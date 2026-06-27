F1: Por que Russell não perdeu pole para o GP da Áustria?

George Russell quase perdeu a pole position para o GP da Áustria, mas foi 'absolvido' pelos comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). O britânico recebeu uma anotação por uma possível infração de bandeira amarela após a batida de Max Verstappen, mas recebeu a decisão de 'no further action' [sem investigação] neste fim de semana de Fórmula 1. Mas por quê?

Verstappen sofreu um acidente nos momentos finais da classificação ao fazer uma tentativa de última hora de disputar a pole com os pilotos da Mercedes, estando apenas pouco mais de meio décimo atrás após os dois primeiros setores.

Mas, quando o piloto sofreu uma violenta derrapagem na rápida curva 9 à direita, o tetracampeão mundial acabou girando e batendo nas barreiras, encerrando sua tentativa de conquistar a pole e acionando uma bandeira amarela local.

Aquela bandeira amarela ameaçou atrapalhar a volta de pole de Russell, com o piloto da Mercedes passando por uma única bandeira amarela no painel de luzes antes de entrar na curva 9. O britânico então continuou em direção à linha de chegada para marcar o tempo de volta mais rápido, informando ao seu engenheiro — e à direção de prova — que havia respeitado a bandeira amarela.

"Eu tirei o pé do acelerador na entrada daquela curva e perdi muito tempo", disse Russell pelo rádio da equipe.

A possível infração de Russell à bandeira amarela foi detectada pela direção de prova, mas os comissários decidiram rapidamente não investigar o incidente.

Após comparar os dados do carro #63 com seu melhor tempo anterior, os comissários pareceram estar convencidos de que Russell havia reduzido a velocidade nos setores necessários. Isso foi suficiente para que o piloto escapasse de uma sanção, pois o setor estava sob uma única bandeira amarela, e não uma bandeira amarela acionada duas vezes.

O Artigo B1.8.4 do regulamento esportivo de 2026 diz:

"Qualquer piloto que passar por um setor com bandeira amarela acionada deve reduzir a velocidade e estar preparado para mudar de direção. Para que os comissários se convençam de que tal piloto cumpriu esses requisitos, espera-se que ele tenha freado mais cedo e/ou reduzido visivelmente a velocidade no setor em questão".

Se houvesse uma bandeira amarela acionada duas vezes, Russell não teria sido autorizado a estabelecer um tempo de volta melhor e seu tempo de volta teria sido deletado de qualquer maneira.

Max Verstappen sofreu um acidente em sua última volta. Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

"É uma bandeira amarela simples e uma redução de aceleração de 100 metros; George perde um décimo e meio. Está tudo certo", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, à Sky Sports.

"Foi uma volta incrível, e dá para ver isso nos dados. É uma melhoria enorme em comparação com todas as voltas anteriores, então parabéns a ele. Estou muito feliz por ele, pela maneira como conseguiu isso".

A ação de Russell gerou confusão porque seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, interrompeu sua volta e voltou aos boxes. Mas, segundo Wolff, o italiano confundiu a bandeira amarela simples com uma dupla e, por isso, abandonou desnecessariamente sua volta rápida.

"Acho que ele ficou com a impressão de que era uma bandeira amarela dupla", explicou Wolff.

A volta de Russell, com 1min06s113, superou as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton por mais de dois décimos, garantindo sua segunda pole consecutiva em 2026, enquanto ele busca recuperar sua desvantagem de 50 pontos no campeonato em relação ao líder Antonelli.

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