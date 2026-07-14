Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

Fórmula 1
F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

Fórmula 1
VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

F1: Alonso não estará com Aston Martin no TL1 da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Alonso não estará com Aston Martin no TL1 da Bélgica

Ganhe o ingresso dos sonhos para assistir todas as corridas da F1 na próxima temporada

Patrocinado
Ganhe o ingresso dos sonhos para assistir todas as corridas da F1 na próxima temporada

F1: Honda define data de estreia do novo motor da Aston Martin

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Honda define data de estreia do novo motor da Aston Martin

F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Fórmula 1
F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance

Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance

Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve

Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve
Conteúdo especial
Fórmula 1

F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Embora a asa da Ferrari funcione de forma confiável, a Red Bull está enfrentando problemas: onde estão as diferenças e qual poderia ser o motivo?

Sönke Brederlow
Editado:
"Macarena"-Flügel erklärt: Warum Red Bull ein Problem hat - und Ferrari nicht

Mesmo antes do GP da Bélgica de Fórmula 1, as discussões sobre a chamada asa ‘Macarena’ continuam: tanto na Áustria quanto em Silverstone, Max Verstappen sofreu acidentes após um aparente problema com a asa traseira rotativa de seu Red Bull.

Leia também:

E isso tem consequências: a Red Bull não só anunciou que fará uma análise detalhada das falhas e possivelmente abrirá mão dela na Bélgica, como a FIA, órgão regulador do automobilismo, também anunciando uma investigação. Afinal, a segurança dos pilotos está em jogo.

Várias perguntas permanecem sem resposta: por que a asa da Red Bull tem causado problemas repetidamente? Por que apenas Max Verstappen foi afetado, e Isack Hadjar não? E como essa solução difere do projeto da asa traseira da Ferrari, que aparentemente tem funcionado perfeitamente até agora?

Tanto a Ferrari quanto a Red Bull estão utilizando nesta temporada uma asa traseira cujo elemento ativo gira em vez de inclinar para cima ou para baixo como o antigo sistema DRS. A McLaren planeja utilizá-la em uma das próximas corridas. O objetivo de gerar downforce e reduzir o arrasto é o mesmo para as três equipes.

O que diferencia as asas da Ferrari e Red Bull?

No entanto, os princípios de funcionamento diferem fundamentalmente, uma vez que os conceitos divergem em vários detalhes. Enquanto a Ferrari, por exemplo, reposicionou o atuador, ou seja, o pequeno motor para a rotação da asa, nas placas laterais, a Red Bull continua a utilizar um mecanismo de ajuste central.

Fotovergleich: Die

Fotovergleich: Die "Macarena"-Heckflügel von Ferrari (oben) und Red Bull (unten)

Foto: Getty Images

A maior diferença, no entanto, só se torna aparente em funcionamento: enquanto a asa da Ferrari gira no sentido anti-horário em até 225 graus, a versão da Red Bull gira apenas cerca de 160 graus – e no sentido horário, exatamente o oposto do conceito da Ferrari.

À primeira vista, o sistema da Red Bull certamente oferece algumas vantagens. Devido à sua menor rotação, parece ser mais rápido de acionar do que a solução da Ferrari, e a abertura também é significativamente maior. No entanto, a asa da Ferrari apresenta vantagens aerodinâmicas no que diz respeito à reconexão do fluxo de ar.

Por que a solução da Red Bull tem uma fragilidade?

É exatamente aí que reside a fraqueza da Red Bull. Devido ao sentido de rotação escolhido, ocorre um retardado quando a asa é reposicionada. Isso atrasa a recuperação do downforce. Os especialistas se referem a esse fenômeno como "histerese".

Com a asa traseira da Ferrari, o fluxo de ar se reconecta à parte inferior da asa mesmo durante o movimento de rotação, antes que o flap atinja sua posição final. Além disso, o movimento parece ser ligeiramente mais lento, dando ao fluxo de ar mais tempo para se reconectar. Isso permite que a eficiência máxima seja alcançada mais rapidamente.

