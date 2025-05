A segunda rodada tripla da atual temporada da Fórmula 1 termina neste fim de semana com o GP da Espanha. As duas primeiras partes da trinca foram mistas para Max Verstappen, que espera que a corrida em Barcelona seja positiva.

Em Ímola, o tetracampeão conquistou a vitória, mas cruzou a linha de chegada de Mônaco em quarto lugar no último fim de semana - a mesma posição em que começou a corrida. "Mônaco não foi a corrida mais emocionante para nós: fizemos tudo certo, mas no final não pudemos fazer muito mais na corrida depois do resultado na classificação", observou Verstappen em sua prévia do GP da Espanha.

A nona etapa do campeonato será realizada no Circuito de Barcelona-Catalunha neste fim de semana. Para o automobilismo holandês, o circuito perto de Montmeló tem um grande valor histórico, já que em 2016 Verstappen se tornou o primeiro holandês a vencer uma corrida de F1 no local.

Depois de um acidente na largada da dominante Mercedes, ele conseguiu habilmente manter a Ferrari de Kimi Raikkonen atrás de si em sua primeira corrida como piloto da Red Bull. "A Espanha foi onde ganhei minha primeira corrida de Fórmula 1, então tenho muitas lembranças especiais de lá", disse o holandês. "Espero que possamos ter o melhor desempenho possível nesta semana".

Verstappen venceu o GP da Espanha três vezes seguidas desde a introdução das atuais regras de efeito solo em 2022. O circuito da Catalunha - como Ímola - tem as curvas longas e rápidas, o que, no papel, deve se adequar melhor ao Red Bull RB21 do que ao circuito de rua apertado de Mônaco, onde há principalmente curvas lentas.

Portanto, isso dá confiança ao holandês para a última etapa da trinca. "Olhando para a Espanha, a última corrida da rodada tripla, espero que tenhamos um desempenho melhor e algo mais próximo do que tivemos em Ímola. Acho que devemos nos sentir mais confortáveis com o carro e, portanto, mais competitivos".

