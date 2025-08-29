O diretor esportivo da Sauber, Inaki Rueda, explicou por que a equipe suíça de Fórmula 1 ainda não quer deixar os pilotos Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto testarem o carro de 2026 no simulador.

A temporada 2026 da F1 introduzirá uma nova onda de regulamentos que consistem em carros mais leves com uma divisão 50/50 entre o motor de combustão interna e o elétrico, que será mais forte. Os carros também terão o DRS substituído pela aerodinâmica ativa e um aumento de potência, entre várias outras mudanças.

Enquanto outros pilotos têm se colocado ao volante de seus respectivos carros de 2026 no simulador, Hulkenberg confirmou ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação que ainda não testou o próximo carro.

"Em breve, em breve. Acho que tudo ainda está evoluindo muito e rapidamente, então eles não querem dar uma falsa impressão e uma falsa referência", explicou o piloto alemão quando perguntado sobre quando ele entrará no simulador. "É por isso que acho que ainda estamos nos segurando um pouco no momento".

Rueda esclareceu a posição da equipe e por que a Sauber sente que é importante esperar. "Então, há duas coisas, é muito importante", explicou. "Uma delas é que, com o calendário, como ele é, é muito difícil conseguir tempo suficiente de simulação para os pilotos".

"Digamos assim, antes de uma corrida, você gostaria que um piloto ficasse um dia inteiro no simulador. Então, por exemplo, Nico esteve na última sexta-feira e Gabi [Bortoleto] esteve nesta segunda-feira, e eles estavam correndo em Zandvoort e Monza".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Então, eles já tiveram que dividir um dia para dois circuitos. Então, se você começa a olhar para o calendário, você começa a procurar vagas, então onde o piloto pode entrar? É realmente difícil de resolver".

"Além disso, você diz: 'OK, quero começar a testar o C46, nosso carro do próximo ano'. Quando encontrarei uma vaga para isso? E isso começa a se tornar um grande desafio. Então, esse é o lado da logística".

"Depois, o aspecto mais técnico é: quão realista é o nosso modelo C46 hoje? Por quê? Porque ele ainda está em desenvolvimento e, como as regulamentações são novas, está se desenvolvendo em um ritmo acelerado".

"Eu sei a data, mas não tenho liberdade para divulgar. Sei a data em que começaremos a apresentar o carro C46 aos pilotos, mas não queremos fazer isso muito cedo, com o receio de que o carro que vamos mostrar a eles ainda seja muito diferente do que eles realmente vão dirigir, entende o que quero dizer Portanto, incluímos no programa que eles experimentem o carro C46, mas é por isso que não é tão cedo".

ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!