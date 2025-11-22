F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?

A classificação para o GP de Las Vegas foi um verdadeiro caos, com a chuva caindo durante todo o Q1 e pista não secando completamente para os pilotos usarem os pneus macios. No entanto, George Russell acredita que ele tinha chances sólidas de lutar contra Lando Norris pela pole, se não fosse um problema de direção em seu carro de Fórmula 1.

Russell começará a corrida noturna em quarto, logo atrás de Max Verstappen e Carlos Sainz, tendo Norris na ponta e acredita que a classificação foi uma "oportunidade perdida".

O piloto da Mercedes teve voltas muito representativas durante a classificação, tendo liderado em vários momentos e se colocando como verdadeiro competidor pela pole - especialmente depois dele ter dominado a corrida de Las Vegas em 2024.

"Tive um problema de direção no Q3", disse ele. "Não sei o que foi. Era como um problema de direção hidráulica".

"Foi uma pena, obviamente. Eu era o mais rápido na P3, o mais rápido na Q1, o mais rápido na Q2 e, na minha segunda volta, achei que tinha que parar o carro na pista, porque não conseguia virar a direção corretamente".

George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Então, não sei o que aconteceu. Sinto-me feliz por ter me classificado em P4. Mas, é claro, parece uma oportunidade perdida".

A qualificação foi complicada para todos devido à chuva na pista de rua de Nevada, com Russell dizendo que as condições eram "horríveis", acrescentando que "não foi nada divertido". Muitos foram pegos de surpresa, incluindo seu companheiro de equipe novato, Andrea Kimi Antonelli, que foi abandonado no Q1 e conseguiu apenas o 17º lugar para a Mercedes.

"Estava muito escorregadio", disse Antonelli. "A última volta seria boa o suficiente para ficar entre os cinco primeiros, e eu tive alguma margem na última frenagem para evitar surpresas ruins, mas mesmo assim acabei travando e perdendo a volta, e fui eliminado. Duas voltas antes eu estava em P5, eu acho, e então, obviamente, terminar em P17 é muito frustrante".

