F1: Por que reorganização da Aston Martin pode ser apenas temporária
A nova configuração da alta administração põe fim aos rumores de uma possível chegada de Horner, mas levanta outras questões
Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
A nomeação de Adrian Newey como chefe de equipe da Aston Martin é o assunto do dia no paddock em Losail. Há certa surpresa e, de acordo com muitos especialistas, foi uma nomeação imprevista e imprevisível; por outro lado, há quem diga que Newey já vinha sonhando em estar à frente de uma equipe de Fórmula 1 há algum tempo. Há também aqueles que afirmam que o "Gênio" aceitou o novo cargo com o único objetivo de aumentar sua autonomia em sua própria esfera de ação.
No entanto, há também a suspeita de que a estrutura da alta administração da equipe anunciada ontem foi ditada, acima de tudo, pela necessidade de acabar com os rumores que surgiram no último fim de semana em Las Vegas, segundo os quais o cargo de Andy Cowell como CEO estava expirando. O boato acabou se confirmando, mas foi oficializado junto com a nomeação de Newey, um anúncio que efetivamente elimina qualquer outra especulação, a começar pela chegada retumbante de Christian Horner.
Mike Krack, diretor de pista da Aston Martin
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Mas também há outras dúvidas sobre o suporte que Newey poderá oferecer em sua nova função. É difícil acreditar que ele será capaz de garantir uma presença na pista que vá além de dez GPs (um número que já parece bastante alto para seus padrões), e é igualmente difícil imaginar o britânico trabalhando em tempo integral com a mídia e os patrocinadores, duas tarefas que cabem à figura do chefe de equipe. Daí a suspeita de que o que foi indicado ontem pela Aston Martin poderia ser uma configuração temporária, talvez para ser avaliada em campo enquanto se espera para verificar a disponibilidade no mercado de números de peso.
Nesse cenário, a figura de Mike Krack está fora de cogitação. Desde o início do ano, o engenheiro luxemburguês ocupa oficialmente o cargo de chefe de atividades de pista, estando presente nos circuitos em todas as corridas, e já cobre algumas das tarefas que normalmente são de responsabilidade do chefe de equipe. É muito provável que seja Krack quem realizará muitas das tarefas que caberiam a Newey nos fins de semana de corrida e que, nas etapas em que o "Gênio" não estiver na pista, ele se tornará o representante da equipe. Tudo isso, é claro, enquanto se aguarda a verificação se a estrutura de gerenciamento enviada ontem pela Aston Martin será de fato definitiva ou se haverá mais surpresas.
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