O regulamento técnico da F1 estipula que a asa traseira deve fechar em 400 milissegundos, ou quatro décimos de segundo. É possível que a asa da Red Bull não tenha cumprido esse requisito por ter fechado muito lentamente ou não ter fechado completamente – mesmo que o desvio tenha sido da ordem de micrômetros.

Caso um problema mecânico seja de fato a causa, a asa traseira da Ferrari também poderá ser afetada. No entanto, os italianos agora têm certeza de que seu projeto não representa nenhum risco à segurança. Consequentemente, eles não preveem uma proibição de sua asa Macarena.

Será que a Red Bull foi longe demais?

A situação pode ser diferente com a versão da Red Bull – mesmo que a confiabilidade seja garantida e a asa retorne à sua posição normal em 400 milissegundos, como exigido. O fator crucial é o que acontece nos milissegundos seguintes, quando a asa já está de volta à sua posição normal.

Ao que tudo indica, a asa traseira da Red Bull leva significativamente mais tempo para que o fluxo de ar se estabilize completamente e o downforce máximo esteja disponível. Parece que a Red Bull está explorando os limites aerodinâmicos de sua asa traseira mais do que seus concorrentes.

Isso poderia ter sido a ruína de Verstappen em Spielberg e Silverstone. Tanto na classificação na Áustria quanto antes do final da corrida em Silverstone, o holandês estava com pouco combustível. Isso não só resultou em uma traseira já bastante leve, como também em um ponto de frenagem extremamente tardio.

Max Verstappen (Red Bull RB22) beim Formel-1-Rennen in Österreich 2026

Max Verstappen ist wegen des Heckflügels schon zweimal abgeflogen

Foto: circuitpics.de

Por que o problema não ocorreu com Hadjar?

Além disso, ambos os incidentes envolveram curvas rápidas com uma curta fase de frenagem antes da entrada direta do carro na curva. É possível que o tempo entre a frenagem e a entrada na curva simplesmente não tenha sido suficiente para que o fluxo de ar se reconectasse completamente à asa traseira e gerasse a força descendente máxima.

Isso também explicaria por que Verstappen foi o principal afetado, mas não Hadjar. O francês pilota de forma menos agressiva que o tetracampeão mundial e freia um pouco mais cedo. Isso lhe deu aquele décimo de segundo crucial para reajustar a asa traseira e recuperar a força descendente total.

No entanto, todas essas são apenas teorias possíveis. Os engenheiros da Red Bull têm muito mais dados disponíveis para identificar a causa e, potencialmente, implementar uma solução adequada a tempo para o GP da Bélgica.

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Senna foi autor de 'meme' de Xuxa: "Não há homens para você no Brasil"
Próximo artigo F1: Honda define data de estreia do novo motor da Aston Martin

Principais comentários
Mais de
Sönke Brederlow

F1: Ferrari admite "exageros" nas estratégias do GP da Áustria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Ferrari admite "exageros" nas estratégias do GP da Áustria

F1: Plano da Red Bull é reduzir ainda mais peso do RB22 para corridas na Europa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
F1: Plano da Red Bull é reduzir ainda mais peso do RB22 para corridas na Europa

F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro
Mais de
Max Verstappen

F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

F1: FIA avalia segurança da asa 'Macarena' após acidentes de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA avalia segurança da asa 'Macarena' após acidentes de Verstappen

F1 - Red Bull investiga falha na asa de Verstappen: “Não ficará pedra sobre pedra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Red Bull investiga falha na asa de Verstappen: “Não ficará pedra sobre pedra"
Mais de
Red Bull Racing

F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

F1: Mercedes teria negado proposta de Verstappen para vaga em 2027; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Mercedes teria negado proposta de Verstappen para vaga em 2027; saiba mais

Últimas notícias

F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

Fórmula 1
F1: Ameaça da Ferrari 'obriga' mudanças na Mercedes; entenda

VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

Fórmula 1
VÍDEO F1: Assista a onboard da Ferrari no Madring

F1: Alonso não estará com Aston Martin no TL1 da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Alonso não estará com Aston Martin no TL1 da Bélgica

Ganhe o ingresso dos sonhos para assistir todas as corridas da F1 na próxima temporada

Patrocinado
Ganhe o ingresso dos sonhos para assistir todas as corridas da F1 na próxima temporada