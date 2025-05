O chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella, discorda da noção de que sua equipe teve um desempenho pior do que o esperado em Ímola, dizendo que a comparação com um fim de semana dominante em Miami é besteira.

Oscar Piastri fez a pole em Ímola, à frente de Max Verstappen, mas depois de uma brilhante ultrapassagem do campeão mundial, a Red Bull parecia ter a medida da McLaren em uma distância de corrida, com um gerenciamento de pneus muito mais forte do que anteriormente.

No campo da Red Bull, houve uma sugestão de que tanto as atualizações da própria equipe quanto o baixo desempenho da McLaren desempenharam um papel na dramática reviravolta desde Miami, onde Verstappen terminou 40 segundos atrás do vencedor Piastri.

Mas quando perguntado por que a McLaren não estava tendo um desempenho tão forte quanto muitos esperavam, o chefe da equipe, Stella, discordou que a equipe tivesse necessariamente um desempenho inferior, dado o layout do circuito de Ímola ser muito diferente do de Miami.

"Não concordo com essa afirmação. Acho que há uma tendência de comparar situações distintas", disse Stella. "Quando eu estava na escola, o professor sempre dizia para não comparar coisas que são diferentes. Certifique-se de que você seja específico, analítico e preciso na forma como usa as informações. Ímola pertence à categoria de pistas como Arábia Saudita e Japão: curvas de alta velocidade, pistas estreitas e, se olharmos para a pole position desses circuitos, foi a Red Bull. E na corrida na Arábia Saudita, se não fosse a penalidade para Max, Max teria vencido a corrida."

"Se olharmos para o ritmo da McLaren e da Red Bull no Japão e na Arábia Saudita, para mim o quadro é muito consistente com o quadro que tivemos em Ímola. Mas se compararmos a corrida de Ímola com a corrida de Miami, estaremos comparando situações diferentes", explicou.

"Miami é um circuito dominado pela baixa velocidade e, com todo o investimento aerodinâmico que fizemos, nosso carro melhorou muito nessas curvas de baixa velocidade. Se quisermos comparar Miami, vamos olhar para o que aconteceu na China, onde as duas McLarens desapareceram, e no Bahrein, onde Oscar dominou e Lando começou em P6, mas ainda assim conseguiu recuperar posições", pediu Stella.

Por que Mônaco é diferente

O chefe de equipe deu sugestões de que a Red Bull estava usando a vantagem geral do carro da McLaren, independentemente do circuito, para aumentar a pressão sobre a equipe de Woking, enquanto outros acham que a McLaren está ansiosa demais para minimizar sua forma.

"Se compararmos os circuitos que são parecidos entre si, acho que pode tirar as próprias conclusões em termos de onde está a avaliação factual de um ponto de vista técnico", disse ele. "A F1 é um negócio técnico, mas obviamente algumas pessoas são boas em jogar iscas aqui e ali, afastando-se dos fatos técnicos. Cabe a você morder a isca, deixe-me dizer."

Quando perguntado que tipo de pista é Mônaco, Stella respondeu: "Este é um caso único. Eu não ficaria surpreso se, digamos, a Ferrari fosse o carro principal, então veremos. Talvez façamos mais algumas corridas e criemos algumas categorias melhores e exatas."



