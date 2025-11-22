F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?

Britânico era favorito para a primeira posição depois de liderar o Q1 e Q2

Ed Hardy Ronald Vording
Publicado:
George Russell, Mercedes

A classificação para o GP de Las Vegas foi um verdadeiro caos, com a chuva caindo durante todo o Q1 e pista não secando completamente para os pilotos usarem os pneus macios. No entanto, George Russell acredita que ele tinha chances sólidas de lutar contra Lando Norris pela pole, se não fosse um problema de direção em seu carro de Fórmula 1.

Leia também:

Russell começará a corrida noturna em quarto, logo atrás de Max Verstappen e Carlos Sainz, tendo Norris na ponta e acredita que a classificação foi uma "oportunidade perdida".

O piloto da Mercedes teve voltas muito representativas durante a classificação, tendo liderado em vários momentos e se colocando como verdadeiro competidor pela pole - especialmente depois dele ter dominado a corrida de Las Vegas em 2024.

"Tive um problema de direção no Q3", disse ele. "Não sei o que foi. Era como um problema de direção hidráulica".

"Foi uma pena, obviamente. Eu era o mais rápido na P3, o mais rápido na Q1, o mais rápido na Q2 e, na minha segunda volta, achei que tinha que parar o carro na pista, porque não conseguia virar a direção corretamente".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Então, não sei o que aconteceu. Sinto-me feliz por ter me classificado em P4. Mas, é claro, parece uma oportunidade perdida".

A qualificação foi complicada para todos devido à chuva na pista de rua de Nevada, com Russell dizendo que as condições eram "horríveis", acrescentando que "não foi nada divertido". Muitos foram pegos de surpresa, incluindo seu companheiro de equipe novato, Andrea Kimi Antonelli, que foi abandonado no Q1 e conseguiu apenas o 17º lugar para a Mercedes.

"Estava muito escorregadio", disse Antonelli. "A última volta seria boa o suficiente para ficar entre os cinco primeiros, e eu tive alguma margem na última frenagem para evitar surpresas ruins, mas mesmo assim acabei travando e perdendo a volta, e fui eliminado. Duas voltas antes eu estava em P5, eu acho, e então, obviamente, terminar em P17 é muito frustrante".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: "Bortoleto está fazendo tudo certo", enaltece Wheatley apesar de P18 na classificação de Vegas
Próximo artigo F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Principais comentários
Ed Hardy
Mais de
Ed Hardy
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes
GP de Las Vegas de F1 acontece no sábado; entenda o porquê

GP de Las Vegas de F1 acontece no sábado; entenda o porquê

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
GP de Las Vegas de F1 acontece no sábado; entenda o porquê
George Russell
Mais de
George Russell
F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'

F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'
F1: Por que a Mercedes minimiza chances de vitória no GP de Las Vegas

F1: Por que a Mercedes minimiza chances de vitória no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Mercedes minimiza chances de vitória no GP de Las Vegas
F1: Verstappen aponta momento em que perdeu o título de 2025

F1: Verstappen aponta momento em que perdeu o título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen aponta momento em que perdeu o título de 2025
Mercedes
Mais de
Mercedes
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari
Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações

Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Últimas notícias

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros