da corrida nos próximos dois finais de semana, até perder dois pontos de penalidade em 30 de junho.

Depois de se recusar a falar sobre o incidente no domingo, Verstappen comentou em sua mídia social na manhã seguinte: "Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após o reinício do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi correta e não deveria ter acontecido".

O primeiro grande gatilho foi a decisão da Red Bull de trazer Verstappen para a pista sob o safety car tardio e colocá-lo nos pneus duros, para sua decepção. Isso significava que o holandês teria que correr contra carros com pneus mais macios nas seis voltas finais, uma missão impossível.

Verstappen quase bateu ao sair da última curva no reinício, o que primeiro permitiu a ultrapassagem de Leclerc e, em seguida, deu a Russell uma janela para atacá-lo também.

Horner explicou que, devido à estratégia agressiva de três paradas da Red Bull, o tetracampeão não tinha nenhum outro pneu sobrando, a não ser um conjunto de pneus macios com a mesma quilometragem do conjunto que ele estava usando no momento.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"O safety car foi chamado provavelmente no pior momento possível em termos de nossa estratégia, porque você se depara com a opção de ficar com um pneu macio velho de oito voltas, muito usado, e nesse ponto você seria consumido no reinício, e parecia que restariam cerca de 10 voltas de corrida", disse Horner.

"Infelizmente, o único conjunto de pneus que tínhamos disponível era um novo conjunto de pneus duros. Achamos que um novo jogo de pneus duros era melhor do que um jogo de pneus macios com oito voltas de uso e muito degradados. Você não quer ficar com aquele jogo de pneus porque sabe que todo mundo já pegou um jogo novo".

Será que Verstappen teria se saído melhor se tivesse ficado com os pneus macios velhos de oito voltas? "Com uma visão 20/20 [perfeita], você o teria deixado de fora [dos boxes]", respondeu Horner. "Ele teria sido ultrapassado pelas duas McLarens. Será que ele teria sido ultrapassado pelo Leclerc? Nunca se sabe".

"Você toma uma decisão com as informações que tem em mãos. O risco de fazer três paradas é que, em um cenário de safety car, no último terço ou quarto da corrida, você fica exposto".

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Os pneus duros inadequados significavam que Verstappen era um alvo fácil enquanto tentava desesperadamente colocá-los na temperatura certa. Isso desencadeou a manobra de Russell na Curva 1, que sofreu um estalo que o fez desviar e mandar o holandês para fora da pista.

A escuderia austríaca sugeriu a Verstappen que cedesse a posição, pois achava que Russell estava à frente no ponto de tangência da curva, de acordo com as diretrizes de corrida atuais, o que fez com que a frustração latente do holandês transbordasse na Curva 5.

Logo se viu que tudo foi em vão, pois os comissários observaram que Verstappen nem precisou devolver a posição porque Russell não estava totalmente no controle do carro quando tentou ultrapassar a Red Bull.

A equipe taurina optou pelo caminho mais seguro, talvez percebendo que Russell iria ultrapassá-lo de qualquer maneira, mas ironicamente a tentativa de evitar uma penalidade de 10 segundos para Max fez com que o piloto ganhasse uma.

"Foi muito, muito no limite", disse Horner. "Para todos os efeitos, parecia que seria uma penalidade e, por isso, Max recebeu a instrução de devolver o lugar, o que obviamente o deixou chateado e irritado, pois sentiu que não havia deixado espaço para ele e que George não estava totalmente no controle".

"É muito difícil para a equipe tentar tomar essa decisão, porque você está se baseando em precedentes históricos. Você está tentando antecipar o que os comissários e os diretores de prova estão pensando".

"Portanto, acho que seria benéfico para as equipes, nesse caso, que o diretor de prova tomasse essa decisão e dissesse: ou você devolve o carro ou recebe uma penalidade, em vez de ter que tentar adivinhar o que os fiscais vão pensar'.

"É claro que Max ficou chateado porque, em primeiro lugar, Leclerc deu um golpe nele na reta. Depois, foi mergulhado na curva 1 por George. E, do jeito que os regulamentos estão agora, o que importa é onde está o eixo dianteiro".

"Vimos muitas ocasiões este ano em que foram aplicadas penalidades. Vimos isso ser registrado. Vimos que foram para os comissários. A próxima coisa é esperar receber uma penalidade. Então, foi por isso que eu disse: 'OK, quer saber? Vamos ter que abrir mão desse lugar'", concluiu Horner.

